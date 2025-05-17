РУС
4 093 36

Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что будет требовать проведения голосования по импичменту американского лидера Дональда Трампа. Его заявление появилось всего через несколько дней после того, как предыдущая инициатива Шри Танедара голосовать за импичмент Трампа была провалена

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Грин, в отличие от конгрессмена-демократа Шри Танедара (штат Мичиган), имеет опыт доведения подобных дел до конца. Во время первого срока Трампа он неоднократно требовал несанкционированно голосовать за импичмент.

Однако высокопоставленные законодатели рассказали Axios, что на Грина, скорее всего, будет оказываться такое же давление, с которым столкнулся Танедар, чтобы заставить его отказаться от своих призывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

"Я думаю, будут применены те же самые стандарты", - сказал один из демократов Палаты представителей.

В письме, направленном коллегам-демократам Палаты представителей, Грин заявил, что он "будет призывать к голосованию за импичмент авторитарного президента Дональда Джона Трампа во время, которое будет определено".

Импичмент содержит одну статью, которая обвиняет Трампа в том, что он "вызвал деградацию демократии в Соединенных Штатах Америки к авторитаризму, будучи авторитарным президентом".

В среду, 14 мая, Грин заявил в интервью Axios, что будет настаивать на таком голосовании, несмотря на ожидаемое неодобрение со стороны его коллег-демократов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ инициирует импичмент Трампа

Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.

импичмент (548) Конгресс США (1262) США (27759) Трамп Дональд (6452)
+7
Ему уже 2 раза объявляли Импичмент и это абсолютно ничего не дало! Так же само будет и на этот раз!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:54 Ответить
+6
Ну хоча б шевелитиме болото -й то вже щось , щоб респи посипалися
показать весь комментарий
17.05.2025 12:50 Ответить
+6
Війна в Європі цікавить Трампа не більше, ніж "права темношкірих латиномовних лгбт-трансів".

Бо Трампа цікавить Трамп, Тільки Трамп, і нічого, крім Трампа.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:08 Ответить
Ну хоча б шевелитиме болото -й то вже щось , щоб респи посипалися
показать весь комментарий
17.05.2025 12:50 Ответить
Наталі, ви така наївна і агресивна. Це марна трата часу. Принаймні доки у Сенаті і Палаті представників не буде більшості у демократів
А це мінімум до листопада 2026
показать весь комментарий
17.05.2025 12:52 Ответить
Якщо мовчки ковтати все, що випорожнює цей самозакоханий нарцис, то нічого не буде і після 2026, а США ризикують перетворитися на країну з авторитарним режимом.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:14 Ответить
Слушно , проте головне розуміти , що подібні заяви не більше ніж інфошум ,на зараз принаймні
показать весь комментарий
17.05.2025 13:33 Ответить
Це не марнування часу, бо незалежно від результату виборці узнають позицію кожного конгресмена з цього питання.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:43 Ответить
А з чого ви взяли , що дізнаються , якщо проект навіть палатку представників наразі не здатен пройти
Не очаровуйтесь дуже швидко, щоб потім не вигоріти зарано
Чекайте 2026
показать весь комментарий
17.05.2025 23:07 Ответить
Інфошум , нажаль. Принаймні до 2026
показать весь комментарий
17.05.2025 12:51 Ответить
Ему уже 2 раза объявляли Импичмент и это абсолютно ничего не дало! Так же само будет и на этот раз!
показать весь комментарий
17.05.2025 12:54 Ответить
Задум не поганий - респи не підуть на імпічмент
показать весь комментарий
17.05.2025 12:55 Ответить
Хіба що в лютому 2027року, і те по обставинах. Раніше йому голосувати не дозволять.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:57 Ответить
Хворенький мага-чорт. Вже у самому США його підримують лише 38%. Тому бігом туди , бо тебе не вистачає
показать весь комментарий
17.05.2025 13:34 Ответить
9 грамів буде ефективніше.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:58 Ответить
трамп вдячний дебілам які аритметику ігнорять.
спочатку набрати кількість голосів треба а вже потім починати імпічмент.
навпаки це як купувати презерватив найбільшого розміру але при цьому мати маленький прутень.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:01 Ответить
Так, і обрати замість нього Гарріс або Байдена - зараз права темношкірих латиномовних лгбт-трансів куди важливіше за війну в Європі.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:02 Ответить
Війна в Європі цікавить Трампа не більше, ніж "права темношкірих латиномовних лгбт-трансів".

Бо Трампа цікавить Трамп, Тільки Трамп, і нічого, крім Трампа.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:08 Ответить
А грощі? Ви забули про грощі
показать весь комментарий
17.05.2025 13:25 Ответить
Ми кажемо "гроші"
- маємо на увазіТрамп,
Ми кажемо Трамп
- маємо на увазі "гроші"!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:12 Ответить
Таки так!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:30 Ответить
Звідки підпрацьовуєте на парашу - з Brighton Beach чи десь з тамбовських лісів через VPN?
показать весь комментарий
17.05.2025 13:18 Ответить
Краще вуха купіровать,по саму шию... .
показать весь комментарий
17.05.2025 13:07 Ответить
Крутий дядько, цей конгресмен Грін. Він свого відношення не змінює до рудого орангутанга. Імпічмент - це його мета.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:24 Ответить
це той якого вивели з президентської інаугурації за те що вигукував гасла демонів?
байден сидів поруч і той поводив себе пристойніше
показать весь комментарий
17.05.2025 13:26 Ответить
О , ще одна нациська жертва поганої освіти в червоних штатах. Дурненьке.
Які демони ?
Навіть папа римський сказав , що дії путлерівського пуделя , трампа, суперечать вченню Христа
Тобто ми сміливо можимо називати Трампа - анти-Христос , або коротко антихрист Упс
показать весь комментарий
17.05.2025 13:37 Ответить
Нічого скоро 2026 ,а з такою підтримкою (38%) як у трампа зараз. Палата представників і сенат легко можуть змінити колір
показать весь комментарий
17.05.2025 13:38 Ответить
СУПЕР!!! УКРАЇНА З ВАМИ!
Трампона, геть з Білого дому, трампона на мило!
Хай їде до свого кумира - пуйла-***** у московію й не вертається!
показать весь комментарий
17.05.2025 13:29 Ответить
Марні іллюзії Гріна,буде киздіти ,то ще й посадять.
Вже одного бувшого розвідника посадили,за те що він виклав равликами на піску код,який символізує фізичне усторонення Трампа.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:38 Ответить
Поки , так, мрії. Але 2026 дуже скоро. А посадити не посадять. Там вже навіть "респівський" верховний суд - проти трампа
показать весь комментарий
17.05.2025 13:40 Ответить
Піарится поц.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:39 Ответить
Ні, лише інфошум , щоб трампу життя малиною не здавалось.
Але до 2026 не сподівайтесь на якісь посунення у цьому питанні
показать весь комментарий
17.05.2025 13:41 Ответить
Додіку пох всі ці інфошуми.
Срав він на всі ці інфошуми.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:45 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 14:00 Ответить
мало импичмента,эту рыжую мразь нужно судить за госизмену!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:40 Ответить
А какие действия Трампа направлены против США?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:39 Ответить
Під час першого терміну Трампа він неодноразово вимагав несанкціоновано голосувати за імпічмент. Джерело: https://censor.net/ua/n3552787

Це як в анекдоті "... Ви теж кажіть".
показать весь комментарий
17.05.2025 15:14 Ответить
 
 