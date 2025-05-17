РУС
19 975 263

Путин был бы в Киеве "за пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп

Трамп объяснил, почему Путин не взял Киев за пять часов в 2022 году

Президент США Дональд Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Киев "за пять часов" в феврале 2022 года, потому что российским войскам помешала природа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, что это должно было закончиться через неделю. И если бы он не увяз в грязи со своими армейскими танками, он бы был в Киеве примерно через пять часов", - считает глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что не думает, что мирное соглашение смогут заключить без него.

"И я всегда чувствовал, что без меня не может быть встречи, потому что я не думаю, что сделка будет заключена. Мы (Трамп и Путин. - Ред.) должны встретиться. И я думаю, что мы, вероятно, назначим встречу, потому что я устал от того, что другие люди ездят и встречаются и все остальное", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios

Напомним, что в этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

Топ комментарии
+108
Флагман Черноморского флота "Москва" застревает в грязном льду Черного моря, 14 апреля 2022 года
17.05.2025 16:58 Ответить
17.05.2025 16:58 Ответить
+80
17.05.2025 16:54 Ответить
17.05.2025 16:54 Ответить
+80
Якби у бабусі був хер - вона б була дідусем

17.05.2025 16:57 Ответить
17.05.2025 16:57 Ответить
Так це багнюка зупинила танки кацапів.Знов рижий лизнув кремлівському без честі,без совісті бузувіру.
17.05.2025 18:38 Ответить
17.05.2025 18:38 Ответить
Трамп и Зельман один другого стоят.
Мозгов и совести нет у обоих.
И оба клоуны самовлюбленные.
17.05.2025 18:38 Ответить
17.05.2025 18:38 Ответить
Це друга казка від пуйла яку ******** рудий півень ,перша про печенєгів.
17.05.2025 18:40 Ответить
17.05.2025 18:40 Ответить
ЗЕ-асфальт це не багнюка !!
17.05.2025 19:08 Ответить
17.05.2025 19:08 Ответить
Амеріканьці,без образ - я вважав вас набагато розумнішими!Трамп - ******* конкретне.
17.05.2025 19:11 Ответить
17.05.2025 19:11 Ответить
Щось від американськогт президента тхне соловьїним помьотом і зливним бачком
17.05.2025 19:12 Ответить
17.05.2025 19:12 Ответить
Бідна Америка і американці,на собі це відчуваємо...
17.05.2025 19:24 Ответить
17.05.2025 19:24 Ответить
схоже Трамп остаточно **** дав завтра він скаже що Пуйла зупинили інопланетяни
17.05.2025 19:26 Ответить
17.05.2025 19:26 Ответить
Йому краще більше мовчати - буде здаватися мудрішим...
17.05.2025 19:27 Ответить
17.05.2025 19:27 Ответить
Трамп - адвокат диявола.
17.05.2025 19:28 Ответить
17.05.2025 19:28 Ответить
Санітарів вже викликали?
17.05.2025 19:35 Ответить
17.05.2025 19:35 Ответить
З рудим муда.ком не треба носитися як ж.ид з мацою,вже всі все розуміють,треба боротися без розрахунків на трампа і янкі. Шукати нові шляхи і методи...Правда,безглуздо це робити разом з такими чуваками як Малюк,Татаров,Арахамія
17.05.2025 19:38 Ответить
17.05.2025 19:38 Ответить
Ну так завжди "хріновому танцюристу яйця заважають" і відчекрижити їх не можна, адже тоді "дідусь стане бабусею", що теж недобре ...
17.05.2025 19:40 Ответить
17.05.2025 19:40 Ответить
17.05.2025 19:47 Ответить
17.05.2025 19:47 Ответить
*****, знов все спочатку...🤦🤬
17.05.2025 20:01 Ответить
17.05.2025 20:01 Ответить
воно їбануте не менш ніж *****. Тому не дивно, що Трамп тяжіє до *****. Свій до свого по своє..
17.05.2025 20:08 Ответить
17.05.2025 20:08 Ответить
Колись рудий півень(коли ще не був таким рудим) навіть декілька місяців носив уніформу в Вест- Поінті. Але потім збагнув що лазити під спідниці моделям то більш цікаве заняття ніж нюхати порох на військових навчаннях ,тому ,цілком очевидно , про війну він знає набагато менше ніж про те що ховається під спідницями у моделей.
17.05.2025 20:10 Ответить
17.05.2025 20:10 Ответить
Есип Сагайдачный 300 лет назад взял бы моськов, то мардвы и пида рассии не была бы. 🤣🤣🤣
17.05.2025 20:21 Ответить
17.05.2025 20:21 Ответить
Debil
17.05.2025 20:29 Ответить
17.05.2025 20:29 Ответить
На асфальтированных Зелей дорогах подбитой техники русских было "как грязи"
Эту грязь имел ввиду человек, которому лень посмотреть фото и видео сражений на дорогах под Киевом?
Или Трампу кто-то напел, что Украина отсталая, дорог нет, только сплошная грязь. Вот танки и не проехали.
По любому все это не к лицу мировому лидеру.
Пусть срочно меняет советников - тупых, но преданных на умных с мозгами.
17.05.2025 20:36 Ответить
17.05.2025 20:36 Ответить
в УКРАЇНІ ДОЛБОЙОБИ ВИБРАЛИ зеПРЕЗИДЕНТА А В ШТАТАХ БІЛЬШЕ ДОЛБОЙОБІВ НІЖ У НАС ВИБРАЛИ трампа
17.05.2025 20:37 Ответить
17.05.2025 20:37 Ответить
Схоже там при вербовці рудого чорта тільки золотим дощем не обійшлося, було продовження в мовзолеї.Нікрофілія з вождем світового пролетаріату,а ***** був всередині замість свічки.
17.05.2025 20:41 Ответить
17.05.2025 20:41 Ответить
Хоч рижий абсолютний даун в історії, але навіть він визнав, що фашистам, як поганому танцюристу, завжди щось заважає - або мороз, або багнюка!
17.05.2025 20:45 Ответить
17.05.2025 20:45 Ответить
Найбільшою потугою у світі керує лантух з тирсою

Це - капець !

.
17.05.2025 20:46 Ответить
17.05.2025 20:46 Ответить
Так це у Fox News така редакційна політика. Які ЗМІ - такі і інтервʼю.
17.05.2025 21:05 Ответить
17.05.2025 21:05 Ответить
американський президент просто насцяв на могили українських героїв.
17.05.2025 21:07 Ответить
17.05.2025 21:07 Ответить
""трамбон" закінчив би війну за 24 години.але застряг по вуха.в рашистському лайні.і навіть не в болоті....
17.05.2025 21:15 Ответить
17.05.2025 21:15 Ответить
Трампа напевне медсестра в роддомі випустила головою на підлогу... . Іншого пояснення його поведінки немає...
17.05.2025 21:17 Ответить
17.05.2025 21:17 Ответить
Вы зря .... я слышал эту речь и Пр.Трамп добавил после шутки (про грязь ) "я послал им джавелины " и им (УКРАИНЦАМ ) удалось отбится.
17.05.2025 21:22 Ответить
17.05.2025 21:22 Ответить
Комусь дуже хочеться щоб Українці зливали свою злість на Трампа,а не на того хто як вони кажуть "*******..и"
17.05.2025 21:41 Ответить
17.05.2025 21:41 Ответить
Если бы Наполеон лучще организировал подвоз продоволствие и зима была бы потеплей и без снега, то.... , если бы гитлер невоевал бы в Европе и Африке, а начал бы с ссср, то... , если бы на Землю неупал бы метеорит, то динозаври.....

Ах, да, если бы колонисти Америки непобедили бритов то и США НЕБЫЛО БЫ

То что могло бы быть, нечего незначит, это пустой звук. Главное, что ЕСТЬ.
17.05.2025 21:46 Ответить
17.05.2025 21:46 Ответить
Про Гітлера та Наполеона з язика зняли. Я спочатку написав свій комент, а потім Ваш побачив. Такий собі ненавмисний плагіат, перепрошую.
17.05.2025 21:57 Ответить
17.05.2025 21:57 Ответить
Колоністи не перемогли би бритів без допомоги Франції. Ну і погода, звичайно
17.05.2025 22:07 Ответить
18.05.2025 12:07 Ответить
Так, звісно. А Наполеон досі був би у Москві, якби не морози.
17.05.2025 21:55 Ответить
17.05.2025 21:55 Ответить
Лежав би в Мавзолеї замість сифілітіка
18.05.2025 09:32 Ответить
18.05.2025 09:32 Ответить
В его времена такой традиции еще не было. К тому же, учли бы христианские традиции. А вот Наплеон под номером 3 или 4 - его, возможно, законсервировали бы.
18.05.2025 10:55 Ответить
18.05.2025 10:55 Ответить
Путин был бы в Киеве "за пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n3552829
============
Я не зрозумів: Русские танки грязи не бояться? Или бояться?
17.05.2025 22:25 Ответить
17.05.2025 22:25 Ответить
Відтоді вже минуло 5659 разів по 5 годин.
17.05.2025 22:29 Ответить
17.05.2025 22:29 Ответить
а трампу розповіли, що московські літаки та гелікоптери були в 7 км від бункера гравця на піаніно, і чому вони не захопили нашу столицю.
17.05.2025 22:43 Ответить
17.05.2025 22:43 Ответить
Яке кончене!
17.05.2025 23:06 Ответить
17.05.2025 23:06 Ответить
Цей де Іл суперечить сам собі
"Як би не мої джавеліни то б все пішло по іншому"
В словнику під словом нікчема треба додати фотку трампа
17.05.2025 23:13 Ответить
17.05.2025 23:13 Ответить
Як би да коби
17.05.2025 23:19 Ответить
17.05.2025 23:19 Ответить
Кончене створіння!
17.05.2025 23:20 Ответить
17.05.2025 23:20 Ответить
об'ява:
продам українську багнюку, що зупиняє кацапські танки. Дорого
17.05.2025 23:27 Ответить
17.05.2025 23:27 Ответить
США була би великою країною
якби не вибрала трампона
17.05.2025 23:43 Ответить
17.05.2025 23:43 Ответить
ипать, ано бальное! хотя чему тут удивляцца. агент "краснов" тока такие высказывания себе позволить и может
18.05.2025 00:06 Ответить
18.05.2025 00:06 Ответить
Російські танки були в жопі бо Трамп наробив багнюки-гавнюки. От такий цей трамп херомант
18.05.2025 00:40 Ответить
18.05.2025 00:40 Ответить
Ключове слово - якби
18.05.2025 01:23 Ответить
18.05.2025 01:23 Ответить
А в якому саме місці танки загрузили у багнюці?
18.05.2025 01:35 Ответить
18.05.2025 01:35 Ответить
Если в предыдущие выборы выиграл бы трамп то правда были бы танки в Киеве. Вот тогда план путинтрампа провалилось. я так думаю...
18.05.2025 02:28 Ответить
18.05.2025 02:28 Ответить
Без активної помочі американців і західних європейців нам пі... Тому будьмо стриманішими і уважними до ПОМІЧНИКАМ !!!
18.05.2025 06:34 Ответить
18.05.2025 06:34 Ответить
Скажите этому рыжему недоумку что до Киева все дороги асфальтированные))))
18.05.2025 08:02 Ответить
18.05.2025 08:02 Ответить
"якби російські танки не загрузли у багнюці" - Трамп
А що при плануванні таких речей як захоплення сусідньої країни не враховується погода? Вони ж могли наступати і пізніше, коли вже немає багнюки.
18.05.2025 08:13 Ответить
18.05.2025 08:13 Ответить
Повідрубуйте самі собі пальці, коментатори . В вас вже геть ті довбешки тирсою запаковані, що таку дурню писати собі дозволяєте в коментах? Ваші ж коментарі моніторять.
18.05.2025 08:28 Ответить
18.05.2025 08:28 Ответить
Да Христа бы не распяли, если б Трамп был римлянином!!!
18.05.2025 09:10 Ответить
18.05.2025 09:10 Ответить
трампона ніколи би не було
якщоб його батько не заощаджував на кондомах
18.05.2025 09:48 Ответить
18.05.2025 09:48 Ответить
Танки путлера йшли по новим широким дорогам, побудованих при зеленому крадівництві.
Тому загрузли вони зовсім не в багнюці. А зупинили їх ті, хто не крав на дорогах, а готувався до захисту України.
18.05.2025 11:12 Ответить
18.05.2025 11:12 Ответить
А Трамп прав! Если бы у Украины была атомная бомба...
18.05.2025 12:56 Ответить
18.05.2025 12:56 Ответить
Ще не приїхав, а вже втомився. Дистрофія фізична і розумова. Гольф не допомагає?
18.05.2025 15:56 Ответить
18.05.2025 15:56 Ответить
Ви тут смієтесь зі старого поїхавшого трампона, а скажіть мені,хто винен в тому, що Трамп отримує інформацію лише з російських джерел? Хто винен в тому, що Україна не веде освітлення війни в Світі? Хто позбавив акредитації всі світові ЗМІ в Україні на користь телемарафону? Хто припинив фінансування українських Євро новин на англійській мові? Хто поперся в білий дім тикати дулі Трампу. Хто вам нічого не винен? Трамп вам точно не винен нічого. Війна буде тривати поки зелена скотина не буде усунена від влади. Ви зробили це разом.
18.05.2025 16:24 Ответить
18.05.2025 16:24 Ответить
Я розумію що Вован крав на дорогах. Але щоб назвати їх болотом, то занадто.
Всі ж пригадують як цапи увірвались по новопобудованих Вовою трасах ?
18.05.2025 16:59 Ответить
18.05.2025 16:59 Ответить
Так "велике крадівництво" доріг, ще не хто не ганьбив
18.05.2025 22:25 Ответить
18.05.2025 22:25 Ответить
