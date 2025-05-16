УКР
Адміністрація Трампа тисне не на агресора - Росію, а на жертву - Україну, - Брінк про причини відставки

Посол Брінк відреагувала на загибель журналістки Рощиної в російському полоні

Бріджит Брінк, яка була послом США в Україні, заявила, що не могла сумлінно виконувати політику адміністрації Трампа, адже вона була спрямована на тиск не на агресора - Росію, а на жертву - Україну.

Про це йдеться в її авторській колонці для Detroit Free Press, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, саме через це вона вирішила піти у відставку після майже трьох десятиліть служби.

Дипломатка підкреслила, що США мають захищати демократії та протистояти автократії, інакше умиротворення агресора лише призведе до більшої війни та страждань. Брінк також наголосила, що дії США у війні в Україні є сигналом як для друзів, так і для ворогів Америки.

"Америка, яку я люблю, та, якій служили наші бабусі й дідусі, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися. Або відмовилася б допомагати нашим друзям. Або заспокоювала б агресора", - наголосила Брінк.

За її словами, Путін не зупиниться в Україні, а його успіх може мати серйозні наслідки для безпеки в Азії та світі. Колишня посол закликала США проявити лідерство й не стояти осторонь у боротьбі з агресією.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Автор: 

Топ коментарі
+43
Respect 👍
16.05.2025 17:00
+28
Посол не має права висловлювати власну думку, якщо вона розбігається з інструкціями керівництва. У відставці можна говорити все, що завгодно, але сказане є лише особистою думкою.
16.05.2025 17:08
+27
Пані Брінк має честь.
... а трамп прислуговує пуйлу ,це ж сором всесвітній.
16.05.2025 17:14
Respect 👍
16.05.2025 17:00
Але вона встигла наговорити затрамповських хатєлок та одержала від українців купу негативу. Потім все ж таки згадала про доброчесність. За що й дякуємо цій пані.
16.05.2025 17:04
Поки працювала на Трампона не мала сміливості таке казати, а зараз може казати що завгодно все одно ні на що не впливає. Багато таких відставників які втягнувши язики до дупи чекали відставки а потім толстовку на грудях рвуть як вони за Україну.
17.05.2025 09:26
Посол не має права висловлювати власну думку, якщо вона розбігається з інструкціями керівництва. У відставці можна говорити все, що завгодно, але сказане є лише особистою думкою.
16.05.2025 17:08
то лі дєло буть зєліними послицями! й всих моральних то мук, тільки по поводу - а чи не мало в мене губки пісєчкой насосані?
16.05.2025 17:11
Пані Брінк має честь.
... а трамп прислуговує пуйлу ,це ж сором всесвітній.
16.05.2025 17:14
Залишилась нерозкритою одна деталь: Чому 5/04, коли касапи вдарили по Кривому і по Києву - чому вона не вказала, що то били саме касапи?
Так, наступного дня вона виправилася - але чому не одраз не написала повної правди?
Чи її хтось підставив?
16.05.2025 17:36
Перша заява - у відповідності до директив з Держдепу. Друга - від себе та з огляду на реакцію українців. За другу й "пішли", ІМХО
16.05.2025 17:40
Вона сказала те, що їй дозволили сказать... "Посол - язик правителя...", - казали древні... В даному випадку, вона - "язик МЗС США і президента"...
16.05.2025 17:42
ну так, її влаштовувало що байден піпеткою давав допомогу а коли демпарія зрозуміла що просрала всю владу то шлюзи відкрили і допомога пішла останні місяці по справжньому.
лицемірне стерво.
16.05.2025 17:54
Що ти верзеш, йолопе? Зараз в Україну дотікає саме те, що виділив Байден. Трамп абсолютно жодної допомоги Україні не виділяв.
16.05.2025 22:41
А що там шльондра Спартц?
16.05.2025 22:32
Шльондра Сратц, схоже, виявилась абсолютно ватною. Кацкапькі нарративи про те, що Україна, нібито, продає террористам військову допомогу, вона вже давно розповсюджує.
16.05.2025 22:42
Рижий пес хоче максимально догодити господареві в кацапщині
17.05.2025 01:02
Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3552569
17.05.2025 04:29
Пуйло купило Трампа. Трамп - це типовий дядюшка Скрудж тільки з дебільною посмішкою серійного вбивці. Він вдавиться за 25 центів. Кількість ідіотів в США перевищило критичний рівень і вони обрали дегенерата.
17.05.2025 12:47
Порядна людина. Респект за позицію!
17.05.2025 15:23
Ми всі побачили. Власне не здивував, адже він ще до обрання агітував за рашку. Не знаю на що розраховували українці, які не хтіли Байдена.
17.05.2025 19:25
Профі заважають трамплу будувати руский рейх і монетизували свою владу.
17.05.2025 19:58
 
 