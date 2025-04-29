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Новини Імпічмент Трампа
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Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа

Конгресмен Танедар ініціює імпічмент Трампу

Конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - йдеться в повідомленні.

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Конгресмен звинуватив Трампа у "масштабному зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та проявах тиранії, що підривають американську демократію та загрожують верховенству права".

Танедар зазначив, що Трамп перешкоджає здійсненню правосуддя, зловживає владою, узурпує повноваження. Також він звинуватив його у хабарництві та корупції.

Також читайте: Конгресмен-демократ Грін заявив, що протягом 30 днів висуне імпічмент Трампу

Конгресмен Танедар ініціює імпічмент Трампу

Автор: 

імпічмент (279) США (22909) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+10
Так конгресмен республіканець чи демократ?
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29.04.2025 09:14
+9
Щось редактори зранку не виспані, вже другий глюк за пів години )
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29.04.2025 09:17
+7
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
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29.04.2025 09:30
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Так конгресмен республіканець чи демократ?
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29.04.2025 09:14 Відповісти
оборотень
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29.04.2025 09:16 Відповісти
Щось редактори зранку не виспані, вже другий глюк за пів години )
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29.04.2025 09:17 Відповісти
набухані
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29.04.2025 09:49 Відповісти
Тут пишуть що https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-initsiatyva-impichment-trampa/33399760.html демократ.
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29.04.2025 09:19 Відповісти
У Вікіпедії - демократ.
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29.04.2025 10:18 Відповісти
То не важливо. Більшість прочитає лише заголовок.
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29.04.2025 09:20 Відповісти
демократ, а більшість у республікаців, процедура згасне, не дійшовши до голосувань, але нехай індус попіариться, гірше не буде
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29.04.2025 09:29 Відповісти
нажаль нічого не буде
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29.04.2025 09:16 Відповісти
Респ чи дем? - респ було б гарно
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29.04.2025 09:17 Відповісти
Дем
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29.04.2025 09:21 Відповісти
Шрі Танедару за здоровий глузд та позицію-респект...
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29.04.2025 09:17 Відповісти
Вдруг, патруль-облава, заштормило море.. (с)
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29.04.2025 09:19 Відповісти
Зарано!
До виборів у Конгрес, перспективи імпічменту мізерні.
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29.04.2025 09:20 Відповісти
Шрі Танедар конгресмен-демократ
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29.04.2025 09:20 Відповісти
"А тепер горбатий! Я сказал горбатий" - Танедар.
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29.04.2025 09:23 Відповісти
Та що цей індус собі дозволяє
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29.04.2025 09:25 Відповісти
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29.04.2025 09:29 Відповісти
Депортують
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29.04.2025 09:30 Відповісти
Більше імпічментів, гарних та різних! )
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29.04.2025 09:27 Відповісти
На жаль зараз нічого не буде. Наступного року може бути
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29.04.2025 09:30 Відповісти
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
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29.04.2025 09:30 Відповісти
цікаво чи то не провокатор або не дурник.
бачив таких на майдані - а давайте підемо та щось спалимо, а давайте поїдемо та щось зруйнуємо...
якщо протидія трампу не переможе то вона підсвітить усіх хто симпатизує протидії і трамп як узурпатор почне їх позбуватися.
краще не робити нічого і мати шанс зробить щось аніж робити будь-що і втратити всі шанси хоч щось зробити.
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29.04.2025 09:32 Відповісти
Там не один конгресмен. Вже декілька конгресменів обіцяли зробити подання на імпічмент. На жаль це поки що "проба пера". Поки Трамп має більшість в Конгресі імпічмент не пройде, але публіка звикне до невідворотності цього акту. Скоро вибори в Конгрес. Сподіваюсь що демократи отримають там більшість. І тоді Трамп перетвориться на Герасіма -
"... На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!" (Орлуша)
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29.04.2025 09:36 Відповісти
Це лайно , взагалі, треба приспати. Як і нашу ********. Смогіту багато, дій, нуль
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29.04.2025 09:44 Відповісти
Цензор, знову тупняк, перепишіть заголовок...
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29.04.2025 09:45 Відповісти
Більше проектів про імпічмент, більше шансів, що таки проголосують, бо тільки 100 днів пройшли, а будуть іще косяки у трампістів!
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29.04.2025 09:51 Відповісти
Да там всього один косяк у трампистів: вони привели до влади рудого і старого блазня.
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29.04.2025 09:52 Відповісти
Дуже цікаво. Вважаєте, що Венс десь розуму набереться за час процедури?
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29.04.2025 09:51 Відповісти
до наступного року цей невгамовний придурок планету до гори дригом переверне(((
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29.04.2025 10:05 Відповісти
шкода що у відставку відправити не можна всю прибабахану команду трампа.
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29.04.2025 10:06 Відповісти
почали у конгресі смикатися ...вже приємно ...хай димить
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29.04.2025 10:09 Відповісти
А що там з спекуляцією на фондових біржах? Після заяв Трампа про тарифи ціни на цінні папери скакали, як скажені. І хтось на цьому казково збагативсь. Ведеться розслідування?
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29.04.2025 10:12 Відповісти
І тоді його місце займе Венс?
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29.04.2025 10:12 Відповісти
ТВО (тимчасово виконувач обов'язків)!
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29.04.2025 10:30 Відповісти
Як це, рашабликанець проти свого хаzаина???
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29.04.2025 10:22 Відповісти
Импичмент , импичмент, импичмент! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.04.2025 11:14 Відповісти
 
 