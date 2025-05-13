УКР
30-денне перемир’я - це не про відновлення сил, а про можливість відкрити діалог, - Зеленський

Зеленський пояснив необхідність перемир’я на 30 днів

Президент Володимир Зеленський вважає, що 30-денне перемир'я потрібно не для того, щоб відновити сили, а для того, щоб розпочати переговори.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто 30-денне припинення вогню - це більше про деескалацію та про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і США, і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що хочуть, щоб в цей момент не було поставок тощо.

Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І рускім це не допоможе. Зупиняться які поставки? Вони вже місяці є в Європі, та чи інша техніка та зброя. Це не є секретом навіть для рускіх. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще пів року назад зі США, в тому чи іншому форматі потім приходить.

Тому це не допоможе, це не про це. Ця умова вона нежива, неструктурна, ні про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї", - пояснив він.

Читайте: Україна та США не обговорювали питання заморозки поставок зброї під час 30-денного припинення вогню, - Зеленський

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687) поставки (277) припинення вогню (328)
Це реальна можливість полизати дупіту рижому, а може й пуйлу.
13.05.2025 17:29 Відповісти
Це можна було б розцінювати як хитрість, але коли дурне вважає, що воно хитре, а на тому кінці спадкові шулери, нічого гарного до голови не приходить.
13.05.2025 17:32 Відповісти
Картина маслом.... " Зачарована Десна"... або в народі " Гнусявий сралін ".
13.05.2025 17:46 Відповісти
Тобі хоч 30днів,хоч 30 років ти відновлювати зсу не збираєшся
13.05.2025 17:48 Відповісти
діалог про що??? зі сторони кацапів діалог один - повна капітуляція України з цілком зрозумілими наслідками а саме втрата державності
13.05.2025 18:31 Відповісти
 
 