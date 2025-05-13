РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны поставки оружия
638 5

30-дневное перемирие - это не о восстановлении сил, а о возможности открыть диалог, - Зеленский

Зеленский объяснил необходимость перемирия на 30 дней

Президент Владимир Зеленский считает, что 30-дневное перемирие нужно не для того, чтобы восстановить силы, а для того, чтобы начать переговоры.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы на полную. То есть 30-дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь. Поэтому так и реагируют и США, и Европа, когда Россия, например, говорит, что хотят, чтобы в этот момент не было поставок и тому подобное.

Поставки так не идут. Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе, та или иная техника и оружие. Это не является секретом даже для русских. Они это понимают. То есть то, что вышло еще полгода назад из США, в том или ином формате потом приходит.

Поэтому это не поможет, это не об этом. Это условие оно неживое, неструктурное, ни о чем. Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в формате поставок оружия", - пояснил он.

Читайте: Украина и США не обсуждали вопрос заморозки поставок оружия во время 30-дневного прекращения огня, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) оружие (10399) поставки (228) прекращения огня (329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це реальна можливість полизати дупіту рижому, а може й пуйлу.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:29 Ответить
Це можна було б розцінювати як хитрість, але коли дурне вважає, що воно хитре, а на тому кінці спадкові шулери, нічого гарного до голови не приходить.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:32 Ответить
Картина маслом.... " Зачарована Десна"... або в народі " Гнусявий сралін ".
показать весь комментарий
13.05.2025 17:46 Ответить
Тобі хоч 30днів,хоч 30 років ти відновлювати зсу не збираєшся
показать весь комментарий
13.05.2025 17:48 Ответить
діалог про що??? зі сторони кацапів діалог один - повна капітуляція України з цілком зрозумілими наслідками а саме втрата державності
показать весь комментарий
13.05.2025 18:31 Ответить
 
 