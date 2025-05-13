Украина и США не обсуждали вопрос заморозки поставок оружия во время 30-дневного прекращения огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли замораживание поставок оружия для Украины от США и Европы, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.
Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Пока что мне это не известно. Это не проговаривается. Мы не обсуждали это с президентом Трампом. У нас была заморозка, вы помните когда. Это было перед тем, как мы подтвердили безусловное прекращение огня. Затем была разморозка. Это так действует до сих пор", - отметил президент.
