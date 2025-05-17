Путин был бы в Киеве "за пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Киев "за пять часов" в феврале 2022 года, потому что российским войскам помешала природа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.
"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, что это должно было закончиться через неделю. И если бы он не увяз в грязи со своими армейскими танками, он бы был в Киеве примерно через пять часов", - считает глава Белого дома.
Кроме того, Трамп заявил, что не думает, что мирное соглашение смогут заключить без него.
"И я всегда чувствовал, что без меня не может быть встречи, потому что я не думаю, что сделка будет заключена. Мы (Трамп и Путин. - Ред.) должны встретиться. И я думаю, что мы, вероятно, назначим встречу, потому что я устал от того, что другие люди ездят и встречаются и все остальное", - добавил он.
Напомним, что в этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.
Мозгов и совести нет у обоих.
И оба клоуны самовлюбленные.
Эту грязь имел ввиду человек, которому лень посмотреть фото и видео сражений на дорогах под Киевом?
Или Трампу кто-то напел, что Украина отсталая, дорог нет, только сплошная грязь. Вот танки и не проехали.
По любому все это не к лицу мировому лидеру.
Пусть срочно меняет советников - тупых, но преданных на умных с мозгами.
Це - капець !
.
Ах, да, если бы колонисти Америки непобедили бритов то и США НЕБЫЛО БЫ
То что могло бы быть, нечего незначит, это пустой звук. Главное, что ЕСТЬ.
============
Я не зрозумів: Русские танки грязи не бояться? Или бояться?
"Як би не мої джавеліни то б все пішло по іншому"
В словнику під словом нікчема треба додати фотку трампа
продам українську багнюку, що зупиняє кацапські танки. Дорого
якби не вибрала трампона
А що при плануванні таких речей як захоплення сусідньої країни не враховується погода? Вони ж могли наступати і пізніше, коли вже немає багнюки.
якщоб його батько не заощаджував на кондомах
Тому загрузли вони зовсім не в багнюці. А зупинили їх ті, хто не крав на дорогах, а готувався до захисту України.
Всі ж пригадують як цапи увірвались по новопобудованих Вовою трасах ?