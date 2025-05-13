30-дневное перемирие - это не о восстановлении сил, а о возможности открыть диалог, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что 30-дневное перемирие нужно не для того, чтобы восстановить силы, а для того, чтобы начать переговоры.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы на полную. То есть 30-дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь. Поэтому так и реагируют и США, и Европа, когда Россия, например, говорит, что хотят, чтобы в этот момент не было поставок и тому подобное.

Поставки так не идут. Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе, та или иная техника и оружие. Это не является секретом даже для русских. Они это понимают. То есть то, что вышло еще полгода назад из США, в том или ином формате потом приходит.

Поэтому это не поможет, это не об этом. Это условие оно неживое, неструктурное, ни о чем. Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в формате поставок оружия", - пояснил он.

