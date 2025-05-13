30-денне перемир’я - це не про відновлення сил, а про можливість відкрити діалог, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що 30-денне перемир'я потрібно не для того, щоб відновити сили, а для того, щоб розпочати переговори.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Тобто 30-денне припинення вогню - це більше про деескалацію та про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і США, і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що хочуть, щоб в цей момент не було поставок тощо.

Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І рускім це не допоможе. Зупиняться які поставки? Вони вже місяці є в Європі, та чи інша техніка та зброя. Це не є секретом навіть для рускіх. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще пів року назад зі США, в тому чи іншому форматі потім приходить.

Тому це не допоможе, це не про це. Ця умова вона нежива, неструктурна, ні про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї", - пояснив він.

Читайте: Україна та США не обговорювали питання заморозки поставок зброї під час 30-денного припинення вогню, - Зеленський