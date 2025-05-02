Трамп про демократів, які хочуть його імпічменту: "Вийшли з-під контролю та повні психи"
Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці мають розглянути варіанти виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього ініціативи щодо імпічменту. Ініціаторів він назвав "повними психами".
Про це він написав у мережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що демократи "вийшли з-під контролю" і "втратили розум".
"Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два "безіменні", маловідомі конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються "імпічментом" Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони уявлення не мають, за що мене можуть піддати", - написав Трамп.
Очільник Білого дому поцікавився, за що його можна було б усунути від влади: "за бардак, залишений демократами на кордоні? За найвищу в історії США інфляцію? За некомпетентне виведення військ з Афганістану? Повномасштабну війну Росії проти України й напад ХАМАС на Ізраїль?"
"Ці конгресмени заявили, що не знають, чому вони збираються оголосити мені імпічмент, але "ми просто хочемо це зробити". Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам слід почати грати з ними в цю гру. Республіканці мають почати думати про виключення їх із Конгресу за всі злочини, що вони скоїли, особливо в період виборів", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.
28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.
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Бо в Мирну Україну, старому страшно приїхати! Там Українці, які протистоять московській навалі, всупереч діям зеленського, з Оманськими особами, з 2019 року!!
То можливо, і демократів з США до Риму привезти, щоб з ними Зеленський посидів теж??
Попитай у свого другана *****, як тримати все і всіх під контролем.
Краще нього це хіба що пончик знає.
- і більше всього не зрозуміло одне - з такими темпами , через кілька місяців , в економіці США дійсно буде криза , а рейтинг Тромба буде десь на рівні 20% , але він все одно наступні 4 роки залишатиметься президентом ?
"Але діагностувати у себе важкий психічний розлад неможливо... Психіатри називають два головних критерії, за якими визнають психотичний розлад:
1. Відсутність критики до свого стану. тобто людина заперечує у себе будь-які розлади, дратується при одній згадці про можливий діагноз.
2. Розлад свідомості. це можуть бути галюцинації (голоси, підказані внутрішнім голосом ідеї по завоюванню світу), маячні розлади, дезорієнтація, манія величі .
Як правило, загострюються у вечірній час 😄.
Source: https://cau.in.ua/742-bozhevillya.htm
І ця х*йня ще буде прогресувати.
дурку, так что, нюхай коку дальше.