Робота послом США в Україні була честю усього мого життя, - Брінк у прощальному відео. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка йде у відставку, подякувала партнерам та команді за роботу на цій посаді у прощальному відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у мережі Х.

"Бути Послом США в Україні в цей критичний момент історії було честю всього мого життя. Дякую всім нашим партнерам і моїй команді", - написала вона.

У ролику пані посол згадала, як приїхала до України у травні 2022 року, і наголосила, що в перші дні її місією було допомогти Україні залишитись вільною.

Брінк розповіла, що протягом трьох років на посаді разом із командою підтримувала українську армію, реформи для вступу до ЄС, економіку.

Водночас вона зауважила, що робота не закінчена і США виступають за справедливий і тривалий мир.

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Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.