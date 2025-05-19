Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня

Перед разговором с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджей Мелони.

"Новый обмен репликами сегодня вечером с президентом США вместе с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджией Мелони после наших обсуждений в Киеве, а затем в Тиране. Президент Путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа", - подчеркнул лидер Франции.

Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.