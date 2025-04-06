Конгрессмен-демократ Грин заявил, что в течение 30 дней выдвинет импичмент Трампу

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней представит статьи об импичменте президенту Дональду Трампу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Грин заявил на митинге в столице США, подчеркнув что Трамп не заслуживает находиться на посту.

"Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его. И я хочу, чтобы вы знали: всем сердцем, всем своим сердцем я понимаю - он Голиаф. Да, он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид", - сказал он.

Грин заявил, что в течение следующих 30 дней выдвинет статьи импичмента против Дональда Трампа.

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"И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается выдвинуть против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я принесу статьи об импичменте. Я приду за вами", - добавил он.

Также отмечается, что конгрессмен Грин, который уже два месяца назад пообещал выдвинуть статьи импичмента против Трампа, отметил, что Трамп "не заслуживает должности, которую занимает".

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление народом. Я иду за вами. Я ваш Давид. Да благословит вас Бог", - сказал Грин.

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Напомним, во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины. В начале выступления Трампа конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала. Встав во время выступления Трампа, Грин поднял в воздух свою трость и начал кричать.