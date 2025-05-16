Трамп намерен поговорить с РФ в ближайшие часы или дни, - Макрон
Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие "часы или дни" после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.
Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на брифинге в Тиране, цитирует его заявление BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться дальше", - сказал Макрон.
Ранее президент Франции Макрон заявлял, что лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
- Скаже що вони (московити) дуже хочуть покінчиті з війною...
І що війна не почалась, якщо б ...і все таке ....
Це ж було вже
Ой у полі грушка, а на грушці грушка, а за грушкой грушка, а а на грушці грушка... так і кінчився ліс...
https://haqqin.az/news/348447
А раз не хоче, то і буде далі вигадувати та уникати тиску на Роісю.
У нього що, взагалі вже мозги відсохли?? Увесь світ вже знає, що сталося, а президент головної країни світу -- ні?
за 24 години все вирішить.....
Так они ж набрешут. Перескажут ему так, как им нужно. Да еще и вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.
Если бы была бы видеозапись процесса...но вряд ли.
И продолжает тянуть, оттягивать
У кожного є досвід спілкування з подібними типами, які обіцяли щось достати, порішати з податковою чи мають знайомих з рибними ставками. Згадайте як вони себе вели коли вияснялось шо просто їздили по вухам? Згадайте бубосю врешті-решт.
І перестаньте чекати дива...