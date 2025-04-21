Работа послом США в Украине была честью всей моей жизни, - Бринк в прощальном видео. ВИДЕО
Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая уходит в отставку, поблагодарила партнеров и команду за работу на этой должности в прощальном видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бринк в сети Х.
"Быть Послом США в Украине в этот критический момент истории было честью всей моей жизни. Спасибо всем нашим партнерам и моей команде", - написала она.
В ролике госпожа посол вспомнила, как приехала в Украину в мае 2022 года, и отметила, что в первые дни ее миссией было помочь Украине остаться свободной.
Бринк рассказала, что в течение трех лет на посту вместе с командой поддерживала украинскую армию, реформы для вступления в ЕС, экономику.
В то же время она отметила, что работа не закончена и США выступают за справедливый и длительный мир.
Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".
10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.
11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.
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Це вам, не якась там, задрочена на Диппосаді, «послиця» з опу від єрмака ….
Дякуємо, Америка !
Рудому - ганьба !