Администрация Трампа давит не на агрессора – Россию, а на жертву – Украину, - Бринк о причинах отставки

Бриджит Бринк, которая была послом США в Украине, заявила, что не могла добросовестно выполнять политику администрации Трампа, ведь она была направлена на давление не на агрессора - Россию, а на жертву - Украину.

Об этом говорится в ее авторской колонке для Detroit Free Press, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, именно поэтому она решила уйти в отставку после почти трех десятилетий службы.

Дипломат подчеркнула, что США должны защищать демократии и противостоять автократии, иначе умиротворение агрессора только приведет к большей войне и страданиям. Бринк также отметила, что действия США в войне в Украине является сигналом как для друзей, так и для врагов Америки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа послом США в Украине была честью всей моей жизни, - Бринк в прощальном видео. ВИДЕО

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти. Или отказалась бы помогать нашим друзьям. Или успокаивала бы агрессора", - подчеркнула Бринк.

По ее словам, Путин не остановится в Украине, а его успех может иметь серьезные последствия для безопасности в Азии и мире. Бывшая посол призвала США проявить лидерство и не стоять в стороне в борьбе с агрессией.

Что предшествовало?

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бринк отреагировала на обстрел Сум: Как и в Кривом Роге, РФ била ракетами с кассетным зарядом