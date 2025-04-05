Сотни людей вышли на протесты против Трампа в нескольких городах Европы

В субботу, 5 апреля, сотни людей вышли в европейских городах на протесты против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Германия

В немецком городе Франкфурт-на-Майне официальной организацией Демократической партии США за рубежом Democrats Abroad была организована акция Hands Off! ("Руки прочь!").

Собравшись на Опернплац во Франкфурте-на-Майне, демонстранты требовали отставки президента США, держа плакаты с лозунгами "Восстановить демократию", "Руки прочь от наших персональных данных" и "Мир устал от твоей лжи, Дональд, уходи!"

В Берлине, протестуя перед автосалоном Tesla, демонстранты держали плакаты с призывом к соотечественникам, живущим в Германии, протестовать за "прекращение хаоса" у себя дома. Люди в частности выступали против миллиардера Илона Маска, который работает в администрации Трампа над сокращением госаппарата.

Читайте также: Сотни демонстраций во всех штатах проведут противники политики Трампа

Франция

В Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы выразить протест против Трампа.

Некоторые произносили речи с осуждением президента США, другие размахивали плакатами "Сопротивление тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не за фашизм" и "Спасите демократию". Один из присутствующих пел и играл песню Боба Дилана "Мастера войны", передает Reuters.

Читайте также: Трамп отложил еще на 75 дней запрет TikTok в США

Великобритания и Португалия

Протесты против Трампа и Маска прошли и в других европейских городах, в частности в Лондоне и Лиссабоне.

В британской столице несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади с плакатами "Гордым американцам стыдно" и "Какого черта, Америка?" Толпа также скандировала "Руки прочь от Канады", "Руки прочь от Гренландии" и "Руки прочь от Украины", слушая речи с критикой Трампа.

Напомним, по всей территории США в субботу, 5 апреля, запланировано около 1200 акций протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.