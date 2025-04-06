Конгрессмен-демократ Грин заявил, что в течение 30 дней выдвинет импичмент Трампу
Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил, что в течение следующих 30 дней представит статьи об импичменте президенту Дональду Трампу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом Грин заявил на митинге в столице США, подчеркнув что Трамп не заслуживает находиться на посту.
"Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его. И я хочу, чтобы вы знали: всем сердцем, всем своим сердцем я понимаю - он Голиаф. Да, он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид", - сказал он.
Грин заявил, что в течение следующих 30 дней выдвинет статьи импичмента против Дональда Трампа.
"И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается выдвинуть против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я принесу статьи об импичменте. Я приду за вами", - добавил он.
Также отмечается, что конгрессмен Грин, который уже два месяца назад пообещал выдвинуть статьи импичмента против Трампа, отметил, что Трамп "не заслуживает должности, которую занимает".
"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление народом. Я иду за вами. Я ваш Давид. Да благословит вас Бог", - сказал Грин.
Напомним, во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины. В начале выступления Трампа конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала. Встав во время выступления Трампа, Грин поднял в воздух свою трость и начал кричать.
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І висунь, і всунь добряче!
Бог на поміч!
Ця його тростина ще знадобиться у розправі з рудим додіком.
Варіант 1, коли ситуацію залишиться на рівні сьогоднішньої - голосів просто не вистачить, адже республіканці загалом стали сектою Трампа. Сами ймовірний.
Варіант 2, через 30 днів, наслідки мит і т.п. наскільки вплинуть на життя в США, що республіканці, проголосують лише заради того, щоб їх не розірвали на частини їх же виборці. Найменш ймовірний, адже їх виборці більше заклопотані трансгендерами в спорті (усіма 12 особами), а не реальним життям.
Варіант 3, в процесі імпічменту, самі осатанівші трампісти увірвуться в Конгрес, перестріляють там демократів, після чого Трамп їх помилує, і оголосить себе
імператором Палпатіномкандидатом на 3 строк. Після минулих виборів, цілком ймовірний варіант.
Але як би не розвивались події, ні США, ні світове відношення до них, ні їх місце в світі, вже ніколи не будуть такими, як раніше. Всі імперії помирають, прийшов час і для цієї.
США не московія, з її повіями!
На московії, уже 20 років, як прутін з гебнявими, захопили владу!
Там, ота «СТАБІЛЬНАСТЬ» …, з таборами ГУЛАГУ2!!
Смерть московітам! Тут, з вами я згоден!
Слава Україні!
Не тільки й світу, що у вікні!
значить все-таки треба в рот покласти як груднічку.