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Работа послом США в Украине была честью всей моей жизни, - Бринк в прощальном видео. ВИДЕО

Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая уходит в отставку, поблагодарила партнеров и команду за работу на этой должности в прощальном видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бринк в сети Х.

"Быть Послом США в Украине в этот критический момент истории было честью всей моей жизни. Спасибо всем нашим партнерам и моей команде", - написала она.

В ролике госпожа посол вспомнила, как приехала в Украину в мае 2022 года, и отметила, что в первые дни ее миссией было помочь Украине остаться свободной.

Бринк рассказала, что в течение трех лет на посту вместе с командой поддерживала украинскую армию, реформы для вступления в ЕС, экономику.

В то же время она отметила, что работа не закончена и США выступают за справедливый и длительный мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдепе подтвердили отставку Бринк

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Автор: 

отставка (3154) посол (1800) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+25
Велика, Жінка-Посол США, дякуємо!
Це вам, не якась там, задрочена на Диппосаді, «послиця» з опу від єрмака ….
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21.04.2025 21:54
+19
Дякуємо за роботу!
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21.04.2025 22:08
+17
Дякуємо Вам , пані Бріджит Брінк ❤️ Ви чесна Людина ,і Смілива ! Дай Боже Вам Здоров'я та гарної кар'єри !!! 🇺🇸 ❤️🇺🇦
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21.04.2025 22:09
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Велика, Жінка-Посол США, дякуємо!
Це вам, не якась там, задрочена на Диппосаді, «послиця» з опу від єрмака ….
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21.04.2025 21:54 Ответить
нажаль можуть призначити посла із команди тампона більш радікального
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21.04.2025 21:55 Ответить
Більш тупого.
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21.04.2025 21:57 Ответить
Міністра оборони Гегсета нехай призначать. Ми йому сімки vodafon, kyivstar, life видамо
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22.04.2025 07:49 Ответить
А вона ще обіцяла СТРАТЕГІЧНУ поразку кацапстана...
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21.04.2025 21:56 Ответить
Ну так.... через 50 років. Хіба ні? Але нажаль ми не Коннори Маклауди.
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21.04.2025 21:58 Ответить
Не знаю, якою там буде доля рашки, але доля України вирішиться НАБАГАТО раніше.
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21.04.2025 22:17 Ответить
щє одна гарна людина зійшла з дістанції - такі чяси...
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21.04.2025 22:08 Ответить
Дякуємо за роботу!
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21.04.2025 22:08 Ответить
Дякуємо Вам , пані Бріджит Брінк ❤️ Ви чесна Людина ,і Смілива ! Дай Боже Вам Здоров'я та гарної кар'єри !!! 🇺🇸 ❤️🇺🇦
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21.04.2025 22:09 Ответить
Дякуємо, пані Бріджет.
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21.04.2025 22:29 Ответить
Вдячність-це дуже шляхетно.Ми навзаєм дякуємо пані Брінк що у важкі часи була разом з нами.
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21.04.2025 22:54 Ответить
Мда...сильна, позитивна особистість. But, the White House is looking for the post of defense minister... B.B. would be fine, but that's Trump.
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21.04.2025 23:01 Ответить
Цінуємо такого амбасадора - щирого друга України! Дякуємо!
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21.04.2025 23:18 Ответить
Дякуємо, пані Посол !
Дякуємо, Америка !

Рудому - ганьба !
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21.04.2025 23:39 Ответить
thank you very much !
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21.04.2025 23:46 Ответить
Дякуємо , пані Посол‼️
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22.04.2025 00:15 Ответить
Вибір між совістю та кар'єрою.Повага.
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22.04.2025 14:53 Ответить
 
 