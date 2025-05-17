УКР
Новини
Конгресмен-демократ Грін хоче домогтися голосування за імпічмент Трампа, - Axios

Конгресмен від Демократичної партії США Ел Грін

Конгресмен від Демократичної партії США Ел Грін заявив, що вимагатиме проведення голосування щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа. Його заява з'явилася всього через кілька днів після того, як попередня ініціатива Шрі Танедара голосувати за імпічмент Трампа була провалена.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Грін, на відміну від конгресмена-демократа Шрі Танедара (штат Мічиган), має досвід доведення подібних справ до кінця. Під час першого терміну Трампа він неодноразово вимагав несанкціоновано голосувати за імпічмент.

Проте високопоставлені законодавці розповіли Axios, що на Гріна, найімовірніше, буде чинитися такий самий тиск, з яким стикнувся Танедар, щоб змусити його відмовитися від своїх закликів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про демократів, які хочуть його імпічменту: "Вийшли з-під контролю та повні психи"

"Я думаю, будуть застосовані ті ж самі стандарти", - сказав один із демократів Палати представників.

У листі, надісланому колегам-демократам Палати представників, Грін заявив, що він "закликатиме до голосування за імпічмент авторитарного президента Дональда Джона Трампа в час, який буде визначено".

Імпічмент містить одну статтю, яка звинувачує Трампа в тому, що він "спричинив деградацію демократії в Сполучених Штатах Америки до авторитаризму, будучи авторитарним президентом".

У середу, 14 травня, Грін заявив в інтерв'ю Axios, що наполягатиме на такому голосуванні, попри очікуване несхвалення з боку його колег-демократів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа

Нагадаємо, 6 квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент президента США Дональду Трампу.

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до палати представників США статті про імпічмент Трампа.

імпічмент (284) Конгрес США (1258) США (24108) Трамп Дональд (6972)
+7
Ему уже 2 раза объявляли Импичмент и это абсолютно ничего не дало! Так же само будет и на этот раз!
17.05.2025 12:54 Відповісти
+6
Ну хоча б шевелитиме болото -й то вже щось , щоб респи посипалися
17.05.2025 12:50 Відповісти
+6
Війна в Європі цікавить Трампа не більше, ніж "права темношкірих латиномовних лгбт-трансів".

Бо Трампа цікавить Трамп, Тільки Трамп, і нічого, крім Трампа.
17.05.2025 13:08 Відповісти
Ну хоча б шевелитиме болото -й то вже щось , щоб респи посипалися
17.05.2025 12:50 Відповісти
Наталі, ви така наївна і агресивна. Це марна трата часу. Принаймні доки у Сенаті і Палаті представників не буде більшості у демократів
А це мінімум до листопада 2026
17.05.2025 12:52 Відповісти
Якщо мовчки ковтати все, що випорожнює цей самозакоханий нарцис, то нічого не буде і після 2026, а США ризикують перетворитися на країну з авторитарним режимом.
17.05.2025 13:14 Відповісти
Слушно , проте головне розуміти , що подібні заяви не більше ніж інфошум ,на зараз принаймні
17.05.2025 13:33 Відповісти
Це не марнування часу, бо незалежно від результату виборці узнають позицію кожного конгресмена з цього питання.
17.05.2025 14:43 Відповісти
А з чого ви взяли , що дізнаються , якщо проект навіть палатку представників наразі не здатен пройти
Не очаровуйтесь дуже швидко, щоб потім не вигоріти зарано
Чекайте 2026
17.05.2025 23:07 Відповісти
Інфошум , нажаль. Принаймні до 2026
17.05.2025 12:51 Відповісти
Ему уже 2 раза объявляли Импичмент и это абсолютно ничего не дало! Так же само будет и на этот раз!
17.05.2025 12:54 Відповісти
Задум не поганий - респи не підуть на імпічмент
17.05.2025 12:55 Відповісти
Хіба що в лютому 2027року, і те по обставинах. Раніше йому голосувати не дозволять.
17.05.2025 12:57 Відповісти
Хворенький мага-чорт. Вже у самому США його підримують лише 38%. Тому бігом туди , бо тебе не вистачає
17.05.2025 13:34 Відповісти
9 грамів буде ефективніше.
17.05.2025 12:58 Відповісти
трамп вдячний дебілам які аритметику ігнорять.
спочатку набрати кількість голосів треба а вже потім починати імпічмент.
навпаки це як купувати презерватив найбільшого розміру але при цьому мати маленький прутень.
17.05.2025 13:01 Відповісти
Так, і обрати замість нього Гарріс або Байдена - зараз права темношкірих латиномовних лгбт-трансів куди важливіше за війну в Європі.
17.05.2025 13:02 Відповісти
Війна в Європі цікавить Трампа не більше, ніж "права темношкірих латиномовних лгбт-трансів".

Бо Трампа цікавить Трамп, Тільки Трамп, і нічого, крім Трампа.
17.05.2025 13:08 Відповісти
А грощі? Ви забули про грощі
17.05.2025 13:25 Відповісти
Ми кажемо "гроші"
- маємо на увазіТрамп,
Ми кажемо Трамп
- маємо на увазі "гроші"!
17.05.2025 15:12 Відповісти
Таки так!
17.05.2025 15:30 Відповісти
Звідки підпрацьовуєте на парашу - з Brighton Beach чи десь з тамбовських лісів через VPN?
17.05.2025 13:18 Відповісти
Краще вуха купіровать,по саму шию... .
17.05.2025 13:07 Відповісти
Крутий дядько, цей конгресмен Грін. Він свого відношення не змінює до рудого орангутанга. Імпічмент - це його мета.
17.05.2025 13:24 Відповісти
це той якого вивели з президентської інаугурації за те що вигукував гасла демонів?
байден сидів поруч і той поводив себе пристойніше
17.05.2025 13:26 Відповісти
О , ще одна нациська жертва поганої освіти в червоних штатах. Дурненьке.
Які демони ?
Навіть папа римський сказав , що дії путлерівського пуделя , трампа, суперечать вченню Христа
Тобто ми сміливо можимо називати Трампа - анти-Христос , або коротко антихрист Упс
17.05.2025 13:37 Відповісти
Нічого скоро 2026 ,а з такою підтримкою (38%) як у трампа зараз. Палата представників і сенат легко можуть змінити колір
17.05.2025 13:38 Відповісти
СУПЕР!!! УКРАЇНА З ВАМИ!
Трампона, геть з Білого дому, трампона на мило!
Хай їде до свого кумира - пуйла-***** у московію й не вертається!
17.05.2025 13:29 Відповісти
Марні іллюзії Гріна,буде киздіти ,то ще й посадять.
Вже одного бувшого розвідника посадили,за те що він виклав равликами на піску код,який символізує фізичне усторонення Трампа.
17.05.2025 13:38 Відповісти
Поки , так, мрії. Але 2026 дуже скоро. А посадити не посадять. Там вже навіть "респівський" верховний суд - проти трампа
17.05.2025 13:40 Відповісти
Піарится поц.
17.05.2025 13:39 Відповісти
Ні, лише інфошум , щоб трампу життя малиною не здавалось.
Але до 2026 не сподівайтесь на якісь посунення у цьому питанні
17.05.2025 13:41 Відповісти
Додіку пох всі ці інфошуми.
Срав він на всі ці інфошуми.
17.05.2025 13:45 Відповісти
17.05.2025 14:00 Відповісти
мало импичмента,эту рыжую мразь нужно судить за госизмену!
17.05.2025 14:40 Відповісти
А какие действия Трампа направлены против США?
18.05.2025 23:39 Відповісти
Під час першого терміну Трампа він неодноразово вимагав несанкціоновано голосувати за імпічмент.

Це як в анекдоті "... Ви теж кажіть".
17.05.2025 15:14 Відповісти
 
 