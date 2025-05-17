УКР
Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

Трамп пояснив чому Путін не взяв Київ за п’ять годин у 2022

Президент США Дональд Трамп вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося захопити Київ "за п'ять годин" у лютому 2022 року, бо російським військам завадила природа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він має поганий вигляд, а хоче виглядати добре. Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він не загруз у багнюці зі своїми армійськими танками, він би був у Києві приблизно за п'ять годин", - вважає очільник Білого дому.

Крім того, Трамп заявив, що не думає, що мирну угоду зможуть укласти без нього.

"І я завжди відчував, що без мене не може бути зустрічі, тому що я не думаю, що угода буде укладена. Ми (Трамп і Путін, - ред.) повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, призначимо зустріч, тому що я втомився від того, що інші люди їздять і зустрічаються і все інше", - додав він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

армія рф (18514) Київ (20043) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972) війна в Україні (5816)
Топ коментарі
+108
Флагман Черноморского флота "Москва" застревает в грязном льду Черного моря, 14 апреля 2022 года
17.05.2025 16:58 Відповісти
+80
17.05.2025 16:54 Відповісти
+80
Якби у бабусі був хер - вона б була дідусем

17.05.2025 16:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Так це багнюка зупинила танки кацапів.Знов рижий лизнув кремлівському без честі,без совісті бузувіру.
17.05.2025 18:38 Відповісти
Трамп и Зельман один другого стоят.
Мозгов и совести нет у обоих.
И оба клоуны самовлюбленные.
17.05.2025 18:38 Відповісти
Це друга казка від пуйла яку ******** рудий півень ,перша про печенєгів.
17.05.2025 18:40 Відповісти
ЗЕ-асфальт це не багнюка !!
17.05.2025 19:08 Відповісти
Амеріканьці,без образ - я вважав вас набагато розумнішими!Трамп - ******* конкретне.
17.05.2025 19:11 Відповісти
Щось від американськогт президента тхне соловьїним помьотом і зливним бачком
17.05.2025 19:12 Відповісти
Бідна Америка і американці,на собі це відчуваємо...
17.05.2025 19:24 Відповісти
схоже Трамп остаточно **** дав завтра він скаже що Пуйла зупинили інопланетяни
17.05.2025 19:26 Відповісти
Йому краще більше мовчати - буде здаватися мудрішим...
17.05.2025 19:27 Відповісти
Трамп - адвокат диявола.
17.05.2025 19:28 Відповісти
Санітарів вже викликали?
17.05.2025 19:35 Відповісти
З рудим муда.ком не треба носитися як ж.ид з мацою,вже всі все розуміють,треба боротися без розрахунків на трампа і янкі. Шукати нові шляхи і методи...Правда,безглуздо це робити разом з такими чуваками як Малюк,Татаров,Арахамія
17.05.2025 19:38 Відповісти
Ну так завжди "хріновому танцюристу яйця заважають" і відчекрижити їх не можна, адже тоді "дідусь стане бабусею", що теж недобре ...
17.05.2025 19:40 Відповісти
17.05.2025 19:47 Відповісти
*****, знов все спочатку...🤦🤬
17.05.2025 20:01 Відповісти
воно їбануте не менш ніж *****. Тому не дивно, що Трамп тяжіє до *****. Свій до свого по своє..
17.05.2025 20:08 Відповісти
Колись рудий півень(коли ще не був таким рудим) навіть декілька місяців носив уніформу в Вест- Поінті. Але потім збагнув що лазити під спідниці моделям то більш цікаве заняття ніж нюхати порох на військових навчаннях ,тому ,цілком очевидно , про війну він знає набагато менше ніж про те що ховається під спідницями у моделей.
17.05.2025 20:10 Відповісти
Есип Сагайдачный 300 лет назад взял бы моськов, то мардвы и пида рассии не была бы. 🤣🤣🤣
17.05.2025 20:21 Відповісти
Debil
17.05.2025 20:29 Відповісти
На асфальтированных Зелей дорогах подбитой техники русских было "как грязи"
Эту грязь имел ввиду человек, которому лень посмотреть фото и видео сражений на дорогах под Киевом?
Или Трампу кто-то напел, что Украина отсталая, дорог нет, только сплошная грязь. Вот танки и не проехали.
По любому все это не к лицу мировому лидеру.
Пусть срочно меняет советников - тупых, но преданных на умных с мозгами.
17.05.2025 20:36 Відповісти
в УКРАЇНІ ДОЛБОЙОБИ ВИБРАЛИ зеПРЕЗИДЕНТА А В ШТАТАХ БІЛЬШЕ ДОЛБОЙОБІВ НІЖ У НАС ВИБРАЛИ трампа
17.05.2025 20:37 Відповісти
Схоже там при вербовці рудого чорта тільки золотим дощем не обійшлося, було продовження в мовзолеї.Нікрофілія з вождем світового пролетаріату,а ***** був всередині замість свічки.
17.05.2025 20:41 Відповісти
Хоч рижий абсолютний даун в історії, але навіть він визнав, що фашистам, як поганому танцюристу, завжди щось заважає - або мороз, або багнюка!
17.05.2025 20:45 Відповісти
Найбільшою потугою у світі керує лантух з тирсою

Це - капець !

.
17.05.2025 20:46 Відповісти
Так це у Fox News така редакційна політика. Які ЗМІ - такі і інтервʼю.
17.05.2025 21:05 Відповісти
американський президент просто насцяв на могили українських героїв.
17.05.2025 21:07 Відповісти
""трамбон" закінчив би війну за 24 години.але застряг по вуха.в рашистському лайні.і навіть не в болоті....
17.05.2025 21:15 Відповісти
Трампа напевне медсестра в роддомі випустила головою на підлогу... . Іншого пояснення його поведінки немає...
17.05.2025 21:17 Відповісти
Вы зря .... я слышал эту речь и Пр.Трамп добавил после шутки (про грязь ) "я послал им джавелины " и им (УКРАИНЦАМ ) удалось отбится.
17.05.2025 21:22 Відповісти
Комусь дуже хочеться щоб Українці зливали свою злість на Трампа,а не на того хто як вони кажуть "*******..и"
17.05.2025 21:41 Відповісти
Если бы Наполеон лучще организировал подвоз продоволствие и зима была бы потеплей и без снега, то.... , если бы гитлер невоевал бы в Европе и Африке, а начал бы с ссср, то... , если бы на Землю неупал бы метеорит, то динозаври.....

Ах, да, если бы колонисти Америки непобедили бритов то и США НЕБЫЛО БЫ

То что могло бы быть, нечего незначит, это пустой звук. Главное, что ЕСТЬ.
17.05.2025 21:46 Відповісти
Про Гітлера та Наполеона з язика зняли. Я спочатку написав свій комент, а потім Ваш побачив. Такий собі ненавмисний плагіат, перепрошую.
17.05.2025 21:57 Відповісти
Колоністи не перемогли би бритів без допомоги Франції. Ну і погода, звичайно
18.05.2025 12:07 Відповісти
Так, звісно. А Наполеон досі був би у Москві, якби не морози.
17.05.2025 21:55 Відповісти
Лежав би в Мавзолеї замість сифілітіка
18.05.2025 09:32 Відповісти
В его времена такой традиции еще не было. К тому же, учли бы христианские традиции. А вот Наплеон под номером 3 или 4 - его, возможно, законсервировали бы.
18.05.2025 10:55 Відповісти
Путин был бы в Киеве "за пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n3552829
============
Я не зрозумів: Русские танки грязи не бояться? Или бояться?
17.05.2025 22:25 Відповісти
Відтоді вже минуло 5659 разів по 5 годин.
17.05.2025 22:29 Відповісти
а трампу розповіли, що московські літаки та гелікоптери були в 7 км від бункера гравця на піаніно, і чому вони не захопили нашу столицю.
17.05.2025 22:43 Відповісти
Яке кончене!
17.05.2025 23:06 Відповісти
Цей де Іл суперечить сам собі
"Як би не мої джавеліни то б все пішло по іншому"
В словнику під словом нікчема треба додати фотку трампа
17.05.2025 23:13 Відповісти
Як би да коби
17.05.2025 23:19 Відповісти
Кончене створіння!
17.05.2025 23:20 Відповісти
об'ява:
продам українську багнюку, що зупиняє кацапські танки. Дорого
17.05.2025 23:27 Відповісти
США була би великою країною
якби не вибрала трампона
17.05.2025 23:43 Відповісти
ипать, ано бальное! хотя чему тут удивляцца. агент "краснов" тока такие высказывания себе позволить и может
18.05.2025 00:06 Відповісти
Російські танки були в жопі бо Трамп наробив багнюки-гавнюки. От такий цей трамп херомант
18.05.2025 00:40 Відповісти
Ключове слово - якби
18.05.2025 01:23 Відповісти
А в якому саме місці танки загрузили у багнюці?
18.05.2025 01:35 Відповісти
Если в предыдущие выборы выиграл бы трамп то правда были бы танки в Киеве. Вот тогда план путинтрампа провалилось. я так думаю...
18.05.2025 02:28 Відповісти
Без активної помочі американців і західних європейців нам пі... Тому будьмо стриманішими і уважними до ПОМІЧНИКАМ !!!
18.05.2025 06:34 Відповісти
Скажите этому рыжему недоумку что до Киева все дороги асфальтированные))))
18.05.2025 08:02 Відповісти
"якби російські танки не загрузли у багнюці" - Трамп
А що при плануванні таких речей як захоплення сусідньої країни не враховується погода? Вони ж могли наступати і пізніше, коли вже немає багнюки.
18.05.2025 08:13 Відповісти
Повідрубуйте самі собі пальці, коментатори . В вас вже геть ті довбешки тирсою запаковані, що таку дурню писати собі дозволяєте в коментах? Ваші ж коментарі моніторять.
18.05.2025 08:28 Відповісти
Да Христа бы не распяли, если б Трамп был римлянином!!!
18.05.2025 09:10 Відповісти
трампона ніколи би не було
якщоб його батько не заощаджував на кондомах
18.05.2025 09:48 Відповісти
Танки путлера йшли по новим широким дорогам, побудованих при зеленому крадівництві.
Тому загрузли вони зовсім не в багнюці. А зупинили їх ті, хто не крав на дорогах, а готувався до захисту України.
18.05.2025 11:12 Відповісти
А Трамп прав! Если бы у Украины была атомная бомба...
18.05.2025 12:56 Відповісти
Ще не приїхав, а вже втомився. Дистрофія фізична і розумова. Гольф не допомагає?
18.05.2025 15:56 Відповісти
Ви тут смієтесь зі старого поїхавшого трампона, а скажіть мені,хто винен в тому, що Трамп отримує інформацію лише з російських джерел? Хто винен в тому, що Україна не веде освітлення війни в Світі? Хто позбавив акредитації всі світові ЗМІ в Україні на користь телемарафону? Хто припинив фінансування українських Євро новин на англійській мові? Хто поперся в білий дім тикати дулі Трампу. Хто вам нічого не винен? Трамп вам точно не винен нічого. Війна буде тривати поки зелена скотина не буде усунена від влади. Ви зробили це разом.
18.05.2025 16:24 Відповісти
Я розумію що Вован крав на дорогах. Але щоб назвати їх болотом, то занадто.
Всі ж пригадують як цапи увірвались по новопобудованих Вовою трасах ?
18.05.2025 16:59 Відповісти
Так "велике крадівництво" доріг, ще не хто не ганьбив
18.05.2025 22:25 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 