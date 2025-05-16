РУС
Трамп намерен поговорить с РФ в ближайшие часы или дни, - Макрон

Макрон говорит, что Трамп скоро поговорит с Москвой

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие "часы или дни" после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.

Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на брифинге в Тиране, цитирует его заявление BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться дальше", - сказал Макрон.

Ранее президент Франции Макрон заявлял, что лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.

Читайте также: Европейские лидеры скоординируют между собой и обсудят с Трампом ответ на отказ РФ от перемирия, - Макрон

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия

россия (96929) Трамп Дональд (6445) Макрон Эмманюель (1423)
+10
Або тижні... Або коли небудь
16.05.2025 23:46 Ответить
+10
і що Тампон після телефонного дзвінка скаже ?

- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
16.05.2025 23:56 Ответить
+9
>> Трамп має намір провести переговори з козломордою стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося...

У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
17.05.2025 00:04 Ответить
Або тижні... Або коли небудь
16.05.2025 23:46 Ответить
...Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося ...
16.05.2025 23:49 Ответить
17.05.2025 00:05 Ответить
"Я - свідєтєль, а што случілось"©
17.05.2025 00:10 Ответить
Ну він же цю кашу заварив а як побачив що нічого не вдається зіскочив , тож наївно думати що від його дзвінка буде користь , у всякому випадку Україні
16.05.2025 23:51 Ответить
А можна спочатку "Пекельні санкції", а потім і побалакати, через тижден, квартал, півроку...
16.05.2025 23:53 Ответить
і що Тампон після телефонного дзвінка скаже ?

- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
16.05.2025 23:56 Ответить
А ще тисячі мальчіков в трусиках гинуть

Це ж було вже
16.05.2025 23:59 Ответить
Що скаже? Що у нього є хороші новини...
Ой у полі грушка, а на грушці грушка, а за грушкой грушка, а а на грушці грушка... так і кінчився ліс...
17.05.2025 00:08 Ответить
Худший кошмар для Украины: Путин доволен, Трамп снисходителен

https://haqqin.az/news/348447
17.05.2025 11:14 Ответить
А с каких пор, президент Франции, стал пресс-секретарем президента США?
16.05.2025 23:56 Ответить
Цирк з конями. Якби Трамп хотів, приводів насипати квцапам перцю під хвоста вже було достатньо.

А раз не хоче, то і буде далі вигадувати та уникати тиску на Роісю.
17.05.2025 00:00 Ответить
>> Трамп має намір провести переговори з козломордою стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося...

У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
17.05.2025 00:04 Ответить
… з російською стороною. Тобто сам з собою. Здається це вже деменція.
17.05.2025 00:04 Ответить
Дідусь по дзигарю не понімає
17.05.2025 00:07 Ответить
Трамп працює 24/7
за 24 години все вирішить.....
17.05.2025 00:08 Ответить
"провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло"

Так они ж набрешут. Перескажут ему так, как им нужно. Да еще и вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Если бы была бы видеозапись процесса...но вряд ли.
17.05.2025 00:09 Ответить
Сккка... Трамп просто офігіває як єті нікчемні Українці так борються за свою нікчемне життя, коли він всі козирі їм показав в відє "вєлічіяамерікіросіі".. тфу млять
17.05.2025 00:10 Ответить
Знову "24 години"?
17.05.2025 00:12 Ответить
Есть причины почему Трампу не нужно (не хочет) накладывать санкции на рашку...

И продолжает тянуть, оттягивать
17.05.2025 00:13 Ответить
Бизнес-партнери 😵🤡🤧
17.05.2025 00:15 Ответить
Або тижні.. або "за 24 години"..
17.05.2025 00:14 Ответить
Потім буде:"я би міг подзвонити, але дзвонити не планував, вірніше планував, якби хотів, але я не хтів, тому й не міг, бо ніхто крім мене, не вирішує, планувати, хтіти мені, чи могти, і взагалі, якби не сонний Джо...
17.05.2025 00:36 Ответить
Стараннями «Великого Донні» та його команди, проголошений ними «Золотий вік Америки», поступово та незворотньо, перетворюється на «золотий дощ», який ллється з їх пісюнів, на світовий авторитет США…
17.05.2025 08:19 Ответить
Треба розуміти що ми маємо справу з махровим пі'здюком.
У кожного є досвід спілкування з подібними типами, які обіцяли щось достати, порішати з податковою чи мають знайомих з рибними ставками. Згадайте як вони себе вели коли вияснялось шо просто їздили по вухам? Згадайте бубосю врешті-решт.
І перестаньте чекати дива...
17.05.2025 00:16 Ответить
Та щоб він здох руда падлюка
17.05.2025 00:39 Ответить
Здох
17.05.2025 08:31 Ответить
Что тут выяснять? Рыжего Жлоба в очередной раз прикупили посредством ближневосточных шейхов, товарищи с болот. Не секрет, что в их закромах содержаться золотые кремлёвские залежи. Вспомните с какой помпой болотного сцаря встречали там, даже небо расписывали триколором. Откуда иначе такие подарочки в виде именных самолётиков в элитных упаковках, да инвестиции (якобы) в американскую экономику почти в $1трлн, хотя ВВП этих стран не такой уж и большой.
17.05.2025 00:40 Ответить
Інвестиції в американську економіку чим, доларами, які самі Штати і друкують? Ну-ну... Але навіщо так складно, кудись далеко-далеко літати, адже Федеральна резервна система набагато ближче? СРСР, наприклад, в нікого не просив рублевих інвестицій, він просив фізичних речей (обладнання, матеріалів, технологій). У емірів хіба є щось фізичне, крім нафти? Ось якби Доні заявив, що домовився з емірами, шейхами та султанами про повне забезпечення потреб США в нафті за ціною водопровідної води, тоді було б зрозуміло.
17.05.2025 07:45 Ответить
Він не дбає за Сша і Американців ця потвора і тварюка дбає лише за себе свій жидівський клан і за своїх дуполізів при кориті
17.05.2025 08:34 Ответить
******* дуполизів
17.05.2025 08:47 Ответить
Дуполизів від слова лизати тупе ші чи какЦапші
17.05.2025 08:50 Ответить
Старый *******, высокоточное оружие поговорит лучше чем 2 старых обрыганых пенька. Открывай закрома, пуйло уже нассал в твоё оранжевое рыло
17.05.2025 03:52 Ответить
та американському зеленському насрати на Україну. Руда шлюха путина хоче його рятувати і поки що у нього це не погано виходить.
17.05.2025 07:58 Ответить
Ну і про що балакати? А головне навіщо? Особливо зважаючи на те, що сам Трамп щойно в інтерв'ю заявив, що може запровадити НИЩІВНІ санкції проти Росії. Слово 'нищівні', до відома Доні, означає 'такі, які знищать цю країну'. Ну так починай її нищити та ввійдеш в історію, як мрієш!
17.05.2025 07:32 Ответить
Шалава путина хоче заглянути у очі *****? Чому усі ******* хочуть це зробити?
17.05.2025 07:51 Ответить
На Цензорі має бути тільки Українська ,ворожу мову ліквідувати
17.05.2025 08:52 Ответить
А в траншеях та окопах, російською можна спілкуватися? Не бажаєте поїхати ті перевірити відсоток української? Спілкувальниця україномовна.
17.05.2025 09:17 Ответить
Тварюко, ***... Так години чи дні???
17.05.2025 09:15 Ответить
Но вы же понимаете, что если доня засунет руку в ФРС, то это приведёт к падению доверия и краху доллара как к мировой резервной валюте, что опустит америку ниже плинтуса.
17.05.2025 14:13 Ответить
 
 