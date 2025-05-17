Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося захопити Київ "за п'ять годин" у лютому 2022 року, бо російським військам завадила природа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він має поганий вигляд, а хоче виглядати добре. Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він не загруз у багнюці зі своїми армійськими танками, він би був у Києві приблизно за п'ять годин", - вважає очільник Білого дому.

Крім того, Трамп заявив, що не думає, що мирну угоду зможуть укласти без нього.

"І я завжди відчував, що без мене не може бути зустрічі, тому що я не думаю, що угода буде укладена. Ми (Трамп і Путін, - ред.) повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, призначимо зустріч, тому що я втомився від того, що інші люди їздять і зустрічаються і все інше", - додав він.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.