Трамп має намір поговорити з РФ в найближчі години або дні, - Макрон

Макрон каже, що Трамп скоро поговорить із Москвою

Президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.

Про це заявив французький лідер Емманюель Макрон на брифінгу в Тирані, цитує його заяву BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися далі", - сказав Макрон.

Раніше президент Франції Макрон заявляв, що лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.

Читайте також: Європейські лідери скоординують між собою та обговорять з Трампом відповідь на відмову РФ від перемир'я, - Макрон

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Макрон: Європейські лідери з Трампом обурені відмовою Росії від перемир'я

+10
Або тижні... Або коли небудь
16.05.2025 23:46 Відповісти
+10
і що Тампон після телефонного дзвінка скаже ?

- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
16.05.2025 23:56 Відповісти
+9
>> Трамп має намір провести переговори з козломордою стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося...

У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
17.05.2025 00:04 Відповісти
Або тижні... Або коли небудь
16.05.2025 23:46 Відповісти
...Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося ...
16.05.2025 23:49 Відповісти
17.05.2025 00:05 Відповісти
"Я - свідєтєль, а што случілось"©
17.05.2025 00:10 Відповісти
Ну він же цю кашу заварив а як побачив що нічого не вдається зіскочив , тож наївно думати що від його дзвінка буде користь , у всякому випадку Україні
16.05.2025 23:51 Відповісти
А можна спочатку "Пекельні санкції", а потім і побалакати, через тижден, квартал, півроку...
16.05.2025 23:53 Відповісти
і що Тампон після телефонного дзвінка скаже ?

- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
16.05.2025 23:56 Відповісти
А ще тисячі мальчіков в трусиках гинуть

Це ж було вже
16.05.2025 23:59 Відповісти
Що скаже? Що у нього є хороші новини...
Ой у полі грушка, а на грушці грушка, а за грушкой грушка, а а на грушці грушка... так і кінчився ліс...
17.05.2025 00:08 Відповісти
Худший кошмар для Украины: Путин доволен, Трамп снисходителен

https://haqqin.az/news/348447
17.05.2025 11:14 Відповісти
А с каких пор, президент Франции, стал пресс-секретарем президента США?
16.05.2025 23:56 Відповісти
Цирк з конями. Якби Трамп хотів, приводів насипати квцапам перцю під хвоста вже було достатньо.

А раз не хоче, то і буде далі вигадувати та уникати тиску на Роісю.
17.05.2025 00:00 Відповісти
>> Трамп має намір провести переговори з козломордою стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося...

У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
17.05.2025 00:04 Відповісти
… з російською стороною. Тобто сам з собою. Здається це вже деменція.
17.05.2025 00:04 Відповісти
Дідусь по дзигарю не понімає
17.05.2025 00:07 Відповісти
Трамп працює 24/7
за 24 години все вирішить.....
17.05.2025 00:08 Відповісти
"провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло"

Так они ж набрешут. Перескажут ему так, как им нужно. Да еще и вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Если бы была бы видеозапись процесса...но вряд ли.
17.05.2025 00:09 Відповісти
Сккка... Трамп просто офігіває як єті нікчемні Українці так борються за свою нікчемне життя, коли він всі козирі їм показав в відє "вєлічіяамерікіросіі".. тфу млять
17.05.2025 00:10 Відповісти
Знову "24 години"?
17.05.2025 00:12 Відповісти
Есть причины почему Трампу не нужно (не хочет) накладывать санкции на рашку...

И продолжает тянуть, оттягивать
17.05.2025 00:13 Відповісти
Бизнес-партнери 😵🤡🤧
17.05.2025 00:15 Відповісти
Або тижні.. або "за 24 години"..
17.05.2025 00:14 Відповісти
Потім буде:"я би міг подзвонити, але дзвонити не планував, вірніше планував, якби хотів, але я не хтів, тому й не міг, бо ніхто крім мене, не вирішує, планувати, хтіти мені, чи могти, і взагалі, якби не сонний Джо...
17.05.2025 00:36 Відповісти
Стараннями «Великого Донні» та його команди, проголошений ними «Золотий вік Америки», поступово та незворотньо, перетворюється на «золотий дощ», який ллється з їх пісюнів, на світовий авторитет США…
17.05.2025 08:19 Відповісти
Треба розуміти що ми маємо справу з махровим пі'здюком.
У кожного є досвід спілкування з подібними типами, які обіцяли щось достати, порішати з податковою чи мають знайомих з рибними ставками. Згадайте як вони себе вели коли вияснялось шо просто їздили по вухам? Згадайте бубосю врешті-решт.
І перестаньте чекати дива...
17.05.2025 00:16 Відповісти
Та щоб він здох руда падлюка
17.05.2025 00:39 Відповісти
Здох
17.05.2025 08:31 Відповісти
Что тут выяснять? Рыжего Жлоба в очередной раз прикупили посредством ближневосточных шейхов, товарищи с болот. Не секрет, что в их закромах содержаться золотые кремлёвские залежи. Вспомните с какой помпой болотного сцаря встречали там, даже небо расписывали триколором. Откуда иначе такие подарочки в виде именных самолётиков в элитных упаковках, да инвестиции (якобы) в американскую экономику почти в $1трлн, хотя ВВП этих стран не такой уж и большой.
17.05.2025 00:40 Відповісти
Інвестиції в американську економіку чим, доларами, які самі Штати і друкують? Ну-ну... Але навіщо так складно, кудись далеко-далеко літати, адже Федеральна резервна система набагато ближче? СРСР, наприклад, в нікого не просив рублевих інвестицій, він просив фізичних речей (обладнання, матеріалів, технологій). У емірів хіба є щось фізичне, крім нафти? Ось якби Доні заявив, що домовився з емірами, шейхами та султанами про повне забезпечення потреб США в нафті за ціною водопровідної води, тоді було б зрозуміло.
17.05.2025 07:45 Відповісти
Він не дбає за Сша і Американців ця потвора і тварюка дбає лише за себе свій жидівський клан і за своїх дуполізів при кориті
17.05.2025 08:34 Відповісти
******* дуполизів
17.05.2025 08:47 Відповісти
Дуполизів від слова лизати тупе ші чи какЦапші
17.05.2025 08:50 Відповісти
Старый *******, высокоточное оружие поговорит лучше чем 2 старых обрыганых пенька. Открывай закрома, пуйло уже нассал в твоё оранжевое рыло
17.05.2025 03:52 Відповісти
та американському зеленському насрати на Україну. Руда шлюха путина хоче його рятувати і поки що у нього це не погано виходить.
17.05.2025 07:58 Відповісти
Ну і про що балакати? А головне навіщо? Особливо зважаючи на те, що сам Трамп щойно в інтерв'ю заявив, що може запровадити НИЩІВНІ санкції проти Росії. Слово 'нищівні', до відома Доні, означає 'такі, які знищать цю країну'. Ну так починай її нищити та ввійдеш в історію, як мрієш!
17.05.2025 07:32 Відповісти
Шалава путина хоче заглянути у очі *****? Чому усі ******* хочуть це зробити?
17.05.2025 07:51 Відповісти
На Цензорі має бути тільки Українська ,ворожу мову ліквідувати
17.05.2025 08:52 Відповісти
А в траншеях та окопах, російською можна спілкуватися? Не бажаєте поїхати ті перевірити відсоток української? Спілкувальниця україномовна.
17.05.2025 09:17 Відповісти
Тварюко, ***... Так години чи дні???
17.05.2025 09:15 Відповісти
Но вы же понимаете, что если доня засунет руку в ФРС, то это приведёт к падению доверия и краху доллара как к мировой резервной валюте, что опустит америку ниже плинтуса.
17.05.2025 14:13 Відповісти
 
 