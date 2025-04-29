Конгрессмен-демократ инициирует импичмент Трампа

Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп о первых 100 днях президентства: Историческое время, побившее все рекорды

Конгрессмен обвинил Трампа в "масштабном злоупотреблении властью, грубых нарушениях Конституции и проявлениях тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству права".

Танедар отметил, что Трамп препятствует осуществлению правосудия, злоупотребляет властью, узурпирует полномочия. Также он обвинил его во взяточничестве и коррупции.

Также читайте: Конгрессмен-демократ Грин заявил, что в течение 30 дней выдвинет импичмент Трампу