Трамп зателефонує Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"
Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, дзвінок з Путіним відбудеться 19 травня о 10:00 ранку.
"Темами дзвінка будуть зупинка кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля", - розповів американський лідер.
Після цього Трамп планує поговорити із Зеленським, а потім разом із Зеленським говоритиме із представниками країн НАТО.
"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх !!!", - додав президент США.
Нагадаємо, що раніше французький лідер Емманюель Макрон повідомляв, що президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.
это дегенеративное существо с крашеной мордой - законченный идиот в моральном смысле, у него нет ни малейшей человеческой эмпатии к страданиям мирных жителей Украины, существо не помнит, что оно публично заявляло и обещало 2-3 дня назад.
Пошлейший старый шоумен, полностью выживший из ума.
Пу каже: або віддайте мені те, що я хочу, тобто капітулюйте, хоч не зразу, так по частям, або я буду продовжувати своє сво до усунення першопричин...
Чи хтось думає інакше?
Два підора *****. В Україні люди гинуть а ці підори один одному видзвонюють.
як би не я, то й сонце б не вставало з ранку, якби не я, то не сідало б і в ночі ..... як би не я, то й птахи б не співали в рощах, якби не я, то зникло б все життя.... як би не я , то й Місяць б зійшов з орбіти, якби не я , все зникло б в небуття.... бо тільки я, і тільки я ,і ніхто інший зміг врятувати цю планету під назвою земля....