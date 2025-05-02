РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10024 посетителя онлайн
Новости Демократ Грин хочет импичмент Трампа Импичмент Трампа
1 520 38

Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

Трамп отреагировал на предложение демократов о его импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны рассмотреть варианты исключения из Конгресса демократов, которые подали против него инициативы по импичменту. Инициаторов он назвал "полными психами".

Об этом он написал в сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что демократы "вышли из-под контроля" и "потеряли рассудок".

"Эти радикально-левые безумцы снова занялись импичментом. У них уже есть два "безымянных", малоизвестных конгрессмена, оба полные психи, которые разбрасываются "импичментом" Дональда Трампа уже примерно в двадцатый раз, хотя они представления не имеют, за что меня могут подвергнуть", - написал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ Грин заявил, что в течение 30 дней выдвинет импичмент Трампу

Глава Белого дома поинтересовался, за что его можно было бы отстранить от власти: "за бардак, оставленный демократами на границе? За самую высокую в истории США инфляцию? За некомпетентный вывод войск из Афганистана? Полномасштабную войну России против Украины и нападение ХАМАС на Израиль?"

"Эти конгрессмены заявили, что не знают, почему они собираются объявить мне импичмент, но "мы просто хотим это сделать". Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам следует начать играть с ними в эту игру. Республиканцы должны начать думать об исключении их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов", - резюмировал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил вторичными санкциями всем странам, которые покупают нефть у Ирана

Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.

Автор: 

импичмент (544) США (26815) Трамп Дональд (5349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Дональд може тільки давити клітор пуйла своїм ротом...
показать весь комментарий
02.05.2025 17:49
+3
З таким же успіхом можете запропонувати йому відростити крила ... або хвіст
показать весь комментарий
02.05.2025 17:50
+3
Більшість божевільних вважають нормальними лише себе... А оточуючих вважають "психами"...
показать весь комментарий
02.05.2025 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дональд може тільки давити клітор пуйла своїм ротом...
показать весь комментарий
02.05.2025 17:49 Ответить
сподіваюсь це сарказм) бо якщо ні, вас теж зараховано до повних психів
показать весь комментарий
02.05.2025 17:57 Ответить
Це правда..при обамі пуйло забрав крим а при байдені розпочав війну проти України... Чи щось не так???
показать весь комментарий
02.05.2025 17:59 Ответить
пуйло ж не проти штатів розпочав війну. Треба дивитись, хто саме був при владі в Україні , коли пуйло напав. Той же Крим відбирали, коли яник тікав .
показать весь комментарий
02.05.2025 18:07 Ответить
донні, доведи усім, шо ти не псих - задави нафуй ***** та *********
показать весь комментарий
02.05.2025 17:49 Ответить
З таким же успіхом можете запропонувати йому відростити крила ... або хвіст
показать весь комментарий
02.05.2025 17:50 Ответить
Ліпше хвіст, щоб на концерті кабздоха своїм виглядати
показать весь комментарий
02.05.2025 17:55 Ответить
Угу - є підозра що роги , в нього , вже є ...
показать весь комментарий
02.05.2025 17:56 Ответить
не психи мають крила та/або хвіст?
показать весь комментарий
02.05.2025 17:56 Ответить
Мається на увазі що псих буде психом ... і доводити , щось , там марно
показать весь комментарий
02.05.2025 18:02 Ответить
чогось подумав, шо рудому із крилами, хвостом та рогами буде легше давити *****
показать весь комментарий
02.05.2025 18:03 Ответить
А за 9 хвилин сидіння, зеленського у Римі, із старим і немічним Трампом без присутності венса, і результати з'явилися!!
Бо в Мирну Україну, старому страшно приїхати! Там Українці, які протистоять московській навалі, всупереч діям зеленського, з Оманськими особами, з 2019 року!!
То можливо, і демократів з США до Риму привезти, щоб з ними Зеленський посидів теж??
показать весь комментарий
02.05.2025 17:49 Ответить
З-під контролю, кажеш, вийшли...
Попитай у свого другана *****, як тримати все і всіх під контролем.
Краще нього це хіба що пончик знає.
показать весь комментарий
02.05.2025 17:50 Ответить
трошки з трампом згоден - якщо валити його то, спочатку, треба голоси зібрати а не піяритися на тому що ти перший сказав вийти на майдан кави попити.
показать весь комментарий
02.05.2025 17:50 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 17:51 Ответить
Ну і навіщо, ху....лу пожалійся, а ліпше об'яви себе наслідком ху...ла і розгани парламент
показать весь комментарий
02.05.2025 17:52 Ответить
я так розумію, зараз в штатах хто перший одягнув халат, той і лікар?
показать весь комментарий
02.05.2025 17:54 Ответить
100%
- і більше всього не зрозуміло одне - з такими темпами , через кілька місяців , в економіці США дійсно буде криза , а рейтинг Тромба буде десь на рівні 20% , але він все одно наступні 4 роки залишатиметься президентом ?
показать весь комментарий
02.05.2025 17:59 Ответить
А мені не зрозуміло, яке відношення ти маєш до сша? Ти що там живеш?
показать весь комментарий
02.05.2025 18:25 Ответить
От мені цікаво, звідкіля ця інфа, що в мене через декілька місяців буде криза? Я тут живу і ніякої кризи не бачу і не відчуваю, а з України побачили. Мабуть це на мараХВоні сказано і всі підхопили. Вдачі.
показать весь комментарий
02.05.2025 18:27 Ответить
Просто до тебе китайські товари , з 150% митом , ще не доїхали ...
показать весь комментарий
02.05.2025 18:30 Ответить
Більшість божевільних вважають нормальними лише себе... А оточуючих вважають "психами"...
показать весь комментарий
02.05.2025 17:54 Ответить
Не більшість, а всі.
"Але діагностувати у себе важкий психічний розлад неможливо... Психіатри називають два головних критерії, за якими визнають психотичний розлад:
1. Відсутність критики до свого стану. тобто людина заперечує у себе будь-які розлади, дратується при одній згадці про можливий діагноз.
2. Розлад свідомості. це можуть бути галюцинації (голоси, підказані внутрішнім голосом ідеї по завоюванню світу), маячні розлади, дезорієнтація, манія величі .
Як правило, загострюються у вечірній час 😄.

Source: https://cau.in.ua/742-bozhevillya.htm
показать весь комментарий
02.05.2025 18:13 Ответить
Ну, я не спеціаліст великий - судову психіатрію вчив, як "другорядний " предмет, в рамках правознавства. Тому сперечаться не буду...
показать весь комментарий
02.05.2025 18:19 Ответить
🤝
показать весь комментарий
02.05.2025 18:25 Ответить
Нда. Тут вже діагноз треба ставити.
І ця х*йня ще буде прогресувати.
показать весь комментарий
02.05.2025 18:03 Ответить
Ну і навіщо ця істерична писанина в соцмережах? У старого ідіота пердак палає?
показать весь комментарий
02.05.2025 18:04 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 18:11 Ответить
Він хоче знищити все те, що дозволили штатам бути штатами і принесло йому перемогу на виборах. ***** номер 3
показать весь комментарий
02.05.2025 18:15 Ответить
здається що Трамп готує всім опонентам психлікарні а мабуть і концтабори
показать весь комментарий
02.05.2025 18:17 Ответить
А це ще Вітьков не розказав йому про "процеси над враґамі народа", "дело промпартіі", "дєло врачєй"...
показать весь комментарий
02.05.2025 18:30 Ответить
Шо деми собі дозволяють? - такого чорта хочуть завалити
показать весь комментарий
02.05.2025 18:30 Ответить
Не переживай, трампуша, рано или поздно и тебя вылечат, и всю твою свору дебилов определят в

дурку, так что, нюхай коку дальше.
показать весь комментарий
02.05.2025 18:31 Ответить
 
 