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Новини Демократ Грін хоче висунути Трампу імпічмент Імпічмент Трампа
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Трамп про демократів, які хочуть його імпічменту: "Вийшли з-під контролю та повні психи"

Трамп зреагував на пропозицію демократів про його імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці мають розглянути варіанти виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього ініціативи щодо імпічменту. Ініціаторів він назвав "повними психами".

Про це він написав у мережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що демократи "вийшли з-під контролю" і "втратили розум".

"Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два "безіменні", маловідомі конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються "імпічментом" Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони уявлення не мають, за що мене можуть піддати", - написав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-демократ Грін заявив, що протягом 30 днів висуне імпічмент Трампу

Очільник Білого дому поцікавився, за що його можна було б усунути від влади: "за бардак, залишений демократами на кордоні? За найвищу в історії США інфляцію? За некомпетентне виведення військ з Афганістану? Повномасштабну війну Росії проти України й напад ХАМАС на Ізраїль?"

"Ці конгресмени заявили, що не знають, чому вони збираються оголосити мені імпічмент, але "ми просто хочемо це зробити". Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам слід почати грати з ними в цю гру. Республіканці мають почати думати про виключення їх із Конгресу за всі злочини, що вони скоїли, особливо в період виборів", - резюмував Трамп.

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Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.

Автор: 

імпічмент (280) США (23009) Трамп Дональд (5785)


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Топ коментарі
+9
Дональд може тільки давити клітор пуйла своїм ротом...
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02.05.2025 17:49
+6
Більшість божевільних вважають нормальними лише себе... А оточуючих вважають "психами"...
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02.05.2025 17:54
+5
донні, доведи усім, шо ти не псих - задави нафуй ***** та *********
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02.05.2025 17:49
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Дональд може тільки давити клітор пуйла своїм ротом...
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02.05.2025 17:49 Відповісти
сподіваюсь це сарказм) бо якщо ні, вас теж зараховано до повних психів
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02.05.2025 17:57 Відповісти
Це правда..при обамі пуйло забрав крим а при байдені розпочав війну проти України... Чи щось не так???
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02.05.2025 17:59 Відповісти
пуйло ж не проти штатів розпочав війну. Треба дивитись, хто саме був при владі в Україні , коли пуйло напав. Той же Крим відбирали, коли яник тікав .
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02.05.2025 18:07 Відповісти
донні, доведи усім, шо ти не псих - задави нафуй ***** та *********
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02.05.2025 17:49 Відповісти
З таким же успіхом можете запропонувати йому відростити крила ... або хвіст
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02.05.2025 17:50 Відповісти
Ліпше хвіст, щоб на концерті кабздоха своїм виглядати
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02.05.2025 17:55 Відповісти
Угу - є підозра що роги , в нього , вже є ...
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02.05.2025 17:56 Відповісти
не психи мають крила та/або хвіст?
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02.05.2025 17:56 Відповісти
Мається на увазі що псих буде психом ... і доводити , щось , там марно
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02.05.2025 18:02 Відповісти
чогось подумав, шо рудому із крилами, хвостом та рогами буде легше давити *****
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02.05.2025 18:03 Відповісти
А за 9 хвилин сидіння, зеленського у Римі, із старим і немічним Трампом без присутності венса, і результати з'явилися!!
Бо в Мирну Україну, старому страшно приїхати! Там Українці, які протистоять московській навалі, всупереч діям зеленського, з Оманськими особами, з 2019 року!!
То можливо, і демократів з США до Риму привезти, щоб з ними Зеленський посидів теж??
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02.05.2025 17:49 Відповісти
З-під контролю, кажеш, вийшли...
Попитай у свого другана *****, як тримати все і всіх під контролем.
Краще нього це хіба що пончик знає.
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02.05.2025 17:50 Відповісти
трошки з трампом згоден - якщо валити його то, спочатку, треба голоси зібрати а не піяритися на тому що ти перший сказав вийти на майдан кави попити.
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02.05.2025 17:50 Відповісти
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02.05.2025 17:51 Відповісти
Ну і навіщо, ху....лу пожалійся, а ліпше об'яви себе наслідком ху...ла і розгани парламент
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02.05.2025 17:52 Відповісти
я так розумію, зараз в штатах хто перший одягнув халат, той і лікар?
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02.05.2025 17:54 Відповісти
100%
- і більше всього не зрозуміло одне - з такими темпами , через кілька місяців , в економіці США дійсно буде криза , а рейтинг Тромба буде десь на рівні 20% , але він все одно наступні 4 роки залишатиметься президентом ?
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02.05.2025 17:59 Відповісти
А мені не зрозуміло, яке відношення ти маєш до сша? Ти що там живеш?
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02.05.2025 18:25 Відповісти
От мені цікаво, звідкіля ця інфа, що в мене через декілька місяців буде криза? Я тут живу і ніякої кризи не бачу і не відчуваю, а з України побачили. Мабуть це на мараХВоні сказано і всі підхопили. Вдачі.
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02.05.2025 18:27 Відповісти
Просто до тебе китайські товари , з 150% митом , ще не доїхали ...
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02.05.2025 18:30 Відповісти
Більшість божевільних вважають нормальними лише себе... А оточуючих вважають "психами"...
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02.05.2025 17:54 Відповісти
Не більшість, а всі.
"Але діагностувати у себе важкий психічний розлад неможливо... Психіатри називають два головних критерії, за якими визнають психотичний розлад:
1. Відсутність критики до свого стану. тобто людина заперечує у себе будь-які розлади, дратується при одній згадці про можливий діагноз.
2. Розлад свідомості. це можуть бути галюцинації (голоси, підказані внутрішнім голосом ідеї по завоюванню світу), маячні розлади, дезорієнтація, манія величі .
Як правило, загострюються у вечірній час 😄.

Source: https://cau.in.ua/742-bozhevillya.htm
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02.05.2025 18:13 Відповісти
Ну, я не спеціаліст великий - судову психіатрію вчив, як "другорядний " предмет, в рамках правознавства. Тому сперечаться не буду...
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02.05.2025 18:19 Відповісти
🤝
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02.05.2025 18:25 Відповісти
Нда. Тут вже діагноз треба ставити.
І ця х*йня ще буде прогресувати.
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02.05.2025 18:03 Відповісти
Ну і навіщо ця істерична писанина в соцмережах? У старого ідіота пердак палає?
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02.05.2025 18:04 Відповісти
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02.05.2025 18:11 Відповісти
Він хоче знищити все те, що дозволили штатам бути штатами і принесло йому перемогу на виборах. ***** номер 3
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02.05.2025 18:15 Відповісти
здається що Трамп готує всім опонентам психлікарні а мабуть і концтабори
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02.05.2025 18:17 Відповісти
А це ще Вітьков не розказав йому про "процеси над враґамі народа", "дело промпартіі", "дєло врачєй"...
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02.05.2025 18:30 Відповісти
Шо деми собі дозволяють? - такого чорта хочуть завалити
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02.05.2025 18:30 Відповісти
Не переживай, трампуша, рано или поздно и тебя вылечат, и всю твою свору дебилов определят в

дурку, так что, нюхай коку дальше.
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02.05.2025 18:31 Відповісти
А що, він теж нюхає? Тоді вони, з зеленським, знайдуть спільну мову. )))
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02.05.2025 19:11 Відповісти
Не пиши глупости, не уподобляйся рашистам.
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02.05.2025 19:29 Відповісти
Та взагалі розігнати той Конгресс, проголосити Чубчика імператором і всіх дєрьмократів у ларєря.
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02.05.2025 18:55 Відповісти
Самокритично??
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02.05.2025 19:24 Відповісти
 
 