Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны рассмотреть варианты исключения из Конгресса демократов, которые подали против него инициативы по импичменту. Инициаторов он назвал "полными психами".

Об этом он написал в сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что демократы "вышли из-под контроля" и "потеряли рассудок".

"Эти радикально-левые безумцы снова занялись импичментом. У них уже есть два "безымянных", малоизвестных конгрессмена, оба полные психи, которые разбрасываются "импичментом" Дональда Трампа уже примерно в двадцатый раз, хотя они представления не имеют, за что меня могут подвергнуть", - написал Трамп.

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Глава Белого дома поинтересовался, за что его можно было бы отстранить от власти: "за бардак, оставленный демократами на границе? За самую высокую в истории США инфляцию? За некомпетентный вывод войск из Афганистана? Полномасштабную войну России против Украины и нападение ХАМАС на Израиль?"

"Эти конгрессмены заявили, что не знают, почему они собираются объявить мне импичмент, но "мы просто хотим это сделать". Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам следует начать играть с ними в эту игру. Республиканцы должны начать думать об исключении их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов", - резюмировал Трамп.

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Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.