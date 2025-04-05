Сотни демонстраций во всех штатах проведут противники политики Трампа

По всей территории США в субботу, 5 апреля, запланировано около 1200 акций протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Протесты под лозунгом Hands Off!

Отмечается, что протесты, которые пройдут под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!"), могут стать самой массовой акцией недовольства в ответ на радикальное изменение Трампом внешней и внутренней политики США с помощью исполнительных указов.

По данным организаторов, протесты поддержали около 150 активистских групп. Они охватят все 50 штатов США, а также Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Мексику и Португалию.

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Один из крупнейших митингов ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне.

Эзра Левин, соучредитель Indivisible, одной из групп, организовавших субботнюю акцию протеста, объяснил, что протестующие не хотят, чтобы "руки (администрации. - Ред.) касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей".

По словам Левина, в начале второго президентского срока Трампа протесты были менее многолюдными, чем во время первого срока, но теперь активистские группы планируют объединиться для более масштабной акции.

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Напомним, президент США после прихода к власти в январе 2025 года принял сотни исполнительных указов, которые во многом опровергли политику его предшественника Джо Байдена.

Сторонники Трампа приветствовали такие действия, однако противники указывали на рост влияния миллиардера Илона Маска в федеральной власти, а также принятие решений в обход Конгресса.

Трамп объявил о введении пошлин практически на весь импорт товаров в США. Тарифы введены против 74 стран и ЕС, они вступят в силу 5 и 9 апреля.