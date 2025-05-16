Адміністрація Трампа тисне не на агресора - Росію, а на жертву - Україну, - Брінк про причини відставки

Бріджит Брінк, яка була послом США в Україні, заявила, що не могла сумлінно виконувати політику адміністрації Трампа, адже вона була спрямована на тиск не на агресора - Росію, а на жертву - Україну.

Про це йдеться в її авторській колонці для Detroit Free Press, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, саме через це вона вирішила піти у відставку після майже трьох десятиліть служби.

Дипломатка підкреслила, що США мають захищати демократії та протистояти автократії, інакше умиротворення агресора лише призведе до більшої війни та страждань. Брінк також наголосила, що дії США у війні в Україні є сигналом як для друзів, так і для ворогів Америки.

"Америка, яку я люблю, та, якій служили наші бабусі й дідусі, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися. Або відмовилася б допомагати нашим друзям. Або заспокоювала б агресора", - наголосила Брінк.

За її словами, Путін не зупиниться в Україні, а його успіх може мати серйозні наслідки для безпеки в Азії та світі. Колишня посол закликала США проявити лідерство й не стояти осторонь у боротьбі з агресією.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

