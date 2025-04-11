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Новости Отставка Бринк
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Бринк подала в отставку из-за разногласий с политикой администрации Трампа, - FT

Почему Бринк подала в отставку

Посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что отставка Бринк также совпала с осложнением рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, по словам осведомленных лиц, это не стало главной причиной ее решения покинуть пост.

Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, сообщили, что на нее оказывалось растущее давление со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, которые сомневались в ее способности поддерживать их стратегию в отношении Украины.

Политика Трампа существенно отличается от курса предыдущей администрации Байдена, которая предоставляла Киеву миллиарды долларов военной и финансовой помощи и вводила санкции против России.

"Западные дипломаты в Киеве охарактеризовали Бринк как важного защитника Украины как публично, так и частным образом с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Один из них описал ее как "сильную личность" и "серьезного дипломата", добавив, что давление со стороны администраций и Трампа, и Зеленского негативно сказалось на ней", - пишет издание.

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Украинские официальные лица считали посла слишком критичной к ним, особенно относительно усилий страны в борьбе с коррупцией.

Чиновники указали на заметные изменения в ее месседжах в последнее время, которые, по их мнению, стали более близкими к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X, проведенный Financial Times, выявил существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как за 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за военные действия.

Белый дом и Государственный департамент не дали комментариев на вопрос о политических разногласиях между администрацией Трампа и Бринк. Также не удалось связаться с Бринк для получения комментариев, сообщает FT.

Напомним, накануне стало известно, что Бринк хочет досрочно покинуть пост.

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Автор: 

отставка (3153) США (26598) Бринк Бриджит (185)


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Топ комментарии
+60
Бідолаха, спілкуватися із двома нарцисами- смарагдовим та рудим, яка психіка витримає?
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11.04.2025 07:22
+54
Бріджит Брінк-за позицію респект...
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11.04.2025 07:19
+34
Саме про це я й казав ще з учора - коли з"явилася ця новина... Бо посол - це "ретранслятор голосу держави". А зараз "голос США" - Трамп. А він гортань з анусом переплутав... От Брінк і погидувала "оте" "ретранслювать"...
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11.04.2025 07:31
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Бріджит Брінк-за позицію респект...
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11.04.2025 07:19 Ответить
Не захотіла цілувати "ж@пу Хенкса" .....
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11.04.2025 07:46 Ответить
Жопа Хэнка , так правильней … 😊

https://youtu.be/q9RpiLSUNi0?si=aj0z2fGWCfovOI44
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11.04.2025 09:27 Ответить
Бідолаха, спілкуватися із двома нарцисами- смарагдовим та рудим, яка психіка витримає?
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11.04.2025 07:22 Ответить
Саме про це я й казав ще з учора - коли з"явилася ця новина... Бо посол - це "ретранслятор голосу держави". А зараз "голос США" - Трамп. А він гортань з анусом переплутав... От Брінк і погидувала "оте" "ретранслювать"...
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11.04.2025 07:31 Ответить
Послы постоянно меняются. Эта Бринк она ведь до Украины работала в других странах.
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11.04.2025 08:49 Ответить
Буває, що посли працюють і десятками років. Просто тут не "співпадіння" : Трамп і його оточення стали надто "токсичними", і порядні люди не хочуть об них "забрудниться"...
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11.04.2025 09:09 Ответить
Тим, хто хоче й надалі залишитись у політиці, зараз треба дистанціюватися від адміністрації рудого. Це буде єдиним, правильним рішенням, дивлячись на те, як стрімко падають його рейтинги та репутація.
Зараз там величезний скандал стосовно можливих маніпуляцій Трампа та його оточення на біржі. Одна з найбільш "зашкварених" трампісток, на прізвище Грін, інвестувала велику суму грошей в акції деяких компаній на тлі їх падіння через "тарифну війну" Трампа. Зараз, з призупиненням мит, вона та подібні, вийдуть в гарний плюс. Колись в Штатах засудили досить відому особу, Марту Стюарт, за подібне, але набагато менше за масштабами порушення.
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11.04.2025 09:32 Ответить
Десятками років працюють посли в тих країнах ,з якими підртимуються стабільні відносини ,які базуються на стабільних інтересах. Зміна посла означає зміну відносин через зміну інтересів (в більшості випадків ,смерть ,хвороба чи пенсія не рахується) - це аксіома.
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11.04.2025 10:32 Ответить
як мило Ви намагаєтесь не помітити що і з Верховоюу Гнидою вона мала розбіжності

а рупор Зенелоха - рестораторка маркарова Вам як ? ))))
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11.04.2025 14:26 Ответить
Тема - причини звільнення Брінк, за власним бажанням". Я їх висловив... Якби головною причиною були "розбіжності" з "Блазнем" - він міг-би вжить заходів до її усунення з посади... Бо він же у неї приймав "агреман". Так само може і "відкликать". В даному випадку ми розглядаємо конфлікт посла США з діючою адміністрацією США... "Розбіжності" Брінк з "Блазнем" можуть не мать до цього ніякого стосунку...
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11.04.2025 14:40 Ответить
Она почему то хочет работать с квартальным шапито,а Трамп этот балаган хочет снести,как и украинские избиратели - разногласия непреодолимы.
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11.04.2025 07:29 Ответить
Це вам в Лишньохромосомії таке розповідають?
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11.04.2025 08:17 Ответить
Мое золотое утверждение никто не опровергнул,даже вы не смогли.
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11.04.2025 08:31 Ответить
А ну, цицерон, просвети, каким образом "Трамп этот балаган хочет снести"?
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11.04.2025 08:52 Ответить
Главное результат,методы президента самой могущественной страны мира абсолютно не важны,но если у вас есть предложения можете написать их в Белый Домик.
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11.04.2025 10:07 Ответить
Цицерон, Вы тупой?
Я Вас спрашиваю: каким образом "Трамп этот балаган хочет снести"?
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11.04.2025 10:18 Ответить
Хахаха,бутусовский ЦН это не ваши пыточные камеры подвалов лубянки, прибереги этот борзый и хамский тон для своих москвичей,спрашиваю здесь я,твое дело,путинского вонючки, вести себя прилично под моими замечательными комментами.
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11.04.2025 12:28 Ответить
Яке ж ти кончене!
Не ганьби ім'я Сальвадора Далі!
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11.04.2025 12:37 Ответить
Ваше мнение о моей персоне меня не интересует,советы тем более.
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11.04.2025 12:40 Ответить
Нова мітла по новому мете
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11.04.2025 07:43 Ответить
а, от наша посликіня рестораторка, і не збирається у відставку.
де, в якій державі, є посол в сша, якому заборонено заходити в білий дім?
хочаа....
за!поцу, теж заборонено заходити в білий дім. але ж він і не президент. якесь гімно у панталонах, що чомусь, досі виконує обов'язки необраного президента.
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11.04.2025 07:44 Ответить
" Вийди звідси , розбійник " (С) Zечмо в галіфе кольору зеленого горошка.
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11.04.2025 07:48 Ответить
У такому кольорі галіхве не видно результати переляку.
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11.04.2025 08:29 Ответить
Тепер ,замість Брінк,пришлють "сексологиню"!
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11.04.2025 07:58 Ответить
Трамполиза.
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11.04.2025 08:13 Ответить
Сексологиня це не найбільше зло з послів, вона хоч підхід до болгарських бізнесменів знайшла, яким чином тут уже вторинне питання.

А от відправляти корумпованого прокурора, послом в важливу для нас державу от це треш....
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11.04.2025 08:50 Ответить
Зовнішня та внутрішня політика чинної зелено-синьої влади--суцільний треш...
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11.04.2025 09:18 Ответить
зараз коняка скрєпной діпломатії погодить кандидатуру нового посла
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11.04.2025 08:19 Ответить
☹️ сумна новина...Трамп всюди ламає напрацьоване роками...
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11.04.2025 08:44 Ответить
Він ламає здоровий глузд, якшо точніше.
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11.04.2025 09:22 Ответить
а якщо ще точніше то світ!
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11.04.2025 10:44 Ответить
вдячність за працю
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11.04.2025 08:44 Ответить
В Сенате США начинают расследование против президента США Дональда Трампа из-за манипулирования рынком.
Трамп занимался инсайдерской торговлей или манипулированием рынком, когда он внезапно приостановил введение масштабных тарифов, что привело к стремительному росту цен на акции. Инвесторы, которые воспользовались советом президента и приобрели дешевые акции, за несколько часов заработали миллиарды после роста фондовых рынков.
Похоже бабуин влип. Клетка. Зоопарк.
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11.04.2025 08:44 Ответить
Складно доказати якщо його фонди не брали на пряму участь а через дочерні структури, а крупняк який заробив на цих інсайдах спонсорує обидві партії і впевнений, що деми тільки шуму нароблять та і все.... не будуть вони ж рослідувати проти своїх же партійних спонсорів.
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11.04.2025 08:55 Ответить
Там якшо ПОЧАТИ повноцінне розслідування, то починати тре з політики, а не з економіки. Але, як виявилося, у Штатах не менше корупціонерів у вищих ешелонах влади, аніж в українських.
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11.04.2025 09:27 Ответить
така вона кріпацька доля (хоча й елітного кріпака), доля державного службовця на зряплаті чи зговірливої депутани Банкової - то "на-любІтєля"..
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11.04.2025 08:44 Ответить
Різкий поворот руля
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11.04.2025 08:49 Ответить
Зараз прийшлють відьму Тейлор Грін і будєт усь в порядку для трампонівців...
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11.04.2025 09:12 Ответить
Або "щиру українку" Спартц.
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11.04.2025 09:25 Ответить
"Пришлють" - то не розмова. Спочатку новий посол мусить одержати від країни-приймача агреман - дозвіл на цю роботу. І тільки Україна вирішує, кого вона хоче бачити в якості посла США.
Он Великобританія Резнікову агреман не дала, а Залужному дала.
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11.04.2025 11:02 Ответить
Госпоже Бринк респект , но лучше ей уйти. Времена поменялись.
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11.04.2025 09:14 Ответить
Вікторію Спарц призначили б, зеленим жабам це б дуже сподобалось
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11.04.2025 09:32 Ответить
Могут назначить ********* Стивена Сигала, имея бурятские корни, ему будет легче ориентироваться в местных реалиях.
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11.04.2025 09:40 Ответить
Це неможливо , бо воно сигал , член партії пуйла з 29 травня 2021 року .
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11.04.2025 09:46 Ответить
Ніхто нікого не "назначить", якщо країна-приймач не дасть дозвіл (агреман). А вона може взагалі нікому не давати роками, поки не погодиться на кандидатуру. Тобто, посольство діяти буде, а посла будуть підбирати довго та ретельно. Якщо, звісно, мізки вмикнуть, а не погодяться з першим-ліпшим.
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11.04.2025 11:06 Ответить
Вона в курсі за постачання ППо, от рве кігті.
А на тему позиції - це низька пропаганда.
Яка позиція була у представниці Пріцкер? Правильно, не дати красти нашим. Що вийшло?- ні чого, люди повернулись спинами.
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11.04.2025 10:12 Ответить
Хомчака Зеленский бы туда поставил или лучше Татарова. Можна еще бы Портнова впринцыпе. После войны Азарова.
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11.04.2025 10:19 Ответить
зараз рудий пришле до нас якого небудь умовного підфарбованого підара венса..
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11.04.2025 10:41 Ответить
Да розслабьтеся! Нікого не можна "прислати" без згоди країни-приймача! Можна тільки запропонувати. Я вже вище писала, не хочу повторяться, але тільки від України залежить, хто буде послом США.
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11.04.2025 11:09 Ответить
я в курсі. Але не мати представника країни потенціального донора це не є гуд. США не завжди буде під керівництвом хворого маразматика, а відносини повинні продовжуватись. Комунікація має бути.
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11.04.2025 12:20 Ответить
Ви повністю праві. Але, може, краще й нікого, чи щось на кшталт Тейлор Грін чи Венса.
Але є плюс в тому, що посла все ж таки можна вибрати - он Велікобританія не дала агреман Резнікову, а Залужному дала!
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11.04.2025 15:22 Ответить
ми не в тій позиції з трампом, що і британія
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11.04.2025 21:59 Ответить
Ось не треба цієї меньшовартості: в очах трампа що Великобританія - якийсь острів, трохи більше Манхеттена, що Україна - маленька країна, що її на мапі світу не видно. Бо воно неук, гірше того Мітрофанушки, якого "ізвозчік довезьот".
А щодо позиції, то не знаю, що гірше: зовсім не чекати допомоги та шукати можливості у себе та інших друзів, чи все поставити на одного сильного "друга", який вже ясно, що ворог...
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11.04.2025 22:48 Ответить
10 до 1 що посла США тут більше не буде...
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11.04.2025 11:43 Ответить
сподіваюсь що буде.
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11.04.2025 12:21 Ответить
З іншої сторони - Брінк можна зрозуміти . Дипломати які коментують її відставку , кажуть що - уникати в заявах згадок про кацапію , тим більш як про агресора , це був наказ Госдепу , і вона не могла його порушити без наслідків для себе . Але після критики Зеленського все ж вирішила - порушити , після чого її і - попросили на вихід .
Пишуть що це було її свідоме рішення , і що вона з самого початку не хотіла працювати в команді іржавого . І що про відставку вона просила ще зразу ж після його інавгурації , але тоді їй відмовили . То ж очевидно тепер Брінк вирішила звільнитись - таким способом .
Все ж , як би там не було - Брінк була , і залишається зараз - на нашому боці , вона підтримувала Україну всі 3 роки війни , і за це їй - спасибі . !!
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11.04.2025 10:48 Ответить
Не після критики Зеленського, а після критики усіх хто її знав і не знав в Україні. Думаю, вона читала що їй писали в мережі, та і самій говорити на біле чорне було неприємно.
Тепер посла не буде дуже-дуже довго, якщо взагалі буде...
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11.04.2025 11:49 Ответить
Можливо й так .
Зеленський , і його критика посла США , згадується у дописах дипломатів на сторінках в соцмережах , наших і західних , які мені трапились . Я лише переказав зміст кількох з них .
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11.04.2025 12:10 Ответить
Ну і тут без Зелі не обійшлось ,а хто заперечував рашиське вторгнення і вивів бригаду нац. гвардії з Гостомеля і за це йому нічого не буде.
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11.04.2025 11:49 Ответить
Догралися зелені виродки. Своїх найкращих дипломатів вигнали, так ще й іноземці уходять від яких була справжня підтримка України. Браво!!!
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11.04.2025 12:25 Ответить
Інсайд.
Ходять переконливі чутки, що новим Послом США в Україні стане Вікторія СПАРТЦ. Це буде справжнім кошмаром, як для Єрмака, так і для Зеленського, не рахуючи всієї шобли говорящих голів, які обливали її брудом.
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11.04.2025 12:57 Ответить
 
 