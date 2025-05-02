Трамп про демократів, які хочуть його імпічменту: "Вийшли з-під контролю та повні психи"

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці мають розглянути варіанти виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього ініціативи щодо імпічменту. Ініціаторів він назвав "повними психами".

Про це він написав у мережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що демократи "вийшли з-під контролю" і "втратили розум".

"Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два "безіменні", маловідомі конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються "імпічментом" Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони уявлення не мають, за що мене можуть піддати", - написав Трамп.

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Очільник Білого дому поцікавився, за що його можна було б усунути від влади: "за бардак, залишений демократами на кордоні? За найвищу в історії США інфляцію? За некомпетентне виведення військ з Афганістану? Повномасштабну війну Росії проти України й напад ХАМАС на Ізраїль?"

"Ці конгресмени заявили, що не знають, чому вони збираються оголосити мені імпічмент, але "ми просто хочемо це зробити". Це повні нікчеми, які ненавидять нашу країну і все, що вона відстоює. Можливо, нам слід почати грати з ними в цю гру. Республіканці мають почати думати про виключення їх із Конгресу за всі злочини, що вони скоїли, особливо в період виборів", - резюмував Трамп.

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Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.