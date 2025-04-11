Бринк подала в отставку из-за разногласий с политикой администрации Трампа, - FT
Посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что отставка Бринк также совпала с осложнением рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, по словам осведомленных лиц, это не стало главной причиной ее решения покинуть пост.
Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, сообщили, что на нее оказывалось растущее давление со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, которые сомневались в ее способности поддерживать их стратегию в отношении Украины.
Политика Трампа существенно отличается от курса предыдущей администрации Байдена, которая предоставляла Киеву миллиарды долларов военной и финансовой помощи и вводила санкции против России.
"Западные дипломаты в Киеве охарактеризовали Бринк как важного защитника Украины как публично, так и частным образом с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Один из них описал ее как "сильную личность" и "серьезного дипломата", добавив, что давление со стороны администраций и Трампа, и Зеленского негативно сказалось на ней", - пишет издание.
Украинские официальные лица считали посла слишком критичной к ним, особенно относительно усилий страны в борьбе с коррупцией.
Чиновники указали на заметные изменения в ее месседжах в последнее время, которые, по их мнению, стали более близкими к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.
Анализ сообщений Бринк в социальной сети X, проведенный Financial Times, выявил существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как за 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за военные действия.
Белый дом и Государственный департамент не дали комментариев на вопрос о политических разногласиях между администрацией Трампа и Бринк. Также не удалось связаться с Бринк для получения комментариев, сообщает FT.
Напомним, накануне стало известно, что Бринк хочет досрочно покинуть пост.
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Зараз там величезний скандал стосовно можливих маніпуляцій Трампа та його оточення на біржі. Одна з найбільш "зашкварених" трампісток, на прізвище Грін, інвестувала велику суму грошей в акції деяких компаній на тлі їх падіння через "тарифну війну" Трампа. Зараз, з призупиненням мит, вона та подібні, вийдуть в гарний плюс. Колись в Штатах засудили досить відому особу, Марту Стюарт, за подібне, але набагато менше за масштабами порушення.
а рупор Зенелоха - рестораторка маркарова Вам як ? ))))
Я Вас спрашиваю: каким образом "Трамп этот балаган хочет снести"?
Не ганьби ім'я Сальвадора Далі!
де, в якій державі, є посол в сша, якому заборонено заходити в білий дім?
хочаа....
за!поцу, теж заборонено заходити в білий дім. але ж він і не президент. якесь гімно у панталонах, що чомусь, досі виконує обов'язки необраного президента.
А от відправляти корумпованого прокурора, послом в важливу для нас державу от це треш....
Трамп занимался инсайдерской торговлей или манипулированием рынком, когда он внезапно приостановил введение масштабных тарифов, что привело к стремительному росту цен на акции. Инвесторы, которые воспользовались советом президента и приобрели дешевые акции, за несколько часов заработали миллиарды после роста фондовых рынков.
Похоже бабуин влип. Клетка. Зоопарк.
Он Великобританія Резнікову агреман не дала, а Залужному дала.
А на тему позиції - це низька пропаганда.
Яка позиція була у представниці Пріцкер? Правильно, не дати красти нашим. Що вийшло?- ні чого, люди повернулись спинами.
Але є плюс в тому, що посла все ж таки можна вибрати - он Велікобританія не дала агреман Резнікову, а Залужному дала!
А щодо позиції, то не знаю, що гірше: зовсім не чекати допомоги та шукати можливості у себе та інших друзів, чи все поставити на одного сильного "друга", який вже ясно, що ворог...
Пишуть що це було її свідоме рішення , і що вона з самого початку не хотіла працювати в команді іржавого . І що про відставку вона просила ще зразу ж після його інавгурації , але тоді їй відмовили . То ж очевидно тепер Брінк вирішила звільнитись - таким способом .
Все ж , як би там не було - Брінк була , і залишається зараз - на нашому боці , вона підтримувала Україну всі 3 роки війни , і за це їй - спасибі . !!
Тепер посла не буде дуже-дуже довго, якщо взагалі буде...
Зеленський , і його критика посла США , згадується у дописах дипломатів на сторінках в соцмережах , наших і західних , які мені трапились . Я лише переказав зміст кількох з них .
Ходять переконливі чутки, що новим Послом США в Україні стане Вікторія СПАРТЦ. Це буде справжнім кошмаром, як для Єрмака, так і для Зеленського, не рахуючи всієї шобли говорящих голів, які обливали її брудом.