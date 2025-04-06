Бринк выразила соболезнования семьям погибших в Кривом Роге и указала, что по городу ударила РФ
Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в Х.
"Мы солидарны с народом Украины в этот день национальной скорби после того, как в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала Бринк.
Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".
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Уявляю як вона ржала пишучи оце...
А своє лицемірне співчуття вони може запхати собі в сраку. Вона з Трампом фактично співучасники вбивства цих дітей...
Сьодні трампуша назвав російських "солдат" - "great people" і висловив бажання допомогти їм...
...Не вбитим українським дітям, не цивільним, а бл'ять, російським солдатам, які несуть великі втрати...
Але в в даному конкретному випадку ми маємо твіт лицемірної скки яка спочатку не бачила чия то була ракета і лише після наїздів роздуплилася що вона прилетіла "фром раша", що б це не означало...
І таких як ти, шо ліплять того Зеленського в любу дірку.
Мова тут про трампоїдну курку яка "співчуває" вбитим з її допомогою дітям...
Воно таке саме лайно як і оця "співчуваюча" лицемірна погань...
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Напевно, розвідка США нарешті допомогла посолці США в Україні прояснити, що балістикою і дронами Кривий Ріг атакувала не Україна.
Хоча Білий Дім зайняли персони, які не зовсім ... в географії.
Можливо, це недолік ЗМІ України, які не додають в повідомленні що Кривий Ріг - місто в Україні.
Можна додавати, що Володимир Зеленський, якого вони мали запам'ятати, хоча б через те, що він не виказав вдячність Трампу на прийомі в Овальному кабінеті Білого дому, чим образив Трампа, народився в тому ж в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. - а Трамп образи добре пам'ятає і довго...