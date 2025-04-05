Руки прочь! Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа и Маска. ВИДЕО+ФОТО

Тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, Бостона и других городов США в рамках примерно 1200 демонстраций, которые, как прогнозируют, стали крупнейшим днем протеста против президента Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Reuters.



Как отмечается, обоих обвиняют в стремительной попытке переформатировать государство и усилить президентскую власть.

Толпа заполонила зеленые луга вокруг монумента Вашингтона, несмотря на пасмурную погоду и дождь. По словам организаторов, только на митинге на Национальной аллее ожидали более 20 тысяч человек.

Эти протесты стали поводом для оппонентов Трампа массово выразить недовольство его рядом исполнительных указов.

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По данным сайта события, участие в демонстрациях по всем 50 штатам, а также в Канаде и Мексике, приняли около 150 активистских организаций.

Толпа продолжала собираться в течение дня. Некоторые держали украинские флаги, другие - были в палестинских куфиях с лозунгами "Free Palestine". На сцене выступали демократы из Палаты представителей, резко критикуя политику Трампа.

Акции запланированы также в шести странах: Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 5 апреля, сотни людей вышли в европейских городах на протесты против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.