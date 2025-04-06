РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Фото Ракетная атака на Кривой Рог
3 875 27

Бринк выразила соболезнования семьям погибших в Кривом Роге и указала, что по городу ударила РФ

Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в Х.

"Мы солидарны с народом Украины в этот день национальной скорби после того, как в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала Бринк.

Пост Бринк

Также читайте: Враг атаковал ракетами. Была угроза для Умани, Виннитчины и Николаевщины, - Воздушные силы (обновлено)

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27057) Бринк Бриджит (185) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
А ви впевнені, що її особисті погляди повністю збігаються з політикою Трампа?
показать весь комментарий
06.04.2025 23:33
+8
,,Прокинулись", б....!!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:34
+7
Не звизди! Це як раз і є дипломатія, а не потужне нішо від зеквартального хама, який як раз і рже із таких як ти!!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми солідарні з народом України...

Уявляю як вона ржала пишучи оце...
показать весь комментарий
06.04.2025 23:31 Ответить
А ви впевнені, що її особисті погляди повністю збігаються з політикою Трампа?
показать весь комментарий
06.04.2025 23:33 Ответить
Впевнений що їй пох...
показать весь комментарий
06.04.2025 23:43 Ответить
Та що ти блдь кажеш! Їй як раз і не пох якщо написала, а ось зеквартальному пдрсу точно пох бо ска де скликання РадбезаООН? Немає!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:53 Ответить
Кажу.
А своє лицемірне співчуття вони може запхати собі в сраку. Вона з Трампом фактично співучасники вбивства цих дітей...
Сьодні трампуша назвав російських "солдат" - "great people" і висловив бажання допомогти їм...

...Не вбитим українським дітям, не цивільним, а бл'ять, російським солдатам, які несуть великі втрати...
показать весь комментарий
06.04.2025 23:56 Ответить
А Зеленский соучастник и те кто его выбрал в 19 году?
показать весь комментарий
07.04.2025 00:02 Ответить
Так, ти теж співучасник.

Але в в даному конкретному випадку ми маємо твіт лицемірної скки яка спочатку не бачила чия то була ракета і лише після наїздів роздуплилася що вона прилетіла "фром раша", що б це не означало...
показать весь комментарий
07.04.2025 00:09 Ответить
Я спросил конкретно, а не про меня. Для тебя твит это соучастие в преступлениях России, вот интересно - а поддерживать Зеленского это соучастие или нет.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:12 Ответить
А я "пра тібя".
І таких як ти, шо ліплять того Зеленського в любу дірку.
Мова тут про трампоїдну курку яка "співчуває" вбитим з її допомогою дітям...
показать весь комментарий
07.04.2025 00:20 Ответить
Тоесть, ты винишь Бринк, но не Зеленского. Так и напиши.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:22 Ответить
Купи собі гугл-транслейт, щоб розуміти що тобі пишуть.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:33 Ответить
Не звизди! Це як раз і є дипломатія, а не потужне нішо від зеквартального хама, який як раз і рже із таких як ти!!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:54 Ответить
А ви за квартальне чмо не ховайтеся.
Воно таке саме лайно як і оця "співчуваюча" лицемірна погань...
показать весь комментарий
06.04.2025 23:58 Ответить
,,Прокинулись", б....!!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:34 Ответить
Три дні потрібно було з'ясувати, що то були кацапські ракети?
показать весь комментарий
07.04.2025 11:29 Ответить
Цікаво, це справді прояви совісті, чи просто чуйка на фоні масових протестів проти Трампа? 🤔 Людина є вільною лише тоді, коли вона знаходиться у гармонії з власною совістю, яка не продається ні за гроші, ні за статус, ні за посади. Продати совість можна людям, які людьми за фактом не є, а мають лише людську бездуховну оболонку. Парадокс у тому, що продана совість просто зникаж - її нема ні у того, що продав, ні у того, що купив.
показать весь комментарий
06.04.2025 23:39 Ответить
Бедная Бринк. Так как Зеленскому ссыкотно наезжать на Трампа - это не Байден, то он вместо этого наехал на неё.
показать весь комментарий
06.04.2025 23:41 Ответить
Така потужна новина, від якої постраждалим у Кривому Розі має стати легше? Я правильно зрозумів? Від твіта якоїсь жіночки з іноземним громадянством?
показать весь комментарий
06.04.2025 23:57 Ответить
Який героїчний крок сказати правду!
показать весь комментарий
06.04.2025 23:58 Ответить
як мінумум карьєра під загрозою

.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:01 Ответить
Это кстати очень смешно. Наши жополизы, которые продали страну, детей, взрослых, ценности ради места у власти и теплой кормушки критикуют США и американцев, которых там должна очень волновать Украина. При этом у всех кто поддерживает нашу власть из местных вообще никаких принципов нет.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:03 Ответить
Кацап зникни
показать весь комментарий
07.04.2025 09:14 Ответить
От чесно, аж легше стало!. Не знаю, щоб українці робили без того лицемірного співчуття?
показать весь комментарий
07.04.2025 00:01 Ответить
Пішла не хєр, трамбовська с*ка.
показать весь комментарий
07.04.2025 00:37 Ответить
А що посольство США ще не втекло з Києва під парасольку НАТО, як при Байдену. Пацан сказав в Женеві пацану Байдену що візьме Київ за три доби і пацан Байден і велів посольству втікати подалі з того Києва!?

Напевно, розвідка США нарешті допомогла посолці США в Україні прояснити, що балістикою і дронами Кривий Ріг атакувала не Україна.

Хоча Білий Дім зайняли персони, які не зовсім ... в географії.

Можливо, це недолік ЗМІ України, які не додають в повідомленні що Кривий Ріг - місто в Україні.

Можна додавати, що Володимир Зеленський, якого вони мали запам'ятати, хоча б через те, що він не виказав вдячність Трампу на прийомі в Овальному кабінеті Білого дому, чим образив Трампа, народився в тому ж в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. - а Трамп образи добре пам'ятає і довго...
показать весь комментарий
07.04.2025 01:48 Ответить
Украинцам соболезнования этих лицемеров не нужны. Могут закгрутить их в трубочку ну и далее сами знаете. Украинцам нужны люди болеющие за Украину и развивающие ее способность бить врага на поле боя без всяких там планов стойкости. А пока что только бла бла бла.
показать весь комментарий
07.04.2025 02:24 Ответить
При Байдені ці пости хоча б трохи впливали на США і ті хоч і нехотя надавали військову допомогу.А зараз це пустопорожня писанина.Дивно шо Трамп її досі не звільнив
показать весь комментарий
07.04.2025 03:53 Ответить
 
 