Путин не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

На вопрос журналиста, является ли именно Путин главным препятствием для мира, Трамп прямо ответил, что ключевая проблема - это слабая переговорная позиция украинского президента. По его словам, Зеленский не имеет "никаких козырей", необходимых для серьезной дипломатии.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.

Хотя ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину, однако глава Белого дома не стал обвинять лидера Кремля в продолжении войны. Наоборот, Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.

"Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - отметил Трамп.

Президент США также сказал, что только он способен стать посредником в прекращении войны, потому что имеет личные связи с Путиным. По его словам, без него соглашения не будет.

"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - сказал Трамп.

Президент также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию - в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Впрочем, назвал это крайней мерой.

"Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию", - подытожил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие "часы или дни" после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.