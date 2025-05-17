Трамп зателефонує Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 ранку.

"Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", - розповів американський лідер.

Після цього Трамп планує поговорити із Зеленським, а потім разом із Зеленським говоритиме із представниками країн НАТО.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх !!!", - додав президент США.

Нагадаємо, що раніше французький лідер Емманюель Макрон повідомляв, що президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.

Читайте також: Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп