УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини Дзвінок Трампа Путіну
8 647 21

Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами: Путін має прийняти безумовне припинення вогню

Перед розмовою з кремлівським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп поговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це в соцмережі Х написав Макрон, передає Цензор.НЕТ.

"Новий обмін репліками сьогодні ввечері з президентом США разом із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем і Джорджією Мелоні після наших обговорень у Києві, а потім у Тирані. Президент Путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа", - наголосив лідер Франції.

Читайте: Стубб у розмові з Трампом доводив йому, що РФ вже не є "великою державою", - The Guardian

Пост Макрона про розмову з Трампом

Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

Трамп Дональд (6986) Макрон Емманюель (1579) Мелоні Джорджа (174) Стармер Кір (257)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Трамп завтра знову якусь херню висере, а не припинення вогню.
Наприклад, просуватиме свою програму "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html 22 пункта" в якій шість - це практично капітуляція України
показати весь коментар
19.05.2025 02:02 Відповісти
+8
Має прийняти але не приме, ну як дiти
показати весь коментар
19.05.2025 02:01 Відповісти
+8
Як ці лясотряпи вже дістали. І всі ж вони чудово розуміють, що зупинити х@йла може тільки зброя, або хоча б повне ембарго, а не теревеньки про теревеньки.
показати весь коментар
19.05.2025 02:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має прийняти але не приме, ну як дiти
показати весь коментар
19.05.2025 02:01 Відповісти
Трамп завтра знову якусь херню висере, а не припинення вогню.
Наприклад, просуватиме свою програму "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html 22 пункта" в якій шість - це практично капітуляція України
показати весь коментар
19.05.2025 02:02 Відповісти
Як ці лясотряпи вже дістали. І всі ж вони чудово розуміють, що зупинити х@йла може тільки зброя, або хоча б повне ембарго, а не теревеньки про теревеньки.
показати весь коментар
19.05.2025 02:08 Відповісти
І удари по московії, хоча б по енергетиці, НПЗ, військових заводах та КБ.
показати весь коментар
19.05.2025 06:58 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
19.05.2025 08:22 Відповісти
Хйло вертел всех "лидеров" очень давно, начиная с Грузии, а может и немного раньше. сейчас к ним присоедини(тся)лся Трамп.
показати весь коментар
19.05.2025 02:33 Відповісти
Жалко що немає Діда Джо на чолі "коаліції охотніков" на хутіна

.
показати весь коментар
19.05.2025 02:34 Відповісти
Всю історію з перемирʼям замутив пуйло. Сценарій йде по його плану з підтримкм Вашингтону. Нас заставили виправдовуватись в тому, що немає логіки- що ми прагнемо миру. Тобто ми повинні доказувати те, чого не робили- не нападали. Пуйлу потрібне перемирʼя, але воно вперто прикидалось, що не прагнейого щоб зімітувати той процес, який ми бачимо. Складна гра, складний сценарій. Але керують ним з москви і радо підіграють з Овального кабінету.
показати весь коментар
19.05.2025 02:55 Відповісти
Це ж було вже ? (с) Тиждень тому . Ну подивимося
показати весь коментар
19.05.2025 03:15 Відповісти
Куратор, після розмови з агентом… далі по тексту.
показати весь коментар
19.05.2025 03:28 Відповісти
мі оба билі - я у аптекі - а я в кино искала вас...так значит завтра на том же месте в тот же час
показати весь коментар
19.05.2025 04:54 Відповісти
То післязавтра санкції? Чи як завжди?
показати весь коментар
19.05.2025 05:28 Відповісти
абисчать не значит жаниццо!
показати весь коментар
19.05.2025 06:24 Відповісти
Ще ж військовим контингентом не закінчили, які санкції. А перед військовим контингентом були гарантії безпеки. А ще закрите небо. Коротше повно роботи, доки до тих санкцій руки дійдуть.
показати весь коментар
19.05.2025 14:39 Відповісти
Починаю думати, що ці європейці разом із американцями насправді розумово відсталі... Чи грають ганебну виставу перед Україною
показати весь коментар
19.05.2025 06:24 Відповісти
Грають. Згадайте усі їх заяви про те, що вони не будуть робити у разі вторгнення рф в Україну у лютому 2022. Увесь світ планував здати Україну *****, а не тільки зє
показати весь коментар
19.05.2025 07:00 Відповісти
А в ніч на 19 знову атака шахедів, мабутьна посошок.
показати весь коментар
19.05.2025 06:55 Відповісти
А якщо не прийме, то шо? До купи коаліцій "рєшучіх" і "охочих" достастся ще коаліція "озабочєних" ?
показати весь коментар
19.05.2025 08:37 Відповісти
Эмманюл слепой или глухой?
**** 100 раз сказало, война не прекратится пока не устранена первопричина.
Первопричина, в том, что Владимир Членин, на "исконa рузскай зимле" создал Украину.
показати весь коментар
19.05.2025 09:08 Відповісти
Да, да, ...і ніжкою топ-топ!!!!!
показати весь коментар
19.05.2025 09:22 Відповісти
Що означає винен.
показати весь коментар
19.05.2025 15:26 Відповісти
 
 