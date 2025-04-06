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Новости Демократ Грин хочет импичмент Трампа
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Конгрессмен-демократ Грин заявил, что в течение 30 дней выдвинет импичмент Трампу

Конгрессмен-демократ Грин хочет импичмента Трампу

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней представит статьи об импичменте президенту Дональду Трампу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Грин заявил на митинге в столице США, подчеркнув что Трамп не заслуживает находиться на посту.

"Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его. И я хочу, чтобы вы знали: всем сердцем, всем своим сердцем я понимаю - он Голиаф. Да, он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид", - сказал он.

Грин заявил, что в течение следующих 30 дней выдвинет статьи импичмента против Дональда Трампа.

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"И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается выдвинуть против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я принесу статьи об импичменте. Я приду за вами", - добавил он.

Также отмечается, что конгрессмен Грин, который уже два месяца назад пообещал выдвинуть статьи импичмента против Трампа, отметил, что Трамп "не заслуживает должности, которую занимает".

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление народом. Я иду за вами. Я ваш Давид. Да благословит вас Бог", - сказал Грин.

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Напомним, во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины. В начале выступления Трампа конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала. Встав во время выступления Трампа, Грин поднял в воздух свою трость и начал кричать.

Автор: 

импичмент (543) Конгресс США (1232) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+23
На электрический стул рыжего сукина сына или усыпить болезного...
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06.04.2025 11:40
+20
висуне імпічмент Трампу

І висунь, і всунь добряче!
Бог на поміч!
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06.04.2025 11:47
+19
Респект бойовому конгресмену!
Ця його тростина ще знадобиться у розправі з рудим додіком.
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06.04.2025 11:51
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Правила форума Совет форумчан
а просто визвати санітарів - та у психлікарню
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06.04.2025 11:40 Ответить
"Хотіла синиця море запалити." Від рудого придурка просто не здихатеєся.
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06.04.2025 11:51 Ответить
На электрический стул рыжего сукина сына или усыпить болезного...
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06.04.2025 11:40 Ответить
так ще лікувати прийдеться добру половину конгресу від трампізму.
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06.04.2025 12:19 Ответить
висуне імпічмент Трампу

І висунь, і всунь добряче!
Бог на поміч!
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06.04.2025 11:47 Ответить
Респект бойовому конгресмену!
Ця його тростина ще знадобиться у розправі з рудим додіком.
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06.04.2025 11:51 Ответить
Де вас таких недороблених роблять?
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06.04.2025 15:22 Ответить
Підоре фашистський, тобі це подобається точно!
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06.04.2025 16:31 Ответить
Как в ********** пагодка-та, ваня? Ти ухі і жьоппу нє атмарозіл-та?
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07.04.2025 02:55 Ответить
Розвиток подій простий
Варіант 1, коли ситуацію залишиться на рівні сьогоднішньої - голосів просто не вистачить, адже республіканці загалом стали сектою Трампа. Сами ймовірний.
Варіант 2, через 30 днів, наслідки мит і т.п. наскільки вплинуть на життя в США, що республіканці, проголосують лише заради того, щоб їх не розірвали на частини їх же виборці. Найменш ймовірний, адже їх виборці більше заклопотані трансгендерами в спорті (усіма 12 особами), а не реальним життям.
Варіант 3, в процесі імпічменту, самі осатанівші трампісти увірвуться в Конгрес, перестріляють там демократів, після чого Трамп їх помилує, і оголосить себе імператором Палпатіном кандидатом на 3 строк. Після минулих виборів, цілком ймовірний варіант.
Але як би не розвивались події, ні США, ні світове відношення до них, ні їх місце в світі, вже ніколи не будуть такими, як раніше. Всі імперії помирають, прийшов час і для цієї.
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06.04.2025 11:51 Ответить
та навіть якщо і проведуть імпічмент, то буде ще гірше, бо місце Донні займе Венс. Венс навіть сам може зараз топити за імпічмент Трампу, щоб швидше зайняти його місце. Донні просто консерватор, а Венс упоротий ультра.
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06.04.2025 12:21 Ответить
Що? "Боготворять" і ті, що вчора вийшли на демонстрації?
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06.04.2025 16:35 Ответить
.... це ж не камінці ворочати.
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06.04.2025 11:53 Ответить
В 258 демократів. ЯКОГО ХРІНА імпічмент збирається висунути ЛИШЕ ОДИН?!
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06.04.2025 11:54 Ответить
так проект висуває, а голосуватимуть усі
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06.04.2025 12:15 Ответить
Дай Боже. Але респи НІКОЛИ це не підтримають, а в них більшість в обох палатах. Для них трампон якщо не Бог, то принаймні король...
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06.04.2025 12:39 Ответить
Не усі, виходить, у Конгресі США, стоять перед трампом-імпотентом, в коліно-ліктьовій позиції??!!
США не московія, з її повіями!
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06.04.2025 12:01 Ответить
як раз один в один московія
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06.04.2025 12:16 Ответить
Мавка дала маху!
На московії, уже 20 років, як прутін з гебнявими, захопили владу!
Там, ота «СТАБІЛЬНАСТЬ» …, з таборами ГУЛАГУ2!!
Смерть московітам! Тут, з вами я згоден!
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06.04.2025 12:59 Ответить
у тебе початок репліки протирічіть кінцю. це називаєть когнитивний дисонанс.
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06.04.2025 13:43 Ответить
Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають, - Нам своє робить: Всіх панів до 'дної ями, Буржуїв за буржуями. Будем, будем бить! Будем, будем бить!
Слава Україні!
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06.04.2025 15:42 Ответить
Потрібна революція. Щоб кров з очей. Скільки цих імпічментів було, просто гра. Якщо не помиляюся, це спрацювало тільки з недоумком саксофоністом.
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06.04.2025 12:02 Ответить
давайте більше новин про Данію, Шотландію, що там у них з політикою! Чому тільки одні новини про США!?
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06.04.2025 12:08 Ответить
піди сам пошукай. чи не уміючий?
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06.04.2025 12:17 Ответить
А у вас, Інтернет ГЛУШАТЬ, чи клепки немає??
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06.04.2025 13:00 Ответить
я хочу на Цензорі читати!
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06.04.2025 13:05 Ответить
Попробувати можете, на УкрНеті! Ловка, я вам скажу, штука!
Не тільки й світу, що у вікні!
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06.04.2025 13:09 Ответить
плати йому і будеш читати. а поки засунь свою хотєлку в свою нижню півкулю.
значить все-таки треба в рот покласти як груднічку.
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06.04.2025 13:42 Ответить
Кому платити? Недоумкам?
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06.04.2025 14:49 Ответить
тобто ти в гілці нічого не догнав, але ляпнуть все таки ляпнув, аби не мовчки.
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06.04.2025 16:02 Ответить
Респів вже нема, не існує, а незабаром ця партія зовсім зникне з політичної арени, залишиться лише секта трампосісів на чолі з додіком.
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06.04.2025 15:26 Ответить
А ти?
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07.04.2025 02:58 Ответить
"трамбон" таки ввійде в історію США. АНТИАМЕРИКАНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ.КОТРОГО АМЕРИКАНЦІ ТРИЧІ ОБИРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ І КОТРОМУ ТРИЧІ БУЛО ВИНЕСЕНО ІМПІЧМЕНТ.ЗА АНТИАМЕРИКАНСЬУ І ПРОРАШИСТСЬКУ АНТИЄВРОПЕЙСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
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06.04.2025 12:15 Ответить
Ты наверно не понимаешь что до ТВОЕЙ сраки тот импичмент, (алеж його вже двічі йому виносили його) .без ТВОЄЇ сраки
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06.04.2025 15:00 Ответить
що куриш?(((В этой каденции хотят внести только первый раз.)))-Якщо не був би презом США .то і накуй йому цей іпічмент і каденція ???
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06.04.2025 15:19 Ответить
То на ваньку певно так подіяла бояра, що вступила у підступну змову зі щямі з генно-модифікованої капусти. Він, сарако, і не знав, що та капуста - генно-модифікована. Тому і нажерся щєй. А тут - он як трапилось...
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07.04.2025 03:01 Ответить
трампакс використаний - у смітник
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06.04.2025 12:18 Ответить
а де ти тричі бачив. усього двічі
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06.04.2025 12:19 Ответить
на ростов до лєгітімного в карти грати.
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06.04.2025 12:19 Ответить
Тут без "Перетворювача іржі " не обійтися
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06.04.2025 12:20 Ответить
Здається мені, що як висуне, так і засуне той імпічмент. Бо підтримка Чубчика у обох палатах величезна.
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06.04.2025 12:20 Ответить
С почином.
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06.04.2025 12:45 Ответить
Лучше бы деньгами скинулись на премию за первое место в конкурсе "стрелок года". Так, что бы в этом конкурсе захотел принять участие даже кто-то из его личной охраны.
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06.04.2025 12:51 Ответить
Треба висунути,та засунути трампону,аж по самі гланди ілони маски
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06.04.2025 12:55 Ответить
Their Thrones Become Electric Chairs
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06.04.2025 12:58 Ответить
nobody understands you. тихо сам з собою ти ведеш триндош.
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06.04.2025 13:45 Ответить
Вы бы так с путиным боролись, пораженцы
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06.04.2025 13:04 Ответить
Да конечно,однопартиец маразматичного Байдена,его советника идиота Саливана,пустышки-демагога Обамы наведет порядок,верим верим.
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06.04.2025 13:13 Ответить
Лицо доброе у этого демократа, лоб покатый, говорит об умственных способностях. До этого топил за святого Флойда, в общем правильный человек
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06.04.2025 13:50 Ответить
Це Грін про Арахмію так сказав
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06.04.2025 14:00 Ответить
скаженому псу хвост відрубають по вуха
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06.04.2025 14:07 Ответить
Пздц!
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06.04.2025 14:50 Ответить
"трамбон" в "перде" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy4v8dy1wj2o У США пройшли масові протести проти політики Трампа - BBC News Україна
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06.04.2025 15:05 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
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07.04.2025 03:03 Ответить
Як колись мені один товариш-армянин відповів, коли я спитав чому він не заходить в бізнес круто, коли має всі можливості для цього: ''Як круто зайдеш, то так само можеш круто і вилетіти!'' Це саме стосується і Трампа з його командою...
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06.04.2025 14:44 Ответить
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06.04.2025 16:41 Ответить
як висуне так і засуне той імпічмент
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06.04.2025 14:53 Ответить
Не пиши дурниць! Трумпу подобається, коли йому "всовує та висовує" любий "харошій парєнь" Вован *****.
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06.04.2025 17:04 Ответить
Трамп цены на нефть валит, а эти дебилы ему палки в колеса ставят. Мне лично пофиг на те тарифы. Если этот мир не хочет/не может остановить бойню, то пусть он сгорит до тла.
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06.04.2025 16:09 Ответить
Вважати, що цю штуку Трумп втнув свідомо, свідчить про недолугість як самого Трумпа, так і "аналітика" Aquarius
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06.04.2025 16:50 Ответить
Сидіть, цьоцю, вдома та варіть зупу.
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07.04.2025 03:05 Ответить
 
 