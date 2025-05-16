РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Отставка Бринк
10 987 20

Администрация Трампа давит не на агрессора – Россию, а на жертву – Украину, - Бринк о причинах отставки

Посол Бринк отреагировала на гибель журналистки Рощиной в российском плену

Бриджит Бринк, которая была послом США в Украине, заявила, что не могла добросовестно выполнять политику администрации Трампа, ведь она была направлена на давление не на агрессора - Россию, а на жертву - Украину.

Об этом говорится в ее авторской колонке для Detroit Free Press, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, именно поэтому она решила уйти в отставку после почти трех десятилетий службы.

Дипломат подчеркнула, что США должны защищать демократии и противостоять автократии, иначе умиротворение агрессора только приведет к большей войне и страданиям. Бринк также отметила, что действия США в войне в Украине является сигналом как для друзей, так и для врагов Америки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа послом США в Украине была честью всей моей жизни, - Бринк в прощальном видео. ВИДЕО

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти. Или отказалась бы помогать нашим друзьям. Или успокаивала бы агрессора", - подчеркнула Бринк.

По ее словам, Путин не остановится в Украине, а его успех может иметь серьезные последствия для безопасности в Азии и мире. Бывшая посол призвала США проявить лидерство и не стоять в стороне в борьбе с агрессией.

Что предшествовало?

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бринк отреагировала на обстрел Сум: Как и в Кривом Роге, РФ била ракетами с кассетным зарядом

Автор: 

Трамп Дональд (6445) Бринк Бриджит (191) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Respect 👍
показать весь комментарий
16.05.2025 17:00 Ответить
+28
Посол не має права висловлювати власну думку, якщо вона розбігається з інструкціями керівництва. У відставці можна говорити все, що завгодно, але сказане є лише особистою думкою.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:08 Ответить
+27
Пані Брінк має честь.
... а трамп прислуговує пуйлу ,це ж сором всесвітній.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Respect 👍
показать весь комментарий
16.05.2025 17:00 Ответить
Але вона встигла наговорити затрамповських хатєлок та одержала від українців купу негативу. Потім все ж таки згадала про доброчесність. За що й дякуємо цій пані.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:04 Ответить
Поки працювала на Трампона не мала сміливості таке казати, а зараз може казати що завгодно все одно ні на що не впливає. Багато таких відставників які втягнувши язики до дупи чекали відставки а потім толстовку на грудях рвуть як вони за Україну.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:26 Ответить
Посол не має права висловлювати власну думку, якщо вона розбігається з інструкціями керівництва. У відставці можна говорити все, що завгодно, але сказане є лише особистою думкою.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:08 Ответить
то лі дєло буть зєліними послицями! й всих моральних то мук, тільки по поводу - а чи не мало в мене губки пісєчкой насосані?
показать весь комментарий
16.05.2025 17:11 Ответить
Пані Брінк має честь.
... а трамп прислуговує пуйлу ,це ж сором всесвітній.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:14 Ответить
Залишилась нерозкритою одна деталь: Чому 5/04, коли касапи вдарили по Кривому і по Києву - чому вона не вказала, що то били саме касапи?
Так, наступного дня вона виправилася - але чому не одраз не написала повної правди?
Чи її хтось підставив?
показать весь комментарий
16.05.2025 17:36 Ответить
Перша заява - у відповідності до директив з Держдепу. Друга - від себе та з огляду на реакцію українців. За другу й "пішли", ІМХО
показать весь комментарий
16.05.2025 17:40 Ответить
Вона сказала те, що їй дозволили сказать... "Посол - язик правителя...", - казали древні... В даному випадку, вона - "язик МЗС США і президента"...
показать весь комментарий
16.05.2025 17:42 Ответить
ну так, її влаштовувало що байден піпеткою давав допомогу а коли демпарія зрозуміла що просрала всю владу то шлюзи відкрили і допомога пішла останні місяці по справжньому.
лицемірне стерво.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:54 Ответить
Що ти верзеш, йолопе? Зараз в Україну дотікає саме те, що виділив Байден. Трамп абсолютно жодної допомоги Україні не виділяв.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:41 Ответить
А що там шльондра Спартц?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:32 Ответить
Шльондра Сратц, схоже, виявилась абсолютно ватною. Кацкапькі нарративи про те, що Україна, нібито, продає террористам військову допомогу, вона вже давно розповсюджує.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:42 Ответить
Рижий пес хоче максимально догодити господареві в кацапщині
показать весь комментарий
17.05.2025 01:02 Ответить
Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3552569
показать весь комментарий
17.05.2025 04:29 Ответить
Пуйло купило Трампа. Трамп - це типовий дядюшка Скрудж тільки з дебільною посмішкою серійного вбивці. Він вдавиться за 25 центів. Кількість ідіотів в США перевищило критичний рівень і вони обрали дегенерата.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:47 Ответить
Порядна людина. Респект за позицію!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:23 Ответить
Ми всі побачили. Власне не здивував, адже він ще до обрання агітував за рашку. Не знаю на що розраховували українці, які не хтіли Байдена.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:25 Ответить
Профі заважають трамплу будувати руский рейх і монетизували свою владу.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:58 Ответить
 
 