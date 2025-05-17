Путін був би у Києві "за п’ять годин", якби російські танки не загрузли у багнюці, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося захопити Київ "за п'ять годин" у лютому 2022 року, бо російським військам завадила природа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.
"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він має поганий вигляд, а хоче виглядати добре. Не забувайте, що це мало закінчитися за тиждень. І якби він не загруз у багнюці зі своїми армійськими танками, він би був у Києві приблизно за п'ять годин", - вважає очільник Білого дому.
Крім того, Трамп заявив, що не думає, що мирну угоду зможуть укласти без нього.
"І я завжди відчував, що без мене не може бути зустрічі, тому що я не думаю, що угода буде укладена. Ми (Трамп і Путін, - ред.) повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, призначимо зустріч, тому що я втомився від того, що інші люди їздять і зустрічаються і все інше", - додав він.
Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.
Мозгов и совести нет у обоих.
И оба клоуны самовлюбленные.
Эту грязь имел ввиду человек, которому лень посмотреть фото и видео сражений на дорогах под Киевом?
Или Трампу кто-то напел, что Украина отсталая, дорог нет, только сплошная грязь. Вот танки и не проехали.
По любому все это не к лицу мировому лидеру.
Пусть срочно меняет советников - тупых, но преданных на умных с мозгами.
Це - капець !
.
Ах, да, если бы колонисти Америки непобедили бритов то и США НЕБЫЛО БЫ
То что могло бы быть, нечего незначит, это пустой звук. Главное, что ЕСТЬ.
============
Я не зрозумів: Русские танки грязи не бояться? Или бояться?
"Як би не мої джавеліни то б все пішло по іншому"
В словнику під словом нікчема треба додати фотку трампа
продам українську багнюку, що зупиняє кацапські танки. Дорого
якби не вибрала трампона
А що при плануванні таких речей як захоплення сусідньої країни не враховується погода? Вони ж могли наступати і пізніше, коли вже немає багнюки.
якщоб його батько не заощаджував на кондомах
Тому загрузли вони зовсім не в багнюці. А зупинили їх ті, хто не крав на дорогах, а готувався до захисту України.
Всі ж пригадують як цапи увірвались по новопобудованих Вовою трасах ?