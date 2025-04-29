Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа
Конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - йдеться в повідомленні.
Конгресмен звинуватив Трампа у "масштабному зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та проявах тиранії, що підривають американську демократію та загрожують верховенству права".
Танедар зазначив, що Трамп перешкоджає здійсненню правосуддя, зловживає владою, узурпує повноваження. Також він звинуватив його у хабарництві та корупції.
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До виборів у Конгрес, перспективи імпічменту мізерні.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
бачив таких на майдані - а давайте підемо та щось спалимо, а давайте поїдемо та щось зруйнуємо...
якщо протидія трампу не переможе то вона підсвітить усіх хто симпатизує протидії і трамп як узурпатор почне їх позбуватися.
краще не робити нічого і мати шанс зробить щось аніж робити будь-що і втратити всі шанси хоч щось зробити.
"... На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!" (Орлуша)