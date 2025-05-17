Путін не є перешкодою, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп повідомив в інтерв'ю Fox News.
На питання журналіста, чи є саме Путін головною перешкодою для миру, Трамп прямо відповів, що ключова проблема — це слабка переговорна позиція українського президента. За його словами, Зеленський не має "жодних козирів", необхідних для серйозної дипломатії.
"Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", - заявив Трамп.
Хоча ведучий нагадав Трампу про його допис у соцмережі Truth Social зі зверненням до Путіна, проте очільник Білого дому не став звинувачувати лідера Кремля у продовженні війни. Навпаки, Трамп наголосив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.
"Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин", - зазначив Трамп.
Президент США також сказав, що лише він здатен стати посередником у припиненні війни, бо має особисті зв’язки з Путіним. За його словами, без нього угоди не буде.
"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав Трамп.
Президент також зазначив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію – зокрема накласти санкції на нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Утім, назвав це крайнім заходом.
"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Трампон)
Все напрямую или косвенно играют на стороне х у йла.
Наш козир не побити нічим. Які б бульки з носа не пускав Трамп чи Путін.
Вбивця також потішається з закону поки не попаде на лаву підсудних.
Фото: Truth Social
"вибір" не значить карт-бданш на дурість, чи порушення Конституції, Законів, "моралі"!!
І ти це прекрасно розумієш, прекрасно це розуміють ті, хто , в пост-фактум, кричить прот"73%" (насправді менше в два рази"). Алез треба на когось свої негативні емоції спихнути, бо одного Трампа-зеленського-путіна недостатньо ненавидіти, і з ними в коментарях не поспілкуєшься ж.. Вони їх не читають.. а сатисфакції ', "на сором" надавивши, ой як хочеться!
Чи я не прав!🤭
п.с.і хто кричав, що це Меморандум то просто "меморандум"-папірчик?
Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзиньпін і підлий Трамп.
Вони разом дружно витанцьовують під дудочку фашистського кремля,
вони наївно гадають що Україна вже капітулювала і тепер її вже можна поділити її між собою ? Кому що території , природні багатства ...і без згоди України ! Але Українці ніколи не торгуватимуть своєю Вітчизною!