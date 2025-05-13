УКР
Україна та США не обговорювали питання заморозки поставок зброї під час 30-денного припинення вогню, - Зеленський

Чи заморозять поставки зброї під час припинення вогню

Президент Володимир Зеленський розповів, чи планується замороження поставок зброї для України від США та Європи, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що мені це не відомо. Це не проговорюється. Ми не обговорювали це з президентом Трампом. У нас було замороження, ви пам'ятаєте коли. Це було перед тим, як ми підтвердили безумовне припинення вогню. Потім була розморозка. Це так діє досі", - зазначив президент.

Читайте: Це наратив РФ, що я нібито не можу говорити з Путіним, - Зеленський

Ну, рудий мародер - він такий, може і передумати будь-якої миті на користь друга володі.
Що діє? Срамп поки ні одного пакету допомоги навіть не розглядав, все що йде це по закону Конгресу прийнятому ще за Байдена і Срамп апріорі не може зупинити ті поставки без рішення Конгресу.
