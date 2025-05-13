Україна та США не обговорювали питання заморозки поставок зброї під час 30-денного припинення вогню, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, чи планується замороження поставок зброї для України від США та Європи, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.
Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Поки що мені це не відомо. Це не проговорюється. Ми не обговорювали це з президентом Трампом. У нас було замороження, ви пам'ятаєте коли. Це було перед тим, як ми підтвердили безумовне припинення вогню. Потім була розморозка. Це так діє досі", - зазначив президент.
