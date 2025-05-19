РУС
Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня

Перед разговором с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджей Мелони.

Об этом в соцсети Х написал Макрон, передает Цензор.НЕТ.

"Новый обмен репликами сегодня вечером с президентом США вместе с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджией Мелони после наших обсуждений в Киеве, а затем в Тиране. Президент Путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа", - подчеркнул лидер Франции.

Читайте: Стубб в разговоре с Трампом доказывал ему, что РФ уже не является "великой державой", - The Guardian

Пост Макрона о разговоре с Трампом

Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Топ комментарии
+12
Трамп завтра знову якусь херню висере, а не припинення вогню.
Наприклад, просуватиме свою програму "https://zn.ua/ukr/WORLD/jak-amerika-bachit-zavershennja-vijni-rosiji-proti-ukrajini-vpershe-publikujemo-vsi-22-punkti-kelloha.html 22 пункта" в якій шість - це практично капітуляція України
19.05.2025 02:02 Ответить
+8
Має прийняти але не приме, ну як дiти
19.05.2025 02:01 Ответить
+8
Як ці лясотряпи вже дістали. І всі ж вони чудово розуміють, що зупинити х@йла може тільки зброя, або хоча б повне ембарго, а не теревеньки про теревеньки.
19.05.2025 02:08 Ответить
І удари по московії, хоча б по енергетиці, НПЗ, військових заводах та КБ.
19.05.2025 06:58 Ответить
Чим?
19.05.2025 08:22 Ответить
Хйло вертел всех "лидеров" очень давно, начиная с Грузии, а может и немного раньше. сейчас к ним присоедини(тся)лся Трамп.
19.05.2025 02:33 Ответить
Жалко що немає Діда Джо на чолі "коаліції охотніков" на хутіна

.
19.05.2025 02:34 Ответить
Всю історію з перемирʼям замутив пуйло. Сценарій йде по його плану з підтримкм Вашингтону. Нас заставили виправдовуватись в тому, що немає логіки- що ми прагнемо миру. Тобто ми повинні доказувати те, чого не робили- не нападали. Пуйлу потрібне перемирʼя, але воно вперто прикидалось, що не прагнейого щоб зімітувати той процес, який ми бачимо. Складна гра, складний сценарій. Але керують ним з москви і радо підіграють з Овального кабінету.
19.05.2025 02:55 Ответить
Це ж було вже ? (с) Тиждень тому . Ну подивимося
19.05.2025 03:15 Ответить
Куратор, після розмови з агентом… далі по тексту.
19.05.2025 03:28 Ответить
мі оба билі - я у аптекі - а я в кино искала вас...так значит завтра на том же месте в тот же час
19.05.2025 04:54 Ответить
То післязавтра санкції? Чи як завжди?
19.05.2025 05:28 Ответить
абисчать не значит жаниццо!
19.05.2025 06:24 Ответить
Ще ж військовим контингентом не закінчили, які санкції. А перед військовим контингентом були гарантії безпеки. А ще закрите небо. Коротше повно роботи, доки до тих санкцій руки дійдуть.
19.05.2025 14:39 Ответить
Починаю думати, що ці європейці разом із американцями насправді розумово відсталі... Чи грають ганебну виставу перед Україною
19.05.2025 06:24 Ответить
Грають. Згадайте усі їх заяви про те, що вони не будуть робити у разі вторгнення рф в Україну у лютому 2022. Увесь світ планував здати Україну *****, а не тільки зє
19.05.2025 07:00 Ответить
А в ніч на 19 знову атака шахедів, мабутьна посошок.
19.05.2025 06:55 Ответить
А якщо не прийме, то шо? До купи коаліцій "рєшучіх" і "охочих" достастся ще коаліція "озабочєних" ?
19.05.2025 08:37 Ответить
Эмманюл слепой или глухой?
**** 100 раз сказало, война не прекратится пока не устранена первопричина.
Первопричина, в том, что Владимир Членин, на "исконa рузскай зимле" создал Украину.
19.05.2025 09:08 Ответить
Да, да, ...і ніжкою топ-топ!!!!!
19.05.2025 09:22 Ответить
Що означає винен.
19.05.2025 15:26 Ответить
 
 