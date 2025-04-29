Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа

Конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - йдеться в повідомленні.

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Конгресмен звинуватив Трампа у "масштабному зловживанні владою, грубих порушеннях Конституції та проявах тиранії, що підривають американську демократію та загрожують верховенству права".

Танедар зазначив, що Трамп перешкоджає здійсненню правосуддя, зловживає владою, узурпує повноваження. Також він звинуватив його у хабарництві та корупції.

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