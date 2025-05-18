РУС
Новости Разговор Стубба с Трампом
Стубб в разговоре с Трампом доказывал ему, что РФ уже не является "великой державой", - The Guardian

Стубб убеждал Трампа, что РФ не является великой державой

Президент Финляндии в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом 17 мая пытался объяснить ему, что Россия уже не является "великой державой" в экономической и военной сферах.

Об этом он сказал на конференции по безопасности имени Леннарта Мэри в эстонской столице Таллинне, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Стубб, один из немногих европейских лидеров, которые имеют благосклонность Трампа, заявил, что использовал свое влияние, чтобы убедить американского президента пересмотреть свое мнение относительно экономической и военной мощи России.

"Экономика России меньше итальянской, но немного больше испанской. Три года назад она хотела лишить Украину независимости, суверенитета и территориальной целостности, но в этом году ей удалось захватить менее одного процента новых территорий. Ее процентная ставка превышает 20%, а резервы почти исчерпаны", - заявил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что с учетом этого нельзя считать Россию так называемой "великой державой". Он также призывает и других лидеров доносить эти месседжи до Трампа.

Читайте также: С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация движется, - Стубб

"Это нелегкая игра, но вам просто нужно продолжать взаимодействовать с американской администрацией", - сказал финский президент.

Политик также сказал, что мировоззрение Трампа не слишком отличается от видения мира в эпоху великих держав в XIX веке, когда их отношения колебались между конкуренцией и сотрудничеством.

"Мы должны убедить администрацию США, что свободная торговля и общие правила лучше сделок, основанных на сиюминутной выгоде, и что Европа серьезно относится к своей обороне, будучи не потребителем, а поставщиком безопасности", - сказал лидер Финляндии.

Напомним, что 17 мая Стубб провел разговор с Трампом. Финский президент рассказал, что лидер США "начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина".

Читайте также: Стубб после разговора с Трампом: Он теряет терпение, но в правильную сторону

Президент Стубб: (Россия больше не является великой державой, «по крайней мере, в экономическом плане». Он добавил: «Она меньше Италии, немного больше Испании [по экономике]. В военном отношении она хотела поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины три года назад. В этом году она продвинулась менее чем на один процентный пункт, ее процентная ставка ЦБ превышает 20%, а ее резервы исчерпаны. «Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу.)(с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/terpenie-trampa-lopaetsya/
18.05.2025 21:13 Ответить
Бачення світу трампа - це бачення пастуха. Американці обрали імбіцила.
18.05.2025 21:35 Ответить
Фіни знають на власному досвіді з ким НАТО має справу.
Тому Стубб і роздупляє Трампа.
Це Віткоффу можна навішати вермішель на вуха, подарувати пляшку горілки в матрьошці і плавлений сирок "Дружба".
Сказати, що "всьо будет окей", але продовжувати робити прутню.
18.05.2025 21:52 Ответить
Пацан сказав, пацан робить!
18.05.2025 21:03 Ответить
ті нещасні 80-100 тис. ухилянтів погоди не роблять.
18.05.2025 21:47 Ответить
Цей "Фридрих Кан" Реєстрація: 29.03.2025 - кацабот, але з "апгрейдом", - кацапська шваль вдає з себе людину, яка критично ставиться до ухилянтiв, але робить це в характерній "гіпертрофованій" манері. Кацабот не приховує своєї протухлої іронії - "то вже була б перемога над РФ", і відверто ображає людей - "Українські гниди". Зазвичай кацаботи завжди "критикують" ТЦК, але ця кацапсина "розпалює з іншого боку". I, головне, дивлюся, що на нього ведуться. Невже не видно, що це нелюдь кацапська, яка глумиться на форумі.
19.05.2025 03:24 Ответить
Примітивність істоти можна визначити за тим ,як вона мислить.
18.05.2025 22:41 Ответить
Она с натяжкой региональной является.
Если б не государственный терроризм, давно б никто и не вспоминал.
18.05.2025 21:24 Ответить
а сенс ?

трампон на поводке у пуйла
18.05.2025 21:30 Ответить
Был в Италии. Там много бедных. Они как цыгане эти итальянцы. Болоболят без остановки когда бельё особенно развесят во дворах
18.05.2025 21:56 Ответить
бідолашні італьянці, це ж треба - вони можуть собі дозволити сходити до стоматолога і їсти смачну їжу - страждає нація... не те що руські - ж можуть дозволити собі на рік скороварку в кредит взяти, тільки зубів нема
18.05.2025 22:48 Ответить
Предел мечтаний стоматолог. Конешно, у кого деньги есть то и позволить могут. Не помню когда был у стоматолога, лет 15 назад из-за скола зуба. А так все на месте. А у тебя с зубами проблема и голодаешь? Какую еду имеешь ввиду, напиши хоть. Голодный и без зубов
18.05.2025 22:56 Ответить
занадто ти якось особисто сприйняв коли потреби не було, подивимось який замкадиш який жереб витягне, депортацій менше явно не ставатиме
19.05.2025 00:07 Ответить
Не знаю. Видно будет 👀
19.05.2025 00:24 Ответить
Може і Трамп пояснив цьому Стуббу, що "велич" країни вимірюється на економікою, а кількістю ядерних боєголовок.
18.05.2025 22:49 Ответить
16 мая в Сенате Италии https://free-catalunya.livejournal.com/2219980.html состоялось важное событие. Сенатор Филиппо Сенси инициировал тему колонизированных Россией народов, представители которых являются настоящими узниками Российской Федерации и Путина. Презентация на западе всем известных "хороших русских", которых запустили в западные институции как этикетку "борьбы с путинизмом", наконец, стала вызывать большие сомнения.
Эта фальшивая конструкция достигла своего апогея, когда Кара-Мурза в Сенате Франции высказался о "малых народах", которым "психологически сподручнее убивать украинцев". Поднялась волна гнева среди представителей колонизированных народов, которые претерпевают насилие со стороны Москвы, и которые действительно являются настоящими узниками совести, о которых "хорошие русские" упорно молчат. Занявшие все места по "абонементам", заполнившие собой все площадки в западных институциях, они блокируют информацию о замученных в российских тюрьмах представителях коренных народов.
В том числе этнических украинцах.
18.05.2025 23:22 Ответить
Своевременно и актуально. Либерастную сруцню гнать сцаными тряаками из европейских институций. Там место порабощенным империей коренным народам.
19.05.2025 04:15 Ответить
********* - не вяликая держава, а ты, Трамп - рыжее ************* чмо.
19.05.2025 04:10 Ответить
 
 