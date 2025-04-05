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Новости Фото Протесты против Трампа
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Руки прочь! Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа и Маска. ВИДЕО+ФОТО

Тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, Бостона и других городов США в рамках примерно 1200 демонстраций, которые, как прогнозируют, стали крупнейшим днем протеста против президента Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, обоих обвиняют в стремительной попытке переформатировать государство и усилить президентскую власть.

Толпа заполонила зеленые луга вокруг монумента Вашингтона, несмотря на пасмурную погоду и дождь. По словам организаторов, только на митинге на Национальной аллее ожидали более 20 тысяч человек.

Эти протесты стали поводом для оппонентов Трампа массово выразить недовольство его рядом исполнительных указов.

Читайте также: Сотни людей вышли на протесты против Трампа в нескольких городах Европы

По данным сайта события, участие в демонстрациях по всем 50 штатам, а также в Канаде и Мексике, приняли около 150 активистских организаций.

Толпа продолжала собираться в течение дня. Некоторые держали украинские флаги, другие - были в палестинских куфиях с лозунгами "Free Palestine". На сцене выступали демократы из Палаты представителей, резко критикуя политику Трампа.

Акции запланированы также в шести странах: Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 5 апреля, сотни людей вышли в европейских городах на протесты против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Автор: 

протест (5857) Маск Илон (224) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+46
Вождя Стрелене Вухо незабаром гнатимуть сцяними ганчірками.
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05.04.2025 22:16
+35
тампон закінчить погано
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05.04.2025 22:16
+24
Хтось тут писав, що американці більші тєрпіли за українців. Походу ні..
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05.04.2025 22:17
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"інші - були в палестинських куфіях з гаслами "Free Palestine" - протерористичні дегенерати, звичайно ж, зіпсували імідж демонстрантів.
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05.04.2025 23:20 Ответить
Ну то Трамп розвʼяже війну , закриє кордони і на тому все.
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05.04.2025 23:31 Ответить
Який Вашингтон? Всі в Маро-Лаго!
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05.04.2025 23:54 Ответить
..походу - трумп таки= труп))
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06.04.2025 00:50 Ответить
думаю, до осені протримається. А до Нового року - навряд чи.
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06.04.2025 02:06 Ответить
Я більше покладаюся на нікому не видні дзвінки від бізнесу до сенаторів і конгресменів, від яких уже телефони горять. Дійшло до того що голова оеспубліканців в сенаті рекомендує утриматися від зустрічей з виборцями в округах щоб не було конфліктів та рукоприкладства.
Наразі в обох палатах готуються закони що дозволять скасувати тарифи простою більшістю голосів.
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06.04.2025 03:09 Ответить
Дональд Даку пора на Парашу, в Ростов !
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06.04.2025 03:32 Ответить
оце накерувався, і 100 днів не пройшло
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06.04.2025 07:03 Ответить
Помните как смеялись над грузинами и белорусами. Это то же самое. После Евромайдана смогли только армяне.
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06.04.2025 09:41 Ответить
Зате рудого злочинець путін хвалить і молится за нього ,де такого дурня ще знайти що б так все розбалансувати західну єдність те що не вдалося ссср ,китаю ,фашиській росії посварити США з союзниками ,а тут за два місяці наробив такого що путіну і не снилося.
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06.04.2025 08:09 Ответить
Да здравствует коммунизм.
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06.04.2025 09:40 Ответить
Нічого страшного. Трампло проконсультується з другом володєю, що робити в подібній ситуації!
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06.04.2025 10:34 Ответить
До сраки..вони вже навчились боротись з майданом...дадуть випустити пар і на цбому все закінчиться...силове протистояння придушать...єдина надія на бізнес-еліти які будуть шукати заміну неадеквату..але якщо їх придушать то тоді все
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06.04.2025 10:46 Ответить
а мексам, що не подабається, що нелегально пролізти не можуть?
Free palestina, вони, що не знають, що робити, зібралтсь і нафіг з Палестини. ***** самі не живуть і іншим не дають.
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06.04.2025 14:15 Ответить
Трам-пам-пам. Нафіга було з Меланіних труселів оте витягувати? Запхати його назад проблема ще та.
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06.04.2025 15:42 Ответить
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