Украина и США не обсуждали вопрос заморозки поставок оружия во время 30-дневного прекращения огня, - Зеленский

Заморозят ли поставки оружия во время прекращения огня

Президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли замораживание поставок оружия для Украины от США и Европы, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что мне это не известно. Это не проговаривается. Мы не обсуждали это с президентом Трампом. У нас была заморозка, вы помните когда. Это было перед тем, как мы подтвердили безусловное прекращение огня. Затем была разморозка. Это так действует до сих пор", - отметил президент.

Ну, рудий мародер - він такий, може і передумати будь-якої миті на користь друга володі.
13.05.2025 17:18 Ответить
Що діє? Срамп поки ні одного пакету допомоги навіть не розглядав, все що йде це по закону Конгресу прийнятому ще за Байдена і Срамп апріорі не може зупинити ті поставки без рішення Конгресу.
13.05.2025 21:33 Ответить
 
 