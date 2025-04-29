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Новости Импичмент Трампа
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Конгрессмен-демократ инициирует импичмент Трампа

Конгрессмен Танедар инициирует импичмент Трампу

Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - говорится в сообщении.

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Конгрессмен обвинил Трампа в "масштабном злоупотреблении властью, грубых нарушениях Конституции и проявлениях тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству права".

Танедар отметил, что Трамп препятствует осуществлению правосудия, злоупотребляет властью, узурпирует полномочия. Также он обвинил его во взяточничестве и коррупции.

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Конгрессмен Танедар инициирует импичмент Трампу

Автор: 

импичмент (543) США (26727) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+11
Так конгресмен республіканець чи демократ?
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29.04.2025 09:14
+10
Щось редактори зранку не виспані, вже другий глюк за пів години )
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29.04.2025 09:17
+8
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
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29.04.2025 09:30
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Так конгресмен республіканець чи демократ?
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29.04.2025 09:14 Ответить
оборотень
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29.04.2025 09:16 Ответить
Щось редактори зранку не виспані, вже другий глюк за пів години )
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29.04.2025 09:17 Ответить
набухані
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29.04.2025 09:49 Ответить
Тут пишуть що https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-ssha-initsiatyva-impichment-trampa/33399760.html демократ.
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29.04.2025 09:19 Ответить
У Вікіпедії - демократ.
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29.04.2025 10:18 Ответить
То не важливо. Більшість прочитає лише заголовок.
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29.04.2025 09:20 Ответить
демократ, а більшість у республікаців, процедура згасне, не дійшовши до голосувань, але нехай індус попіариться, гірше не буде
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29.04.2025 09:29 Ответить
нажаль нічого не буде
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29.04.2025 09:16 Ответить
Респ чи дем? - респ було б гарно
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29.04.2025 09:17 Ответить
Дем
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29.04.2025 09:21 Ответить
Шрі Танедару за здоровий глузд та позицію-респект...
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29.04.2025 09:17 Ответить
Вдруг, патруль-облава, заштормило море.. (с)
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29.04.2025 09:19 Ответить
Зарано!
До виборів у Конгрес, перспективи імпічменту мізерні.
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29.04.2025 09:20 Ответить
Шрі Танедар конгресмен-демократ
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29.04.2025 09:20 Ответить
"А тепер горбатий! Я сказал горбатий" - Танедар.
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29.04.2025 09:23 Ответить
Та що цей індус собі дозволяє
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29.04.2025 09:25 Ответить
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29.04.2025 09:29 Ответить
Депортують
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29.04.2025 09:30 Ответить
Більше імпічментів, гарних та різних! )
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29.04.2025 09:27 Ответить
На жаль зараз нічого не буде. Наступного року може бути
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29.04.2025 09:30 Ответить
Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
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29.04.2025 09:30 Ответить
Добряче , в тебе , пригоріло !
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29.04.2025 12:46 Ответить
Слуга у...дода?
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29.04.2025 12:48 Ответить
цікаво чи то не провокатор або не дурник.
бачив таких на майдані - а давайте підемо та щось спалимо, а давайте поїдемо та щось зруйнуємо...
якщо протидія трампу не переможе то вона підсвітить усіх хто симпатизує протидії і трамп як узурпатор почне їх позбуватися.
краще не робити нічого і мати шанс зробить щось аніж робити будь-що і втратити всі шанси хоч щось зробити.
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29.04.2025 09:32 Ответить
Там не один конгресмен. Вже декілька конгресменів обіцяли зробити подання на імпічмент. На жаль це поки що "проба пера". Поки Трамп має більшість в Конгресі імпічмент не пройде, але публіка звикне до невідворотності цього акту. Скоро вибори в Конгрес. Сподіваюсь що демократи отримають там більшість. І тоді Трамп перетвориться на Герасіма -
"... На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!" (Орлуша)
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29.04.2025 09:36 Ответить
Це лайно , взагалі, треба приспати. Як і нашу ********. Смогіту багато, дій, нуль
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29.04.2025 09:44 Ответить
Цензор, знову тупняк, перепишіть заголовок...
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29.04.2025 09:45 Ответить
Більше проектів про імпічмент, більше шансів, що таки проголосують, бо тільки 100 днів пройшли, а будуть іще косяки у трампістів!
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29.04.2025 09:51 Ответить
Да там всього один косяк у трампистів: вони привели до влади рудого і старого блазня.
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29.04.2025 09:52 Ответить
Дуже цікаво. Вважаєте, що Венс десь розуму набереться за час процедури?
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29.04.2025 09:51 Ответить
до наступного року цей невгамовний придурок планету до гори дригом переверне(((
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29.04.2025 10:05 Ответить
шкода що у відставку відправити не можна всю прибабахану команду трампа.
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29.04.2025 10:06 Ответить
почали у конгресі смикатися ...вже приємно ...хай димить
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29.04.2025 10:09 Ответить
А що там з спекуляцією на фондових біржах? Після заяв Трампа про тарифи ціни на цінні папери скакали, як скажені. І хтось на цьому казково збагативсь. Ведеться розслідування?
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29.04.2025 10:12 Ответить
І тоді його місце займе Венс?
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29.04.2025 10:12 Ответить
ТВО (тимчасово виконувач обов'язків)!
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29.04.2025 10:30 Ответить
Як це, рашабликанець проти свого хаzаина???
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29.04.2025 10:22 Ответить
Импичмент , импичмент, импичмент! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.04.2025 11:14 Ответить
Женіть цього рудого покидька!!!
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29.04.2025 12:05 Ответить
Зарано - ще замало голосів у Конгресі та підтримки імпічменту серед виборців.
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29.04.2025 13:24 Ответить
 
 