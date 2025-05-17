УКР
27 695 352

Путін не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського, - Трамп

Трамп про Путіна та Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив в інтерв'ю Fox News.

На питання журналіста, чи є саме Путін головною перешкодою для миру, Трамп прямо відповів, що ключова проблема — це слабка переговорна позиція українського президента. За його словами, Зеленський не має "жодних козирів", необхідних для серйозної дипломатії.

"Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", - заявив Трамп.

Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна, проте очільник Білого дому не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни. Навпаки, Трамп наголосив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.

"Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин", - зазначив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери скоординують між собою та обговорять з Трампом відповідь на відмову РФ від перемир’я, - Макрон

Президент США також сказав, що лише він здатен стати посередником у припиненні війни, бо має особисті зв’язки з Путіним. За його словами, без нього угоди не буде.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.

Президент також зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 30-денне перемир’я - це не про відновлення сил, а про можливість відкрити діалог, - Зеленський

"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972)
Топ коментарі
+110
Мразота руда 🤷
показати весь коментар
17.05.2025 07:33 Відповісти
+82
реально хвора людина
показати весь коментар
17.05.2025 07:36 Відповісти
+75
Головна перешкода - це непрацююче міжнародне право.
показати весь коментар
17.05.2025 07:37 Відповісти
- Путя, йа стараюсь!!
(Трампон)
показати весь коментар
17.05.2025 17:32 Відповісти
Блть, ну что за уе*ок! "Мудрый (тупорылый) американский народ", марш в оружейный магазин, покупать винтовки с оптическим прицелом! Исправляйте свои косяки, кончиты!
показати весь коментар
17.05.2025 17:49 Відповісти
трумп, ти вже не козир?
показати весь коментар
17.05.2025 17:50 Відповісти
Как с такими помощниками как ржавая обоссаная собака на поводке у х у й ла и набутыленных от страха европейцев, подписать Украине нормльную капитуляцию?

Все напрямую или косвенно играют на стороне х у йла.
показати весь коментар
17.05.2025 18:05 Відповісти
Наш головний козир - це міжнародне право.
показати весь коментар
17.05.2025 18:18 Відповісти
Міжнародне право, так воно померло у 2014 році, ще за нобілівського лауреата Барака Хсейна Обами! В одній із записок переданій адміністрацією Буша наступнику Обамі говорилося про те, що США мають зупинити спробу рф захопити Крим. Але Обама вирішив не втручатися.
показати весь коментар
17.05.2025 18:39 Відповісти
Це наратив диктаторів і терористів. Хто б не очолював окремі країни - крадене не стане від цього власністю крадія.
Наш козир не побити нічим. Які б бульки з носа не пускав Трамп чи Путін.
показати весь коментар
17.05.2025 19:12 Відповісти
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф. Д. Рузвельт.! А був би мажоро-нарцисо-мародеро-торгаш з підібраною ним такою ж свитою, то умиротворили б для Рейху Францію, В.Британію , весь Світ, в Росії територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! У деяких "гендлярів-політиканів" ні честі, ні совісті , ні віри в Бога , одне багно наживи, трясовина гешефту, вони служать Мамоні?! Нечистота, фекалії і гидота Людства вони...!?!
показати весь коментар
18.05.2025 08:01 Відповісти
Можна одним словом - їбанат...
показати весь коментар
17.05.2025 18:21 Відповісти
Трамп на 19 травня анонсував зробити телефонні дзвінки. З Зеленським буде говорити про "припинення кровопролиття". А з очільнико рф-путіним поговорить про торгівлю та бізнес)
показати весь коментар
17.05.2025 18:29 Відповісти
Справді, й чого ж тих козирів нема, хм. Хіба в цій грі телефонні дзвінки й саміти не рахуються як козирі?
показати весь коментар
17.05.2025 19:02 Відповісти
Наш головний козир - це міжнародне право.
показати весь коментар
17.05.2025 19:13 Відповісти
і закони совісті
показати весь коментар
17.05.2025 19:15 Відповісти
це ще смішніше.. хоч в КВН жарт подавай. 95 нелох паузний зіграє на славу! Вже зіграв .. на ролялі - , і в Право, і в Совість!
показати весь коментар
18.05.2025 02:20 Відповісти
😂😂😂😂😂😂 міжнародне право.🤭😂😂😂
показати весь коментар
18.05.2025 02:19 Відповісти
Так, це як закони фізики. Їх можна намагатись порушувати, але реальність все одно наздожене.
Вбивця також потішається з закону поки не попаде на лаву підсудних.
показати весь коментар
18.05.2025 12:51 Відповісти
Thats right Donald! Zelenskiy is unbreakeble fanatic warman!😟
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
Donald Trump is a weak-minded fascist..
показати весь коментар
18.05.2025 01:11 Відповісти
Головна перешкода - відсутність "козирів" у Трампа.
показати весь коментар
17.05.2025 20:04 Відповісти
Відсутність адекватного сприйняття реальності 78-річним дідом
показати весь коментар
18.05.2025 12:52 Відповісти
Каждый раз, когда это рыжая гомосятина открыто становится на сторону кремлёвской крысы, то знаете, что у той кремлёвской крысы дела совсем плохи.
показати весь коментар
17.05.2025 20:04 Відповісти
Головна перешкода - це те, що у рудої мавпи мозок не працює.
показати весь коментар
17.05.2025 20:04 Відповісти
Руда їбаNашка...
показати весь коментар
17.05.2025 20:25 Відповісти
Сволочь! 🤬
показати весь коментар
17.05.2025 20:51 Відповісти
Перешкода тепер у відсутності, не у наявності чогось, що заважає, у відсутності. Ай да Трамп, ай да, сучий син
показати весь коментар
17.05.2025 21:45 Відповісти
Хто про що, а придурок про козирі....
показати весь коментар
17.05.2025 22:02 Відповісти
недивно, він був настільки "талановитий" бізнесмен що зміг збанкрутувати навіть власне казіно
показати весь коментар
17.05.2025 22:27 Відповісти
Технічно-прагматично він правий.. спасибі Клінтону і Кучмі, які позбавили дружньо Україну козирів..
показати весь коментар
18.05.2025 02:18 Відповісти
Бенедікт зачекався. Франціск чекає "Давай, не затримуй чергу!"

Фото: Truth Social
показати весь коментар
17.05.2025 22:29 Відповісти
Черт рыжий, на совести которого смерти украинцев
показати весь коментар
17.05.2025 23:02 Відповісти
Він неодин..е чернявий черт в кртрого замість совісті шашлик...
показати весь коментар
18.05.2025 01:00 Відповісти
А іщьо мудрий нарід на паржать папріколу. Ліш би нє Порох.
показати весь коментар
18.05.2025 07:57 Відповісти
Трамп обосрался. Вот и все.
показати весь коментар
17.05.2025 23:51 Відповісти
Примат все ж таки одержав верх в цій істоті, що зветься Доні. Деградація у увесь ріст. Питань немає. Та й не може бути. Але ще далеко не всі в світі в це повірили...
показати весь коментар
17.05.2025 23:55 Відповісти
Яке воно їбануте.
показати весь коментар
18.05.2025 00:28 Відповісти
Головна перешкода нашому блазню цей рудий блазень котрий хоче любові з лисим блазнем...як заманав цей цирк..Й цеж Ви люди їх вибираете....двох так точно...Йду на війну вдруге,за вашої суперрозумності.....
показати весь коментар
18.05.2025 00:57 Відповісти
Вибирають по обіцянках. А воно їх НЕ виконує, бо немає покарання (і як би було б.. то все залезить від правоохоронних оранів та суддів. якщо вони бездіяльні чт покривають, то)
"вибір" не значить карт-бданш на дурість, чи порушення Конституції, Законів, "моралі"!!
І ти це прекрасно розумієш, прекрасно це розуміють ті, хто , в пост-фактум, кричить прот"73%" (насправді менше в два рази"). Алез треба на когось свої негативні емоції спихнути, бо одного Трампа-зеленського-путіна недостатньо ненавидіти, і з ними в коментарях не поспілкуєшься ж.. Вони їх не читають.. а сатисфакції ', "на сором" надавивши, ой як хочеться!
Чи я не прав!🤭
показати весь коментар
18.05.2025 02:15 Відповісти
Ні ! Не прав.
показати весь коментар
18.05.2025 07:59 Відповісти
Бідне Хло...втомилось..Козирів повні кишені...Пресс жеть ляжку..Миру хоче..Благае.....А ви всі нацисти.Тому що нехочите здаватисть...Нема в вас поваги до старих,слабоумних людожерів..ніякого состраданія..Ні слезіночки..Мабудь прийдеться Томагавки Хлу давать..Нема іншого виходу...з таким бессовісним нарідом тількі так..Й без козирні ще...Піду Канаду забирать..по бистрому...там люди хороші зрозуміють..
показати весь коментар
18.05.2025 01:07 Відповісти
Трамп явно сплутав рамси
показати весь коментар
18.05.2025 01:20 Відповісти
*****. Ну по ньому ж видно, що там деменція стареча у всі поля. Він одну і ту саму ***** повторює слово в слово раз за разом як довбойоб. Як папуга. Одне і те саме, одні і ті самі слова, знову і знову як платівка яку заклинило. І ця ось ***** керує штатами. Це просто ***** феєричний *******.
показати весь коментар
18.05.2025 01:55 Відповісти
То виходить Байден - юний інтелектуал в порівнянні з трампоном !
показати весь коментар
18.05.2025 08:02 Відповісти
Обидва - тупорилі старпери, яким не місце у владі, тільки в домі для літніх, але з цим рудим виродком по тупості ніхто, мабуть, не зрівняється.
показати весь коментар
18.05.2025 22:34 Відповісти
Є один на пару трампону, клоун ну той з ручним прокурором, що заглядав ввх в ... і бачив там мир. А тепер ненавидять один одного.
показати весь коментар
19.05.2025 07:54 Відповісти
То це руде лайно так про Будапешський Меморандум натякає?
п.с.і хто кричав, що це Меморандум то просто "меморандум"-папірчик?
показати весь коментар
18.05.2025 02:10 Відповісти
poshol za russkim korablem....
показати весь коментар
18.05.2025 02:16 Відповісти

Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер її вже можна поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!
показати весь коментар
18.05.2025 07:04 Відповісти
Привильно, гвалтівнику треба ліхтариком підсвітити, щоби тому було краще видно жертву.
показати весь коментар
18.05.2025 07:45 Відповісти
А для Чубчика політика та дипломатія, це як в картішки в дурника пограти. І ось це керує Америкою.
показати весь коментар
18.05.2025 07:46 Відповісти
ДЕБІЛ
показати весь коментар
18.05.2025 08:48 Відповісти
Про діктатора зеленського може він не пам'ятає, авжеж в Х і Trump truth все залишилося. https://x.com/TruthTrumpPosts/status/1892240768880062677?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892240768880062677%7Ctwgr%5E231b64bb1e1c4f59a681d4bfbfcf9ac4b8bd8e7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F952575-donald-tramp-nazvav-zelenskogo-diktatorom-bez-viboriv%2F
показати весь коментар
18.05.2025 09:21 Відповісти
"Бооооожє... Яке кончене!" ©
показати весь коментар
18.05.2025 20:08 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 