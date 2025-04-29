Конгрессмен-демократ инициирует импичмент Трампа
Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - говорится в сообщении.
Конгрессмен обвинил Трампа в "масштабном злоупотреблении властью, грубых нарушениях Конституции и проявлениях тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству права".
Танедар отметил, что Трамп препятствует осуществлению правосудия, злоупотребляет властью, узурпирует полномочия. Также он обвинил его во взяточничестве и коррупции.
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До виборів у Конгрес, перспективи імпічменту мізерні.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
бачив таких на майдані - а давайте підемо та щось спалимо, а давайте поїдемо та щось зруйнуємо...
якщо протидія трампу не переможе то вона підсвітить усіх хто симпатизує протидії і трамп як узурпатор почне їх позбуватися.
краще не робити нічого і мати шанс зробить щось аніж робити будь-що і втратити всі шанси хоч щось зробити.
"... На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!" (Орлуша)