Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня
Перед разговором с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджей Мелони.
Об этом в соцсети Х написал Макрон, передает Цензор.НЕТ.
"Новый обмен репликами сегодня вечером с президентом США вместе с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджией Мелони после наших обсуждений в Киеве, а затем в Тиране. Президент Путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа", - подчеркнул лидер Франции.
Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Наприклад, просуватиме свою програму "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html 22 пункта" в якій шість - це практично капітуляція України
.
**** 100 раз сказало, война не прекратится пока не устранена первопричина.
Первопричина, в том, что Владимир Членин, на "исконa рузскай зимле" создал Украину.