Бринк выразила соболезнования семьям погибших в Кривом Роге и указала, что по городу ударила РФ

Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ее аккаунт в Х.

"Мы солидарны с народом Украины в этот день национальной скорби после того, как в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала Бринк.

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Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".