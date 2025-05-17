Путин не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин стремится к договоренностям, а главным препятствием на пути к миру назвал не его, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.
На вопрос журналиста, является ли именно Путин главным препятствием для мира, Трамп прямо ответил, что ключевая проблема - это слабая переговорная позиция украинского президента. По его словам, Зеленский не имеет "никаких козырей", необходимых для серьезной дипломатии.
"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.
Хотя ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину, однако глава Белого дома не стал обвинять лидера Кремля в продолжении войны. Наоборот, Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.
"Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - отметил Трамп.
Президент США также сказал, что только он способен стать посредником в прекращении войны, потому что имеет личные связи с Путиным. По его словам, без него соглашения не будет.
"Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - сказал Трамп.
Президент также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию - в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Впрочем, назвал это крайней мерой.
"Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию", - подытожил Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие "часы или дни" после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.
(Трампон)
Все напрямую или косвенно играют на стороне х у йла.
Наш козир не побити нічим. Які б бульки з носа не пускав Трамп чи Путін.
Вбивця також потішається з закону поки не попаде на лаву підсудних.
"вибір" не значить карт-бданш на дурість, чи порушення Конституції, Законів, "моралі"!!
І ти це прекрасно розумієш, прекрасно це розуміють ті, хто , в пост-фактум, кричить прот"73%" (насправді менше в два рази"). Алез треба на когось свої негативні емоції спихнути, бо одного Трампа-зеленського-путіна недостатньо ненавидіти, і з ними в коментарях не поспілкуєшься ж.. Вони їх не читають.. а сатисфакції ', "на сором" надавивши, ой як хочеться!
Чи я не прав!🤭
п.с.і хто кричав, що це Меморандум то просто "меморандум"-папірчик?
Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер її вже можна поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!