Бринк подала в отставку из-за разногласий с политикой администрации Трампа, - FT

Посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что отставка Бринк также совпала с осложнением рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, по словам осведомленных лиц, это не стало главной причиной ее решения покинуть пост.

Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, сообщили, что на нее оказывалось растущее давление со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, которые сомневались в ее способности поддерживать их стратегию в отношении Украины.

Политика Трампа существенно отличается от курса предыдущей администрации Байдена, которая предоставляла Киеву миллиарды долларов военной и финансовой помощи и вводила санкции против России.

"Западные дипломаты в Киеве охарактеризовали Бринк как важного защитника Украины как публично, так и частным образом с первых недель полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Один из них описал ее как "сильную личность" и "серьезного дипломата", добавив, что давление со стороны администраций и Трампа, и Зеленского негативно сказалось на ней", - пишет издание.

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Украинские официальные лица считали посла слишком критичной к ним, особенно относительно усилий страны в борьбе с коррупцией.

Чиновники указали на заметные изменения в ее месседжах в последнее время, которые, по их мнению, стали более близкими к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X, проведенный Financial Times, выявил существенные изменения в ее риторике после инаугурации Трампа 20 января. За 75 дней до вступления нового президента в должность она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине, тогда как за 75 дней после этого опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за военные действия.

Белый дом и Государственный департамент не дали комментариев на вопрос о политических разногласиях между администрацией Трампа и Бринк. Также не удалось связаться с Бринк для получения комментариев, сообщает FT.

Напомним, накануне стало известно, что Бринк хочет досрочно покинуть пост.

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