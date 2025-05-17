РУС
27 695 352

Путин не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского, - Трамп

Трамп о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

На вопрос журналиста, является ли именно Путин главным препятствием для мира, Трамп прямо ответил, что ключевая проблема - это слабая переговорная позиция украинского президента. По его словам, Зеленский не имеет "никаких козырей", необходимых для серьезной дипломатии.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.

Хотя ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину, однако глава Белого дома не стал обвинять лидера Кремля в продолжении войны. Наоборот, Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.

"Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - отметил Трамп.

Также читайте: Трамп намерен поговорить с РФ в ближайшие часы или дни, - Макрон

Президент США также сказал, что только он способен стать посредником в прекращении войны, потому что имеет личные связи с Путиным. По его словам, без него соглашения не будет.

"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - сказал Трамп.

Президент также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию - в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Впрочем, назвал это крайней мерой.

Читайте также: Администрация Трампа давит не на агрессора – Россию, а на жертву – Украину, - Бринк о причинах отставки

"Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию", - подытожил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие "часы или дни" после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.

Топ комментарии
+110
Мразота руда 🤷
17.05.2025 07:33 Ответить
17.05.2025 07:33 Ответить
+82
реально хвора людина
17.05.2025 07:36 Ответить
17.05.2025 07:36 Ответить
+75
Головна перешкода - це непрацююче міжнародне право.
17.05.2025 07:37 Ответить
17.05.2025 07:37 Ответить
- Путя, йа стараюсь!!
(Трампон)
17.05.2025 17:32 Ответить
17.05.2025 17:32 Ответить
Блть, ну что за уе*ок! "Мудрый (тупорылый) американский народ", марш в оружейный магазин, покупать винтовки с оптическим прицелом! Исправляйте свои косяки, кончиты!
17.05.2025 17:49 Ответить
17.05.2025 17:49 Ответить
трумп, ти вже не козир?
17.05.2025 17:50 Ответить
17.05.2025 17:50 Ответить
Как с такими помощниками как ржавая обоссаная собака на поводке у х у й ла и набутыленных от страха европейцев, подписать Украине нормльную капитуляцию?

Все напрямую или косвенно играют на стороне х у йла.
17.05.2025 18:05 Ответить
17.05.2025 18:05 Ответить
Наш головний козир - це міжнародне право.
17.05.2025 18:18 Ответить
17.05.2025 18:18 Ответить
Міжнародне право, так воно померло у 2014 році, ще за нобілівського лауреата Барака Хсейна Обами! В одній із записок переданій адміністрацією Буша наступнику Обамі говорилося про те, що США мають зупинити спробу рф захопити Крим. Але Обама вирішив не втручатися.
17.05.2025 18:39 Ответить
17.05.2025 18:39 Ответить
Це наратив диктаторів і терористів. Хто б не очолював окремі країни - крадене не стане від цього власністю крадія.
Наш козир не побити нічим. Які б бульки з носа не пускав Трамп чи Путін.
17.05.2025 19:12 Ответить
17.05.2025 19:12 Ответить
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф. Д. Рузвельт.! А був би мажоро-нарцисо-мародеро-торгаш з підібраною ним такою ж свитою, то умиротворили б для Рейху Францію, В.Британію , весь Світ, в Росії територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! У деяких "гендлярів-політиканів" ні честі, ні совісті , ні віри в Бога , одне багно наживи, трясовина гешефту, вони служать Мамоні?! Нечистота, фекалії і гидота Людства вони...!?!
18.05.2025 08:01 Ответить
18.05.2025 08:01 Ответить
Можна одним словом - їбанат...
17.05.2025 18:21 Ответить
17.05.2025 18:21 Ответить
Трамп на 19 травня анонсував зробити телефонні дзвінки. З Зеленським буде говорити про "припинення кровопролиття". А з очільнико рф-путіним поговорить про торгівлю та бізнес)
17.05.2025 18:29 Ответить
17.05.2025 18:29 Ответить
Справді, й чого ж тих козирів нема, хм. Хіба в цій грі телефонні дзвінки й саміти не рахуються як козирі?
17.05.2025 19:02 Ответить
17.05.2025 19:02 Ответить
Наш головний козир - це міжнародне право.
17.05.2025 19:13 Ответить
17.05.2025 19:13 Ответить
і закони совісті
17.05.2025 19:15 Ответить
17.05.2025 19:15 Ответить
це ще смішніше.. хоч в КВН жарт подавай. 95 нелох паузний зіграє на славу! Вже зіграв .. на ролялі - , і в Право, і в Совість!
18.05.2025 02:20 Ответить
18.05.2025 02:20 Ответить
😂😂😂😂😂😂 міжнародне право.🤭😂😂😂
18.05.2025 02:19 Ответить
18.05.2025 02:19 Ответить
Так, це як закони фізики. Їх можна намагатись порушувати, але реальність все одно наздожене.
Вбивця також потішається з закону поки не попаде на лаву підсудних.
18.05.2025 12:51 Ответить
18.05.2025 12:51 Ответить
Thats right Donald! Zelenskiy is unbreakeble fanatic warman!😟
17.05.2025 19:46 Ответить
17.05.2025 19:46 Ответить
Donald Trump is a weak-minded fascist..
18.05.2025 01:11 Ответить
18.05.2025 01:11 Ответить
Головна перешкода - відсутність "козирів" у Трампа.
17.05.2025 20:04 Ответить
17.05.2025 20:04 Ответить
Відсутність адекватного сприйняття реальності 78-річним дідом
18.05.2025 12:52 Ответить
18.05.2025 12:52 Ответить
Каждый раз, когда это рыжая гомосятина открыто становится на сторону кремлёвской крысы, то знаете, что у той кремлёвской крысы дела совсем плохи.
17.05.2025 20:04 Ответить
17.05.2025 20:04 Ответить
Головна перешкода - це те, що у рудої мавпи мозок не працює.
17.05.2025 20:04 Ответить
17.05.2025 20:04 Ответить
Руда їбаNашка...
17.05.2025 20:25 Ответить
17.05.2025 20:25 Ответить
Сволочь! 🤬
17.05.2025 20:51 Ответить
17.05.2025 20:51 Ответить
Перешкода тепер у відсутності, не у наявності чогось, що заважає, у відсутності. Ай да Трамп, ай да, сучий син
17.05.2025 21:45 Ответить
17.05.2025 21:45 Ответить
Хто про що, а придурок про козирі....
17.05.2025 22:02 Ответить
17.05.2025 22:02 Ответить
недивно, він був настільки "талановитий" бізнесмен що зміг збанкрутувати навіть власне казіно
17.05.2025 22:27 Ответить
17.05.2025 22:27 Ответить
Технічно-прагматично він правий.. спасибі Клінтону і Кучмі, які позбавили дружньо Україну козирів..
18.05.2025 02:18 Ответить
18.05.2025 02:18 Ответить
Бенедікт зачекався. Франціск чекає "Давай, не затримуй чергу!"

Фото: Truth Social
17.05.2025 22:29 Ответить
17.05.2025 22:29 Ответить
Черт рыжий, на совести которого смерти украинцев
17.05.2025 23:02 Ответить
17.05.2025 23:02 Ответить
Він неодин..е чернявий черт в кртрого замість совісті шашлик...
18.05.2025 01:00 Ответить
18.05.2025 01:00 Ответить
А іщьо мудрий нарід на паржать папріколу. Ліш би нє Порох.
18.05.2025 07:57 Ответить
18.05.2025 07:57 Ответить
Трамп обосрался. Вот и все.
17.05.2025 23:51 Ответить
17.05.2025 23:51 Ответить
Примат все ж таки одержав верх в цій істоті, що зветься Доні. Деградація у увесь ріст. Питань немає. Та й не може бути. Але ще далеко не всі в світі в це повірили...
17.05.2025 23:55 Ответить
17.05.2025 23:55 Ответить
Яке воно їбануте.
18.05.2025 00:28 Ответить
18.05.2025 00:28 Ответить
Головна перешкода нашому блазню цей рудий блазень котрий хоче любові з лисим блазнем...як заманав цей цирк..Й цеж Ви люди їх вибираете....двох так точно...Йду на війну вдруге,за вашої суперрозумності.....
18.05.2025 00:57 Ответить
18.05.2025 00:57 Ответить
Вибирають по обіцянках. А воно їх НЕ виконує, бо немає покарання (і як би було б.. то все залезить від правоохоронних оранів та суддів. якщо вони бездіяльні чт покривають, то)
"вибір" не значить карт-бданш на дурість, чи порушення Конституції, Законів, "моралі"!!
І ти це прекрасно розумієш, прекрасно це розуміють ті, хто , в пост-фактум, кричить прот"73%" (насправді менше в два рази"). Алез треба на когось свої негативні емоції спихнути, бо одного Трампа-зеленського-путіна недостатньо ненавидіти, і з ними в коментарях не поспілкуєшься ж.. Вони їх не читають.. а сатисфакції ', "на сором" надавивши, ой як хочеться!
Чи я не прав!🤭
18.05.2025 02:15 Ответить
18.05.2025 02:15 Ответить
Ні ! Не прав.
18.05.2025 07:59 Ответить
18.05.2025 07:59 Ответить
Бідне Хло...втомилось..Козирів повні кишені...Пресс жеть ляжку..Миру хоче..Благае.....А ви всі нацисти.Тому що нехочите здаватисть...Нема в вас поваги до старих,слабоумних людожерів..ніякого состраданія..Ні слезіночки..Мабудь прийдеться Томагавки Хлу давать..Нема іншого виходу...з таким бессовісним нарідом тількі так..Й без козирні ще...Піду Канаду забирать..по бистрому...там люди хороші зрозуміють..
18.05.2025 01:07 Ответить
18.05.2025 01:07 Ответить
Трамп явно сплутав рамси
18.05.2025 01:20 Ответить
18.05.2025 01:20 Ответить
*****. Ну по ньому ж видно, що там деменція стареча у всі поля. Він одну і ту саму ***** повторює слово в слово раз за разом як довбойоб. Як папуга. Одне і те саме, одні і ті самі слова, знову і знову як платівка яку заклинило. І ця ось ***** керує штатами. Це просто ***** феєричний *******.
18.05.2025 01:55 Ответить
18.05.2025 01:55 Ответить
То виходить Байден - юний інтелектуал в порівнянні з трампоном !
18.05.2025 08:02 Ответить
18.05.2025 08:02 Ответить
Обидва - тупорилі старпери, яким не місце у владі, тільки в домі для літніх, але з цим рудим виродком по тупості ніхто, мабуть, не зрівняється.
18.05.2025 22:34 Ответить
18.05.2025 22:34 Ответить
Є один на пару трампону, клоун ну той з ручним прокурором, що заглядав ввх в ... і бачив там мир. А тепер ненавидять один одного.
19.05.2025 07:54 Ответить
19.05.2025 07:54 Ответить
То це руде лайно так про Будапешський Меморандум натякає?
п.с.і хто кричав, що це Меморандум то просто "меморандум"-папірчик?
18.05.2025 02:10 Ответить
18.05.2025 02:10 Ответить
poshol za russkim korablem....
18.05.2025 02:16 Ответить
18.05.2025 02:16 Ответить

Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер її вже можна поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!
18.05.2025 07:04 Ответить
18.05.2025 07:04 Ответить
Привильно, гвалтівнику треба ліхтариком підсвітити, щоби тому було краще видно жертву.
18.05.2025 07:45 Ответить
18.05.2025 07:45 Ответить
А для Чубчика політика та дипломатія, це як в картішки в дурника пограти. І ось це керує Америкою.
18.05.2025 07:46 Ответить
18.05.2025 07:46 Ответить
ДЕБІЛ
18.05.2025 08:48 Ответить
18.05.2025 08:48 Ответить
Про діктатора зеленського може він не пам'ятає, авжеж в Х і Trump truth все залишилося. https://x.com/TruthTrumpPosts/status/1892240768880062677?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892240768880062677%7Ctwgr%5E231b64bb1e1c4f59a681d4bfbfcf9ac4b8bd8e7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F952575-donald-tramp-nazvav-zelenskogo-diktatorom-bez-viboriv%2F
18.05.2025 09:21 Ответить
18.05.2025 09:21 Ответить
"Бооооожє... Яке кончене!" ©
18.05.2025 20:08 Ответить
18.05.2025 20:08 Ответить
