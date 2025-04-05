Руки прочь! Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа и Маска. ВИДЕО+ФОТО
Тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, Бостона и других городов США в рамках примерно 1200 демонстраций, которые, как прогнозируют, стали крупнейшим днем протеста против президента Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Reuters.
Как отмечается, обоих обвиняют в стремительной попытке переформатировать государство и усилить президентскую власть.
Толпа заполонила зеленые луга вокруг монумента Вашингтона, несмотря на пасмурную погоду и дождь. По словам организаторов, только на митинге на Национальной аллее ожидали более 20 тысяч человек.
Эти протесты стали поводом для оппонентов Трампа массово выразить недовольство его рядом исполнительных указов.
По данным сайта события, участие в демонстрациях по всем 50 штатам, а также в Канаде и Мексике, приняли около 150 активистских организаций.
Толпа продолжала собираться в течение дня. Некоторые держали украинские флаги, другие - были в палестинских куфиях с лозунгами "Free Palestine". На сцене выступали демократы из Палаты представителей, резко критикуя политику Трампа.
Акции запланированы также в шести странах: Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.
Ранее сообщалось, что в субботу, 5 апреля, сотни людей вышли в европейских городах на протесты против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.
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Наразі в обох палатах готуються закони що дозволять скасувати тарифи простою більшістю голосів.
Free palestina, вони, що не знають, що робити, зібралтсь і нафіг з Палестини. ***** самі не живуть і іншим не дають.