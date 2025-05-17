РУС
Новости Звонок Трампа Путину
10 989 139

Трамп 19 мая позвонит Путину и Зеленскому: "Надеюсь, что будет прекращение огня"

Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00.

"Темами звонка будут остановка кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - рассказал американский лидер.

После этого Трамп планирует поговорить с Зеленским, а затем вместе с Зеленским будет говорить с представителями стран НАТО.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится. Пусть Бог благословит нас всех!!!" - добавил президент США.

допис

Напомним, что ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие часы или дни после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.

Читайте также: Путин не является препятствием, он стремится к договоренностям. Главное препятствие - отсутствие "козырей" у Зеленского, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452)
Топ комментарии
+43
та пішов він в сраку... навіть в свою оранжеву сраку
показать весь комментарий
17.05.2025 18:11 Ответить
+36
Расскажет про то как кацапский танки застряли в песках Сахары во время наступления на Киев.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:19 Ответить
+29
у рельсу нехай позвонить ,дібіл
показать весь комментарий
17.05.2025 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротше - якщо комусь , в понеділок зранку , подзвонить невідомий номер , то знайте - то Тромб номером помилився ...
показать весь комментарий
17.05.2025 19:34 Ответить
Свеня кінчена.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 19:53 Ответить
Редакція !!! Забудьте про це психічно хворе створіння ! Краще не згадуйте ЗОВСІМ !!
показать весь комментарий
17.05.2025 20:04 Ответить
ув.Мирон абсолютно прав: надо вообще прекратить всякие публикации заявлений Трампа:

это дегенеративное существо с крашеной мордой - законченный идиот в моральном смысле, у него нет ни малейшей человеческой эмпатии к страданиям мирных жителей Украины, существо не помнит, что оно публично заявляло и обещало 2-3 дня назад.

Пошлейший старый шоумен, полностью выживший из ума.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:30 Ответить
Кардібалєт трампа онастогид. Європа повинна ввести санкції у вівторок без всяких «але».
показать весь комментарий
17.05.2025 20:14 Ответить
А наш доді К січку різав,як підскочив шляпу врізав.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:30 Ответить
Сім днів січку різав і макітри не нарізав, сам собі здивувався що так тяжко спрацювався.
показать весь комментарий
18.05.2025 10:06 Ответить
Дурень думкою радіє.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:11 Ответить
той випадок, коли краще не брати слухавку і не витрачати час на цього довбдня
показать весь комментарий
17.05.2025 21:43 Ответить
Дурень( а воно таки довбойоб) - думкою багатіє..... : )
показать весь комментарий
17.05.2025 22:01 Ответить
путіна вже не зупинить навіть ядерний удар по москві. кінець не важливий
показать весь комментарий
17.05.2025 22:57 Ответить
Відміна санкцій і визнання вже загарбанного можуть на ДЕЯКІЙ час зупини вогонь і почати нескінченні перемовини, як мінімум на місяці... зараз пу буде намагатись використати літо для наступу, щоб побільше відкусити... то і всі перемовини на зараз
Пу каже: або віддайте мені те, що я хочу, тобто капітулюйте, хоч не зразу, так по частям, або я буду продовжувати своє сво до усунення першопричин...
Чи хтось думає інакше?
показать весь комментарий
18.05.2025 08:33 Ответить
для кремлевской крысы есть только две "Первопричины" - это свобода и независимость Украины.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:32 Ответить
Гуманоїди
показать весь комментарий
17.05.2025 23:25 Ответить
трамп путину : " ты позвони мне позвони позвони мне ради бога"
Два підора *****. В Україні люди гинуть а ці підори один одному видзвонюють.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:31 Ответить
називаеться"я у мами дурачек"
показать весь комментарий
18.05.2025 00:40 Ответить
А деж саме головне: ,, Якби я був ..... і якби не я....",,,,, Ну просто капітан ,,АМЕРИКА"
як би не я, то й сонце б не вставало з ранку, якби не я, то не сідало б і в ночі ..... як би не я, то й птахи б не співали в рощах, якби не я, то зникло б все життя.... як би не я , то й Місяць б зійшов з орбіти, якби не я , все зникло б в небуття.... бо тільки я, і тільки я ,і ніхто інший зміг врятувати цю планету під назвою земля....
показать весь комментарий
18.05.2025 02:22 Ответить
Трамп і Аляску продав би якщо б гарно заплатили, тут все зрозуміло.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:24 Ответить
Розбудіть вже хто небудь того дєдушку.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:29 Ответить
Нескінчена гра в піддавки з кривавим луб'янським вибл*дком. Трампону ще не остогидло?
показать весь комментарий
18.05.2025 12:54 Ответить
« Путін пішов би на перемовини якби не застряв в кімнаті для грязі » -- Д. Трамп, 47 президент Сполучених Штатів
показать весь комментарий
18.05.2025 15:30 Ответить
Для українців трамп є огидою - досить
показать весь комментарий
18.05.2025 17:35 Ответить
Балаболка рыжая.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:03 Ответить
По ком звонит колокол.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:02 Ответить
Позвонит. Завтра, послезавтра. На днях.... каждый делает свои дела и при своих интересах
показать весь комментарий
18.05.2025 22:07 Ответить
Дурачек купив значек..Наїзди будуть на Зелю(тут він молодця,тримаеться,хоч нелюблю його)..А з великим Пуком улещивання,потім піддакуваня а потім стане на пупкін бік..Ото й вся размова..Ніпро що.. Зброю дай комунофашистик маразматичний! ))))
показать весь комментарий
18.05.2025 22:07 Ответить
Шоу Бені Хіла, сорі Дона Трампа триває, ніхто нічого від цього абирвала не чікає)))
показать весь комментарий
18.05.2025 23:05 Ответить
Одна надія на Трампа, всі інші просто балаболки.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:13 Ответить
Трампу уже открыто россия говорит что он без яиц и может наклонять и командовать только слабым. арабов и россии у него карт нет
показать весь комментарий
19.05.2025 01:28 Ответить
Найвеличніший миротворець..пнх!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:19 Ответить
я так розумію, що всі хто тут в коментах гонять на Трампа - строчать у перервах між фронтовими позиціями та казармою... (а не з офісів ТЦК, прокуратури чи суду - ну і прочих офіціційно заброньованих ухилянтів...)
показать весь комментарий
19.05.2025 12:16 Ответить
И только ты один хвалишь трампа из окопа.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:20 Ответить
якраз тому що не в окопі - не маю жодного права вимагати продовження війни і гнати на того хто усіма силами хоче її завершити - це ж очевидно...ні....
показать весь комментарий
19.05.2025 13:48 Ответить
Зеленському щоб все зрозуміти знадобилося неповних три роки і повномасштабний напад. Цікаво що для прозрєнія знадобиться цьому ідіоту? Тоже буде чекати? Поки не ***** ядерною бімбою по Нью-Йорку?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:21 Ответить
Агент ******* Краснов будет настаивать о телефонном разговоре между агентом ******* Клованом и их общем хозяине Путлером... Какой-то круговорот говна в природе в то время, когда реками течет украинская кровь...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:24 Ответить
Рубио абсолютно честно признался в интервью, что для США главной проблемой является Китай, значит на втором месте Ближний восток с Израилем, так что Украина в лучшем случае на третьем месте по значимости, а есть ещё Иран, Северная Корея, Гренландия, Панамский канал и Канада, я не говорю о внутренних проблемах которые волнуют рядовых американцев прежде всего, весь остальной мир они в гробу видели, для них цена на бензин и продукты куда важнее чем война где-то у чёрта на рогах, пусть к примеру негры в Африке перебьют друг друга, главное чтобы на районе банды латинос не безобразничали.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:34 Ответить
…та торгівля - барига закінчений. Він має думати, як злочинця відправити на шибеницю. А трампакс каже про торгівлю🤦‍♂️. Людина дно. Його теж на рею за колаборацію зі злочинцем. Тупість не звільняє від відповідальності.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:43 Ответить
