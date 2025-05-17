Конгресмен-демократ Грін хоче домогтися голосування за імпічмент Трампа, - Axios
Конгресмен від Демократичної партії США Ел Грін заявив, що вимагатиме проведення голосування щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа. Його заява з'явилася всього через кілька днів після того, як попередня ініціатива Шрі Танедара голосувати за імпічмент Трампа була провалена.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
Грін, на відміну від конгресмена-демократа Шрі Танедара (штат Мічиган), має досвід доведення подібних справ до кінця. Під час першого терміну Трампа він неодноразово вимагав несанкціоновано голосувати за імпічмент.
Проте високопоставлені законодавці розповіли Axios, що на Гріна, найімовірніше, буде чинитися такий самий тиск, з яким стикнувся Танедар, щоб змусити його відмовитися від своїх закликів.
"Я думаю, будуть застосовані ті ж самі стандарти", - сказав один із демократів Палати представників.
У листі, надісланому колегам-демократам Палати представників, Грін заявив, що він "закликатиме до голосування за імпічмент авторитарного президента Дональда Джона Трампа в час, який буде визначено".
Імпічмент містить одну статтю, яка звинувачує Трампа в тому, що він "спричинив деградацію демократії в Сполучених Штатах Америки до авторитаризму, будучи авторитарним президентом".
У середу, 14 травня, Грін заявив в інтерв'ю Axios, що наполягатиме на такому голосуванні, попри очікуване несхвалення з боку його колег-демократів.
Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.
28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.
