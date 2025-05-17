Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios
Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования по импичменту американского лидера Дональда Трампа. Его заявление появилось всего через несколько дней после того, как предыдущая инициатива Шри Танедара голосовать за импичмент Трампа была провалена
Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.
Грин, в отличие от конгрессмена-демократа Шри Танедара (штат Мичиган), имеет опыт доведения подобных дел до конца. Во время первого срока Трампа он неоднократно требовал несанкционированно голосовать за импичмент.
Однако высокопоставленные законодатели рассказали Axios, что на Грина, скорее всего, будет оказываться такое же давление, с которым столкнулся Танедар, чтобы заставить его отказаться от своих призывов.
"Я думаю, будут применены те же самые стандарты", - сказал один из демократов Палаты представителей.
В письме, направленном коллегам-демократам Палаты представителей, Грин заявил, что он "будет призывать к голосованию за импичмент авторитарного президента Дональда Джона Трампа во время, которое будет определено".
Импичмент содержит одну статью, которая обвиняет Трампа в том, что он "вызвал деградацию демократии в Соединенных Штатах Америки к авторитаризму, будучи авторитарным президентом".
В среду, 14 мая, Грин заявил в интервью Axios, что будет настаивать на таком голосовании, несмотря на ожидаемое неодобрение со стороны его коллег-демократов.
Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.
28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.
А це мінімум до листопада 2026
Не очаровуйтесь дуже швидко, щоб потім не вигоріти зарано
Чекайте 2026
спочатку набрати кількість голосів треба а вже потім починати імпічмент.
навпаки це як купувати презерватив найбільшого розміру але при цьому мати маленький прутень.
Бо Трампа цікавить Трамп, Тільки Трамп, і нічого, крім Трампа.
- маємо на увазіТрамп,
Ми кажемо Трамп
- маємо на увазі "гроші"!
байден сидів поруч і той поводив себе пристойніше
Які демони ?
Навіть папа римський сказав , що дії путлерівського пуделя , трампа, суперечать вченню Христа
Тобто ми сміливо можимо називати Трампа - анти-Христос , або коротко антихрист Упс
Трампона, геть з Білого дому, трампона на мило!
Хай їде до свого кумира - пуйла-***** у московію й не вертається!
Вже одного бувшого розвідника посадили,за те що він виклав равликами на піску код,який символізує фізичне усторонення Трампа.
Але до 2026 не сподівайтесь на якісь посунення у цьому питанні
Срав він на всі ці інфошуми.
Це як в анекдоті "... Ви теж кажіть".