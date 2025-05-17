Путин был бы в Киеве "за пять часов", если бы российские танки не увязли в грязи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Киев "за пять часов" в феврале 2022 года, потому что российским войскам помешала природа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, что это должно было закончиться через неделю. И если бы он не увяз в грязи со своими армейскими танками, он бы был в Киеве примерно через пять часов", - считает глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что не думает, что мирное соглашение смогут заключить без него.

"И я всегда чувствовал, что без меня не может быть встречи, потому что я не думаю, что сделка будет заключена. Мы (Трамп и Путин. - Ред.) должны встретиться. И я думаю, что мы, вероятно, назначим встречу, потому что я устал от того, что другие люди ездят и встречаются и все остальное", - добавил он.

Напомним, что в этом же интервью Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.