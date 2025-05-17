Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования по импичменту американского лидера Дональда Трампа. Его заявление появилось всего через несколько дней после того, как предыдущая инициатива Шри Танедара голосовать за импичмент Трампа была провалена

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Грин, в отличие от конгрессмена-демократа Шри Танедара (штат Мичиган), имеет опыт доведения подобных дел до конца. Во время первого срока Трампа он неоднократно требовал несанкционированно голосовать за импичмент.

Однако высокопоставленные законодатели рассказали Axios, что на Грина, скорее всего, будет оказываться такое же давление, с которым столкнулся Танедар, чтобы заставить его отказаться от своих призывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

"Я думаю, будут применены те же самые стандарты", - сказал один из демократов Палаты представителей.

В письме, направленном коллегам-демократам Палаты представителей, Грин заявил, что он "будет призывать к голосованию за импичмент авторитарного президента Дональда Джона Трампа во время, которое будет определено".

Импичмент содержит одну статью, которая обвиняет Трампа в том, что он "вызвал деградацию демократии в Соединенных Штатах Америки к авторитаризму, будучи авторитарным президентом".

В среду, 14 мая, Грин заявил в интервью Axios, что будет настаивать на таком голосовании, несмотря на ожидаемое неодобрение со стороны его коллег-демократов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ инициирует импичмент Трампа

Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.