Путін не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив в інтерв'ю Fox News.

На питання журналіста, чи є саме Путін головною перешкодою для миру, Трамп прямо відповів, що ключова проблема — це слабка переговорна позиція українського президента. За його словами, Зеленський не має "жодних козирів", необхідних для серйозної дипломатії.

"Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", - заявив Трамп.

Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна, проте очільник Білого дому не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни. Навпаки, Трамп наголосив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.

"Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин", - зазначив Трамп.

Президент США також сказав, що лише він здатен стати посередником у припиненні війни, бо має особисті зв’язки з Путіним. За його словами, без нього угоди не буде.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.

Президент також зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом.

"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.