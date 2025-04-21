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Новини Відео Відставка Брінк
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Робота послом США в Україні була честю усього мого життя, - Брінк у прощальному відео. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка йде у відставку, подякувала  партнерам та команді за роботу на цій посаді у прощальному відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у мережі Х.

"Бути Послом США в Україні в цей критичний момент історії було честю всього мого життя. Дякую всім нашим партнерам і моїй команді", - написала вона.

У ролику пані посол згадала, як приїхала до України у травні 2022 року, і наголосила, що в перші дні її місією було допомогти Україні залишитись вільною.

Брінк розповіла, що протягом трьох років на посаді разом із командою підтримувала українську армію, реформи для вступу до ЄС, економіку.

Водночас вона зауважила, що робота не закінчена і США виступають за справедливий і тривалий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі підтвердили відставку Брінк

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Автор: 

відставка (1464) посол (1101) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+25
Велика, Жінка-Посол США, дякуємо!
Це вам, не якась там, задрочена на Диппосаді, «послиця» з опу від єрмака ….
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21.04.2025 21:54
+19
Дякуємо за роботу!
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21.04.2025 22:08
+17
Дякуємо Вам , пані Бріджит Брінк ❤️ Ви чесна Людина ,і Смілива ! Дай Боже Вам Здоров'я та гарної кар'єри !!! 🇺🇸 ❤️🇺🇦
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21.04.2025 22:09
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Велика, Жінка-Посол США, дякуємо!
Це вам, не якась там, задрочена на Диппосаді, «послиця» з опу від єрмака ….
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21.04.2025 21:54 Відповісти
нажаль можуть призначити посла із команди тампона більш радікального
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21.04.2025 21:55 Відповісти
Більш тупого.
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21.04.2025 21:57 Відповісти
Міністра оборони Гегсета нехай призначать. Ми йому сімки vodafon, kyivstar, life видамо
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22.04.2025 07:49 Відповісти
А вона ще обіцяла СТРАТЕГІЧНУ поразку кацапстана...
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21.04.2025 21:56 Відповісти
Ну так.... через 50 років. Хіба ні? Але нажаль ми не Коннори Маклауди.
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21.04.2025 21:58 Відповісти
Не знаю, якою там буде доля рашки, але доля України вирішиться НАБАГАТО раніше.
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21.04.2025 22:17 Відповісти
щє одна гарна людина зійшла з дістанції - такі чяси...
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21.04.2025 22:08 Відповісти
Дякуємо за роботу!
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21.04.2025 22:08 Відповісти
Дякуємо Вам , пані Бріджит Брінк ❤️ Ви чесна Людина ,і Смілива ! Дай Боже Вам Здоров'я та гарної кар'єри !!! 🇺🇸 ❤️🇺🇦
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21.04.2025 22:09 Відповісти
Дякуємо, пані Бріджет.
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21.04.2025 22:29 Відповісти
Вдячність-це дуже шляхетно.Ми навзаєм дякуємо пані Брінк що у важкі часи була разом з нами.
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21.04.2025 22:54 Відповісти
Мда...сильна, позитивна особистість. But, the White House is looking for the post of defense minister... B.B. would be fine, but that's Trump.
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21.04.2025 23:01 Відповісти
Цінуємо такого амбасадора - щирого друга України! Дякуємо!
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21.04.2025 23:18 Відповісти
Дякуємо, пані Посол !
Дякуємо, Америка !

Рудому - ганьба !
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21.04.2025 23:39 Відповісти
thank you very much !
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21.04.2025 23:46 Відповісти
Дякуємо , пані Посол‼️
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22.04.2025 00:15 Відповісти
Вибір між совістю та кар'єрою.Повага.
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22.04.2025 14:53 Відповісти
 
 