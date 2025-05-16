Трамп має намір поговорити з РФ в найближчі години або дні, - Макрон
Президент США Дональд Трамп має намір поговорити з російською стороною в найближчі "години або дні" після переговорів між представниками України та РФ у Стамбулі 16 травня.
Про це заявив французький лідер Емманюель Макрон на брифінгу в Тирані, цитує його заяву BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися далі", - сказав Макрон.
Раніше президент Франції Макрон заявляв, що лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
Це ж було вже
Ой у полі грушка, а на грушці грушка, а за грушкой грушка, а а на грушці грушка... так і кінчився ліс...
https://haqqin.az/news/348447
А раз не хоче, то і буде далі вигадувати та уникати тиску на Роісю.
У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
за 24 години все вирішить.....
Так они ж набрешут. Перескажут ему так, как им нужно. Да еще и вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.
Если бы была бы видеозапись процесса...но вряд ли.
И продолжает тянуть, оттягивать
У кожного є досвід спілкування з подібними типами, які обіцяли щось достати, порішати з податковою чи мають знайомих з рибними ставками. Згадайте як вони себе вели коли вияснялось шо просто їздили по вухам? Згадайте бубосю врешті-решт.
І перестаньте чекати дива...