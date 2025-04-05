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Новости Протесты против Трампа
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Сотни людей вышли на протесты против Трампа в нескольких городах Европы

Протесты против Трампа в Европе

В субботу, 5 апреля, сотни людей вышли в европейских городах на протесты против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Германия

В немецком городе Франкфурт-на-Майне официальной организацией Демократической партии США за рубежом Democrats Abroad была организована акция Hands Off! ("Руки прочь!").

Собравшись на Опернплац во Франкфурте-на-Майне, демонстранты требовали отставки президента США, держа плакаты с лозунгами "Восстановить демократию", "Руки прочь от наших персональных данных" и "Мир устал от твоей лжи, Дональд, уходи!"

В Берлине, протестуя перед автосалоном Tesla, демонстранты держали плакаты с призывом к соотечественникам, живущим в Германии, протестовать за "прекращение хаоса" у себя дома. Люди в частности выступали против миллиардера Илона Маска, который работает в администрации Трампа над сокращением госаппарата.

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Франция

В Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы выразить протест против Трампа.

Некоторые произносили речи с осуждением президента США, другие размахивали плакатами "Сопротивление тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не за фашизм" и "Спасите демократию". Один из присутствующих пел и играл песню Боба Дилана "Мастера войны", передает Reuters.

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Великобритания и Португалия

Протесты против Трампа и Маска прошли и в других европейских городах, в частности в Лондоне и Лиссабоне.

В британской столице несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади с плакатами "Гордым американцам стыдно" и "Какого черта, Америка?" Толпа также скандировала "Руки прочь от Канады", "Руки прочь от Гренландии" и "Руки прочь от Украины", слушая речи с критикой Трампа.

Напомним, по всей территории США в субботу, 5 апреля, запланировано около 1200 акций протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.

Автор: 

Европа (1846) протест (5857) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+10
Сотні людей? Їх навіть не помітять.
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05.04.2025 20:21
+6
пішла жара кольору кепки доні

Світовий Майдан організувати треба вміти

.
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05.04.2025 20:20
+5
Дуже слабенько
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05.04.2025 20:22
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пішла жара кольору кепки доні

Світовий Майдан організувати треба вміти

.
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05.04.2025 20:20 Ответить
Сотні людей? Їх навіть не помітять.
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05.04.2025 20:21 Ответить
Дуже слабенько
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05.04.2025 20:22 Ответить
Тепер дід розійдеться, бо опору насправді нуль
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05.04.2025 20:30 Ответить
Сотні людей? Ну це як каже один із класиків **********: ПОТУЖНО!!!
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05.04.2025 20:44 Ответить
Краще б спалили ще один ділершип Тесли.
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05.04.2025 20:47 Ответить
Не поможет, потрясут плакатами, покричат и разойдутся, начните внедрять именно торговый байкот товаров сша, перестаньте покупать их товары, создайте свое ПО на замену винды и т.д, кстати гений уже сделал епл у себя дороже на 55+%!
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05.04.2025 20:50 Ответить
Та можно и погурканить в субботу---ведь завтра воскресенье и весна грохочет!
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05.04.2025 21:14 Ответить
Скільки вийшло в Україні ?!
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05.04.2025 21:22 Ответить
В Україні не виходять навіть , коли щось стосується українців ... що вже казати про американські справи
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05.04.2025 21:30 Ответить
"Воєнний стан", однако.....
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05.04.2025 22:37 Ответить
Якщо цензор мене забанить - ***** !
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05.04.2025 21:30 Ответить
Сотни - это не сотни тысяч и не миллионы..
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05.04.2025 22:00 Ответить
 
 