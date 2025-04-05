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Новости Протесты против Трампа
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Сотни демонстраций во всех штатах проведут противники политики Трампа

Президент США Дональд Трамп

По всей территории США в субботу, 5 апреля, запланировано около 1200 акций протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Протесты под лозунгом Hands Off!

Отмечается, что протесты, которые пройдут под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!"), могут стать самой массовой акцией недовольства в ответ на радикальное изменение Трампом внешней и внутренней политики США с помощью исполнительных указов.

По данным организаторов, протесты поддержали около 150 активистских групп. Они охватят все 50 штатов США, а также Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Мексику и Португалию.

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Один из крупнейших митингов ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне.

Эзра Левин, соучредитель Indivisible, одной из групп, организовавших субботнюю акцию протеста, объяснил, что протестующие не хотят, чтобы "руки (администрации. - Ред.) касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей".

По словам Левина, в начале второго президентского срока Трампа протесты были менее многолюдными, чем во время первого срока, но теперь активистские группы планируют объединиться для более масштабной акции.

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Напомним, президент США после прихода к власти в январе 2025 года принял сотни исполнительных указов, которые во многом опровергли политику его предшественника Джо Байдена.

Сторонники Трампа приветствовали такие действия, однако противники указывали на рост влияния миллиардера Илона Маска в федеральной власти, а также принятие решений в обход Конгресса.

Трамп объявил о введении пошлин практически на весь импорт товаров в США. Тарифы введены против 74 стран и ЕС, они вступят в силу 5 и 9 апреля.

Автор: 

протест (5857) США (26564) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+33
Охлос почав щось підозрювати. Навіть цензорівські прампізди повтікали, або позаводили нові акаунти, щоб дупа не червоніла від сорому за свого боха рудого.
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05.04.2025 17:26
+27
Що рижий, йде отвєтка? Бонопартій хрєнов.
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05.04.2025 17:22
+22
Згоден.
Хто такий Зеленський? Це ідіот із манією величі. Самозакоханий бабуін. Який навіть із власного підпису у півверсти, перебуває у захваті, більше ніж папуас від дешевого маністо.
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05.04.2025 17:58
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Правила форума Совет форумчан
Що рижий, йде отвєтка? Бонопартій хрєнов.
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05.04.2025 17:22 Ответить
дивно,що на маразми рудого практично не реагуэ багатовекторна американська система влади.сенат,конгрес,та таке iнше.та й в самiй республiканськiй партii(iдеологiю котроi трампон знищуэ) щось не чути гiдноi реакцii на вiдвертий iдиотiзм рудого.
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05.04.2025 17:38 Ответить
Демократам вигідно, що Трамп закопує себе та Республіканську партію.
Навіщо заважати?
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05.04.2025 17:43 Ответить
Ті всі демонстрації не варті одного пострілу зі снайперської гвинтівки Лі Харві Освальда 2.0
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05.04.2025 17:42 Ответить
!!!!!!!!!!!10!!!!!!!!!!!
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05.04.2025 19:23 Ответить
Бонопарт це найвелічнішого лідора **********.
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05.04.2025 18:51 Ответить
...прозріння американських зєлєбобіків...
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05.04.2025 19:41 Ответить
Вот это вот ответка? Трамп прекрасно знает что полстраны его ненавидят, всегда так было. И что толку от вот этого сотрясения воздуха? Выбор уже сделан до 2029 года. Терпите-с.
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05.04.2025 22:22 Ответить
Охлос почав щось підозрювати. Навіть цензорівські прампізди повтікали, або позаводили нові акаунти, щоб дупа не червоніла від сорому за свого боха рудого.
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05.04.2025 17:26 Ответить
А хто кращий - Трамп, чи Зе?
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05.04.2025 17:31 Ответить
А тобі яка різниця ?
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05.04.2025 17:33 Ответить
Зрозуміло. В ОП цю інформацію засекретили.
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05.04.2025 17:41 Ответить
Трамп - це "ЗЕ" "на максималках"... Бо він проходить всі стадії руйнування політичної системи держави вдвічі швидше та масштабніше "Блазня", разів у два, як мінімум!...
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05.04.2025 18:03 Ответить
Згідно "Теорії Змови" вони з однієї лабураторії.
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05.04.2025 18:16 Ответить
Це в тебе зєльоні боги в макітрі. А нормальні люди розуміють коли Трамп робить хєрню, а коли щось раціональне. А мітинги лівих долбойобів це їхнє право, гарантоване Конституцією. Тим більше, якщо придурковатого діда не привести до тями, то він ще більше хєрні наробить.
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05.04.2025 17:34 Ответить
А що нормального він робить?
Іудеям потакає?
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05.04.2025 17:51 Ответить
Потакає не те слово. Вони жорстко тримають його за Фаберже.
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05.04.2025 19:36 Ответить
Протесты, забастовки, митинги это еще цветочки, тут про возврат золота которое лежит в США начинают говорить потихоньку!
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05.04.2025 17:26 Ответить
Говорити будуть, що завгодно, а чіпати нічого не будуть, бо якщо США почне валитись, то мало не здасться. Тому дурень думкою багатіє.
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05.04.2025 17:36 Ответить
США не почне валитись ( в майбутньому), вони почали валитись вже давно і цей процес набирає таке прискорення, що багато хто, в тому числі Трамп цим дуже стривожені.
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05.04.2025 18:00 Ответить
ну можно ведь развалиться потихоньку. Сначала отвалится кто-то из этого зоопарка, потом демкоратиеские побережья и иллиноиз с висконсином.
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05.04.2025 21:12 Ответить
Зараз трампон у своєму хамовитому стилі обсере мітингувальників, назве агентами Китаю і тим пришвидшить свій песець.
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05.04.2025 17:29 Ответить
Трамп дурко, це факт. Але підтримка у нього достатня серед виборців, тому ще кредит довіри має
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05.04.2025 17:37 Ответить
Там було протестне голосування проти влади, що толерує всяку нечисть: підарасів, лесбіянок, БВЛ, гендерну рівність в армії, не контролює міграцію в США. Тобто виходить, що там нормальних кандидатів в президенти просто не існує.
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05.04.2025 17:46 Ответить
God!
Guide America to the ways of righteousness!
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05.04.2025 17:30 Ответить
Почалось ?
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05.04.2025 17:32 Ответить
Стаття не повна. В повній статті ще йде список основних організацій цих заходів. І це... лгбт спільноти... грінпіс... як і все життя ходять на мітинги проти любої влади в любій країні.
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05.04.2025 17:57 Ответить
тaк они по делу ходят.
Трaмп трaнсaм нaсыпaл соли ни хвост
a Гринписaм зa то, что вышел из климaтических соглaшений и вообще, что он считaет что глобaльное изменение климaтa - это проделки рептилоидов.

зa его второй срок, уже нет тех кому он не нaсыпaл соли нa хвост.
уже дaже редки чувствует, что прaйсы нa еду тупо дикие и будут еще выше.
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05.04.2025 21:16 Ответить
Цікаво, а зеленський підтримає ці протести?
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05.04.2025 17:34 Ответить
Очень бы хотелось
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05.04.2025 18:02 Ответить
а зе що, американець? американці самі розберуться у себе із своїми політиками. задача зе - це вміти працювати із будь-ким, кого обере американський народ. він цю задачу провалив. потрібно було ще до виборів налагоджувати нормальні робочі стосунки із командою Трампа, а не топити за демократів.
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05.04.2025 18:14 Ответить
За даними організаторів, протести підтримали близько 150 активістських груп. Вони охоплять всі 50 штатів США, а також Канаду, Велику Британію, Францію, Німеччину, Мексику та Португалію. Джерело: https://censor.net/ua/n3545261
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05.04.2025 18:33 Ответить
це ні про що не говорить.
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05.04.2025 18:35 Ответить
як і про національність американець
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05.04.2025 18:37 Ответить
щоб не було зайвої писанини. ти що, справді вважаєш, що Зе мав би вийти доєднатися до такого протесту і сказати "Донні, йди геть з посади"..? серйозно? )
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05.04.2025 19:03 Ответить
ні звичайно. але в ньог є шанс забити гола трампу
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06.04.2025 07:59 Ответить
та бл.. це не футбол, де голи забивають. на карту поставленi життя наших громадян. i бикувати зараз до Трампа вупше не в наших iнтересах, бо буде тiльки бiльше жертв. голи забивати мають самi американцi, канадцi, европейцi. проте не ми. ми повиннi твердо i рiшуче схилити команду Доннi на нашу сторону. повиннi розвiнчувати усю ту куйню, яку через Вiткофа кацапи заливають у вуха Рудого. а тут наша зелена дипломатiя не допрацьовуе. а повинна була би..
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06.04.2025 10:43 Ответить
Рудий агент загрався , ти падло кінчений нарцис присллужник злочинця путіна ввійдеш в історію як наймерзегніша істота в історії США.
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05.04.2025 17:36 Ответить
Мудрий Американський НАРІД !!!
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05.04.2025 17:39 Ответить
Хто такий Трамп? Це ідіот із манією величі. Самозакоханий бабуін. Який навіть із власного підпису у півверсти, перебуває у захваті, більше ніж папуас від дешевого маністо
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05.04.2025 17:40 Ответить
Згоден.
Хто такий Зеленський? Це ідіот із манією величі. Самозакоханий бабуін. Який навіть із власного підпису у півверсти, перебуває у захваті, більше ніж папуас від дешевого маністо.
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05.04.2025 17:58 Ответить
Тобі трампа шкода? Підпис зелі викладеш? Своїх думок нма?
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05.04.2025 18:55 Ответить
А шо, погано вийшло? Людям бачу сподобалось. Трампа не шкода, а розмір підпису Вова тобі сам на світлині показує.
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05.04.2025 18:57 Ответить
На смак і колір приятелів нема.
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05.04.2025 19:01 Ответить
Так і я про те саме.
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05.04.2025 19:02 Ответить
Коли гнидво ставало на коліна на стадіоні і казало шо жодної слізінки не впаде з очей матерів - а шож воно насправді наробило з своїми шакалами - то там і підпису не потрібно - є відео матеріали - і як воно дублює все шо каже х..ло і багато іншого - https://www.youtube.com/watch?v=DbsS3M5tMkM
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05.04.2025 20:54 Ответить
Трамп- це біологічний батько зеленського , трампа завербувала кдб у 1977 році, а у 1978 народилося нещастя України вова зеленське. Два психотипа невдачника дуже схожі , двоє руйнують країни вщент. Не любить трамп свого байстрюка...
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05.04.2025 19:22 Ответить
Так росіян туди не запрошували
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05.04.2025 17:43 Ответить
Там хоч щось проти маразму
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05.04.2025 17:46 Ответить
Трампона ( або Трампекса, від слова тампекс, кому як до вподоби ) треба гнати з Білого дурдома сцяними тряпками. До свого хозяїна, *****. Але це під силу тільки українцям, Бандюкович підтвердить. А шо американці? Пошумлять трохи і все.
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05.04.2025 17:48 Ответить
Як білоруси і грузини "пошуміли".
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05.04.2025 18:01 Ответить
Выгони для начала Боневтика вместе с его бандой грабителей Украины
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05.04.2025 18:05 Ответить
Не напрягайся ти так, для українців це не проблема, виганяли вже 2 рази, можем ще. Після війни. А шо там в американських штатах? Кишка тонка? Можете тільки щоки надувати? Особливо мене забавляе ваш начальник Білого дурдому, Трампекс ( можно Трампон ) Надував щічки перед кабанчиком Ином, аж 2 рази приїжав, а коли Ин послав його в тухес, то ваш звіздобол Трампон мовчки витер соплі і все...
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05.04.2025 18:54 Ответить
Тебе пограбували? Що забрали? Мабуть здоровий глузд
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05.04.2025 18:57 Ответить
Мене пограбували. Сусідів пограбували. Кумів пограбували. Знайомих пограбували. Друзів пограбували. Зеленського шкода? Твоі обранеці Зеленський з Тищенко та Безуглою тощо?
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05.04.2025 19:06 Ответить
Голосин і за за Брежнева і за Грбачьова голосив і за Хруща голосив, як і твої батько та мати, дід та бабуся, а може і ти сам. А ось за бандюговича не голосив, на відміну від твоїх батьків. А ти голосив за Зеленського, бандюгу Тищенка, кротів фсб Ермака, Безуглую тощо. Хто спростує?
То чому мене пограбував твій обранець Зеленський? Мене пограбував. Сусідів пограбував. Кумів пограбував. Знайомих пограбував. Друзів пограбував. Синів пограбував.
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05.04.2025 19:42 Ответить
не переймайся рудий ,будеш другим президентом в Ростові
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05.04.2025 18:01 Ответить
Мечтать не вредно
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05.04.2025 18:03 Ответить
його там с радістью приймуть
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05.04.2025 18:05 Ответить
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05.04.2025 18:08 Ответить
"Вредно не мечтать". Меріканец, ти із яких болот приперся. ***** дозволив?
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05.04.2025 18:58 Ответить
трумп буде в ростові третім президентом після яника та асада, якщо ще й зєля не вскочить
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05.04.2025 19:51 Ответить
після бійки руками машуть? і що це дасть на сьогодні?
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05.04.2025 18:09 Ответить
вибори в Конгрес в 2026 і сьогодні суд'я демократка виграла в респів
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05.04.2025 18:11 Ответить
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05.04.2025 18:12 Ответить
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05.04.2025 18:20 Ответить
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05.04.2025 18:26 Ответить
Не варто очаровуватися. Ці демонстрації організуються маргіналами на яких Трампу і так наср*ть, лозунги великою мірою проти депортацій нелегалів, за ЛГБТ - те що ширнармаси загалом підтримують. Закінчиться це походом по барам вечором.
Краще б не вилазили - тільки дають поживу упоротим трампістам та дискредитують всю ідею.
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05.04.2025 18:31 Ответить
Та ну, хай вилазять, в них свобода. Побавляться і розійдуться
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05.04.2025 21:23 Ответить
Сотні демонстрацій у США, це не сотні млн доларів, від прутіна, особам з Білого дому!
Банкрот трамп, і перед смертю за гроші хапається, як за жінок!
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05.04.2025 18:38 Ответить
Я буду реготати, якщо Трамп в злості зламає письмову ручку.
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05.04.2025 18:50 Ответить
Шановні диванні ура-патріоти ,не тіште себе ілюзіями і робити з мухи слона ,ці акції протесту організовані і профінансовані прихильниками демократів , це всього лишень політична боротьба і не більше ,бо скоро в Штатах вибори до Сенату і Конгресу ,згадаймо власну історію - Майдан і антимайдан.
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05.04.2025 19:10 Ответить
Що значить промазати у вухо !!!
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05.04.2025 19:10 Ответить
Не промазали, а було сплановано.Який дурень буде стріляти коли є дрони? Один дрон мало, другий точно попаде.
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05.04.2025 19:36 Ответить
А про що думали американці під час виборів? Адже такі дії Трампа були очікувані.
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05.04.2025 19:13 Ответить
Приблизно так - ну КАКАААЯ РААЗНІЦАААА, ХОТЬ ПАРЖЬОМ
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05.04.2025 19:45 Ответить
Хуже не будет.
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05.04.2025 20:19 Ответить
Непогано б зробити революцію. В Америці, де дуже сильна поліцейська влада, це перетвориться на бійню. На Заході ніколи не буває революцій. Куплю вагон попкорну.
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05.04.2025 19:45 Ответить
Навіщо революція? Там завжди вистачало озброєного патріота. А зараз може патріота зі святим Дроном йому на поміч.
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05.04.2025 21:18 Ответить
90 днів правління президенства Трампа, а тут така халепа. Канада, Мексика та Гренландія м'ко кажучи послали, Європа теж показала кігті, Китай по яйцях завалив чи дав під дих, як кому краще, а в самих штатах назріває бунт.
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05.04.2025 19:53 Ответить
А давайте ми зі своїми ************ розберемось, а потім про США поговорим.
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05.04.2025 20:12 Ответить
Студенти виходять протестувати - а вся так звана еліта США понабирали в рот гімна і мовчать. Обама сказав, що він «спостерігав» за адміністрацією Трампа протягом деякого часу: «Уявіть, якби я це зробив. Немислимо, щоб ті самі партії, які зараз мовчать, терпіли таку поведінку з мого боку або з боку моїх попередників».

Обама вважає, що вирішення проблеми лежить на плечах громадян США: «Ніхто не прийде рятувати. Найважливішою посадою в цій демократії є громадянин».

Обама також висловив сумнів у тому, що нові тарифи «корисні для Америки», але він більше стурбований внутрішньополітичними подіями: «Я глибоко стурбований урядом, який загрожує університетам, які захищають студентів, які реалізують своє право на свободу слова».
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05.04.2025 20:18 Ответить
Гадюка проти жаби
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05.04.2025 21:15 Ответить
Ну а теперь про медаль. Ведь всегда две стороны есть. Пусть тремпель таки заработает импичмент---ну допустим. А потом затяжная процедура аж до следующих выборов и опять включая инагурация с клятвой! По времени год запросто. Нас кацапы сотрут. Спокойно. А ЕС будет кипеть гневом выдавая по 2 Ф-16 модели 1974г. В квартал. А вице-президент конечно будет работать. Но данный для нас ещё хуже чем лохматый балахман. Нам смена категорически не нужна преза США. Проще подстроится. Сибига пока сильно не блещет, но на фоне предыдущих 4 запросто чуть вроде кое как. Такова реальность. А вот для кацапов так просто козырь даже. Там сдуру прибалтов захватят та и на финнов прыгнут, заморозив фронт с нами на это время. И ЕС не прыгнет. Утырок может и тактическое яо применить. Если верить тому , что недавно вылезло по ситуации о наступлении на юг в 22 г к осени. суровикин утырок требовал такое себе право.
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05.04.2025 20:42 Ответить
Як білоруси. З квіточками будуть протестувати і пісні співати
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05.04.2025 21:13 Ответить
Это обратная сторона демократии, все эти митинги, сборища. Потом по домам пиво пить пойдут, а завтра на работу. Пока меньшинство ведь. Оно в гольф куянит пол каждого дня. А ****!
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06.04.2025 07:10 Ответить
 
 