Трамп о демократах, которые хотят его импичмента: "Вышли из-под контроля и полные психи"
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны рассмотреть варианты исключения из Конгресса демократов, которые подали против него инициативы по импичменту. Инициаторов он назвал "полными психами".
Об этом он написал в сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что демократы "вышли из-под контроля" и "потеряли рассудок".
"Эти радикально-левые безумцы снова занялись импичментом. У них уже есть два "безымянных", малоизвестных конгрессмена, оба полные психи, которые разбрасываются "импичментом" Дональда Трампа уже примерно в двадцатый раз, хотя они представления не имеют, за что меня могут подвергнуть", - написал Трамп.
Глава Белого дома поинтересовался, за что его можно было бы отстранить от власти: "за бардак, оставленный демократами на границе? За самую высокую в истории США инфляцию? За некомпетентный вывод войск из Афганистана? Полномасштабную войну России против Украины и нападение ХАМАС на Израиль?"
"Эти конгрессмены заявили, что не знают, почему они собираются объявить мне импичмент, но "мы просто хотим это сделать". Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам следует начать играть с ними в эту игру. Республиканцы должны начать думать об исключении их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов", - резюмировал Трамп.
Напомним, 6 апреля конгрессмен от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней подготовит представление об импичменте президента США Дональду Трампу.
28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в палату представителей США статьи об импичменте Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо в Мирну Україну, старому страшно приїхати! Там Українці, які протистоять московській навалі, всупереч діям зеленського, з Оманськими особами, з 2019 року!!
То можливо, і демократів з США до Риму привезти, щоб з ними Зеленський посидів теж??
Попитай у свого другана *****, як тримати все і всіх під контролем.
Краще нього це хіба що пончик знає.
- і більше всього не зрозуміло одне - з такими темпами , через кілька місяців , в економіці США дійсно буде криза , а рейтинг Тромба буде десь на рівні 20% , але він все одно наступні 4 роки залишатиметься президентом ?
"Але діагностувати у себе важкий психічний розлад неможливо... Психіатри називають два головних критерії, за якими визнають психотичний розлад:
1. Відсутність критики до свого стану. тобто людина заперечує у себе будь-які розлади, дратується при одній згадці про можливий діагноз.
2. Розлад свідомості. це можуть бути галюцинації (голоси, підказані внутрішнім голосом ідеї по завоюванню світу), маячні розлади, дезорієнтація, манія величі .
Як правило, загострюються у вечірній час 😄.
Source: https://cau.in.ua/742-bozhevillya.htm
І ця х*йня ще буде прогресувати.
дурку, так что, нюхай коку дальше.