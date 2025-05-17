Трамп 19 мая позвонит Путину и Зеленскому: "Надеюсь, что будет прекращение огня"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, звонок с Путиным состоится 19 мая в 10:00.

"Темами звонка будут остановка кровопролития, которое в среднем убивает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля", - рассказал американский лидер.

После этого Трамп планирует поговорить с Зеленским, а затем вместе с Зеленским будет говорить с представителями стран НАТО.

"Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится. Пусть Бог благословит нас всех!!!" - добавил президент США.

Напомним, что ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российской стороной в ближайшие часы или дни после переговоров между представителями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.

