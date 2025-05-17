УКР
Новини Дзвінок Трампа Путіну
10 989 139

Трамп зателефонує Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 ранку.

"Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", - розповів американський лідер.

Після цього Трамп планує поговорити із Зеленським, а потім разом із Зеленським говоритиме із представниками країн НАТО.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх !!!", - додав президент США.

допис

Нагадаємо, що раніше французький лідер Емманюель Макрон повідомляв, що президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.

Читайте також: Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972)
Топ коментарі
+43
та пішов він в сраку... навіть в свою оранжеву сраку
показати весь коментар
17.05.2025 18:11 Відповісти
+36
Расскажет про то как кацапский танки застряли в песках Сахары во время наступления на Киев.
показати весь коментар
17.05.2025 18:19 Відповісти
+29
у рельсу нехай позвонить ,дібіл
показати весь коментар
17.05.2025 18:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Коротше - якщо комусь , в понеділок зранку , подзвонить невідомий номер , то знайте - то Тромб номером помилився ...
показати весь коментар
17.05.2025 19:34 Відповісти
Свеня кінчена.
показати весь коментар
17.05.2025 19:50 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 19:53 Відповісти
Редакція !!! Забудьте про це психічно хворе створіння ! Краще не згадуйте ЗОВСІМ !!
показати весь коментар
17.05.2025 20:04 Відповісти
ув.Мирон абсолютно прав: надо вообще прекратить всякие публикации заявлений Трампа:

это дегенеративное существо с крашеной мордой - законченный идиот в моральном смысле, у него нет ни малейшей человеческой эмпатии к страданиям мирных жителей Украины, существо не помнит, что оно публично заявляло и обещало 2-3 дня назад.

Пошлейший старый шоумен, полностью выживший из ума.
показати весь коментар
18.05.2025 09:30 Відповісти
Кардібалєт трампа онастогид. Європа повинна ввести санкції у вівторок без всяких «але».
показати весь коментар
17.05.2025 20:14 Відповісти
А наш доді К січку різав,як підскочив шляпу врізав.
показати весь коментар
17.05.2025 20:30 Відповісти
Сім днів січку різав і макітри не нарізав, сам собі здивувався що так тяжко спрацювався.
показати весь коментар
18.05.2025 10:06 Відповісти
Дурень думкою радіє.
показати весь коментар
17.05.2025 21:11 Відповісти
той випадок, коли краще не брати слухавку і не витрачати час на цього довбдня
показати весь коментар
17.05.2025 21:43 Відповісти
Дурень( а воно таки довбойоб) - думкою багатіє..... : )
показати весь коментар
17.05.2025 22:01 Відповісти
путіна вже не зупинить навіть ядерний удар по москві. кінець не важливий
показати весь коментар
17.05.2025 22:57 Відповісти
Відміна санкцій і визнання вже загарбанного можуть на ДЕЯКІЙ час зупини вогонь і почати нескінченні перемовини, як мінімум на місяці... зараз пу буде намагатись використати літо для наступу, щоб побільше відкусити... то і всі перемовини на зараз
Пу каже: або віддайте мені те, що я хочу, тобто капітулюйте, хоч не зразу, так по частям, або я буду продовжувати своє сво до усунення першопричин...
Чи хтось думає інакше?
показати весь коментар
18.05.2025 08:33 Відповісти
для кремлевской крысы есть только две "Первопричины" - это свобода и независимость Украины.
показати весь коментар
18.05.2025 09:32 Відповісти
Гуманоїди
показати весь коментар
17.05.2025 23:25 Відповісти
трамп путину : " ты позвони мне позвони позвони мне ради бога"
Два підора *****. В Україні люди гинуть а ці підори один одному видзвонюють.
показати весь коментар
18.05.2025 00:31 Відповісти
називаеться"я у мами дурачек"
показати весь коментар
18.05.2025 00:40 Відповісти
А деж саме головне: ,, Якби я був ..... і якби не я....",,,,, Ну просто капітан ,,АМЕРИКА"
як би не я, то й сонце б не вставало з ранку, якби не я, то не сідало б і в ночі ..... як би не я, то й птахи б не співали в рощах, якби не я, то зникло б все життя.... як би не я , то й Місяць б зійшов з орбіти, якби не я , все зникло б в небуття.... бо тільки я, і тільки я ,і ніхто інший зміг врятувати цю планету під назвою земля....
показати весь коментар
18.05.2025 02:22 Відповісти
Трамп і Аляску продав би якщо б гарно заплатили, тут все зрозуміло.
показати весь коментар
18.05.2025 07:24 Відповісти
Розбудіть вже хто небудь того дєдушку.
показати весь коментар
18.05.2025 12:29 Відповісти
Нескінчена гра в піддавки з кривавим луб'янським вибл*дком. Трампону ще не остогидло?
показати весь коментар
18.05.2025 12:54 Відповісти
« Путін пішов би на перемовини якби не застряв в кімнаті для грязі » -- Д. Трамп, 47 президент Сполучених Штатів
показати весь коментар
18.05.2025 15:30 Відповісти
Для українців трамп є огидою - досить
показати весь коментар
18.05.2025 17:35 Відповісти
Балаболка рыжая.
показати весь коментар
18.05.2025 21:03 Відповісти
По ком звонит колокол.
показати весь коментар
18.05.2025 22:02 Відповісти
Позвонит. Завтра, послезавтра. На днях.... каждый делает свои дела и при своих интересах
показати весь коментар
18.05.2025 22:07 Відповісти
Дурачек купив значек..Наїзди будуть на Зелю(тут він молодця,тримаеться,хоч нелюблю його)..А з великим Пуком улещивання,потім піддакуваня а потім стане на пупкін бік..Ото й вся размова..Ніпро що.. Зброю дай комунофашистик маразматичний! ))))
показати весь коментар
18.05.2025 22:07 Відповісти
Шоу Бені Хіла, сорі Дона Трампа триває, ніхто нічого від цього абирвала не чікає)))
показати весь коментар
18.05.2025 23:05 Відповісти
Одна надія на Трампа, всі інші просто балаболки.
показати весь коментар
18.05.2025 23:13 Відповісти
Трампу уже открыто россия говорит что он без яиц и может наклонять и командовать только слабым. арабов и россии у него карт нет
показати весь коментар
19.05.2025 01:28 Відповісти
Найвеличніший миротворець..пнх!
показати весь коментар
19.05.2025 09:19 Відповісти
я так розумію, що всі хто тут в коментах гонять на Трампа - строчать у перервах між фронтовими позиціями та казармою... (а не з офісів ТЦК, прокуратури чи суду - ну і прочих офіціційно заброньованих ухилянтів...)
показати весь коментар
19.05.2025 12:16 Відповісти
И только ты один хвалишь трампа из окопа.
показати весь коментар
19.05.2025 13:20 Відповісти
якраз тому що не в окопі - не маю жодного права вимагати продовження війни і гнати на того хто усіма силами хоче її завершити - це ж очевидно...ні....
показати весь коментар
19.05.2025 13:48 Відповісти
Зеленському щоб все зрозуміти знадобилося неповних три роки і повномасштабний напад. Цікаво що для прозрєнія знадобиться цьому ідіоту? Тоже буде чекати? Поки не ***** ядерною бімбою по Нью-Йорку?
показати весь коментар
19.05.2025 12:21 Відповісти
Агент ******* Краснов будет настаивать о телефонном разговоре между агентом ******* Клованом и их общем хозяине Путлером... Какой-то круговорот говна в природе в то время, когда реками течет украинская кровь...
показати весь коментар
19.05.2025 12:24 Відповісти
Рубио абсолютно честно признался в интервью, что для США главной проблемой является Китай, значит на втором месте Ближний восток с Израилем, так что Украина в лучшем случае на третьем месте по значимости, а есть ещё Иран, Северная Корея, Гренландия, Панамский канал и Канада, я не говорю о внутренних проблемах которые волнуют рядовых американцев прежде всего, весь остальной мир они в гробу видели, для них цена на бензин и продукты куда важнее чем война где-то у чёрта на рогах, пусть к примеру негры в Африке перебьют друг друга, главное чтобы на районе банды латинос не безобразничали.
показати весь коментар
19.05.2025 13:34 Відповісти
…та торгівля - барига закінчений. Він має думати, як злочинця відправити на шибеницю. А трампакс каже про торгівлю🤦‍♂️. Людина дно. Його теж на рею за колаборацію зі злочинцем. Тупість не звільняє від відповідальності.
показати весь коментар
19.05.2025 13:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 