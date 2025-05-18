Стубб в разговоре с Трампом доказывал ему, что РФ уже не является "великой державой", - The Guardian

Президент Финляндии в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом 17 мая пытался объяснить ему, что Россия уже не является "великой державой" в экономической и военной сферах.

Об этом он сказал на конференции по безопасности имени Леннарта Мэри в эстонской столице Таллинне, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Стубб, один из немногих европейских лидеров, которые имеют благосклонность Трампа, заявил, что использовал свое влияние, чтобы убедить американского президента пересмотреть свое мнение относительно экономической и военной мощи России.

"Экономика России меньше итальянской, но немного больше испанской. Три года назад она хотела лишить Украину независимости, суверенитета и территориальной целостности, но в этом году ей удалось захватить менее одного процента новых территорий. Ее процентная ставка превышает 20%, а резервы почти исчерпаны", - заявил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что с учетом этого нельзя считать Россию так называемой "великой державой". Он также призывает и других лидеров доносить эти месседжи до Трампа.

Читайте также: С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация движется, - Стубб

"Это нелегкая игра, но вам просто нужно продолжать взаимодействовать с американской администрацией", - сказал финский президент.

Политик также сказал, что мировоззрение Трампа не слишком отличается от видения мира в эпоху великих держав в XIX веке, когда их отношения колебались между конкуренцией и сотрудничеством.

"Мы должны убедить администрацию США, что свободная торговля и общие правила лучше сделок, основанных на сиюминутной выгоде, и что Европа серьезно относится к своей обороне, будучи не потребителем, а поставщиком безопасности", - сказал лидер Финляндии.

Напомним, что 17 мая Стубб провел разговор с Трампом. Финский президент рассказал, что лидер США "начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина".

Читайте также: Стубб после разговора с Трампом: Он теряет терпение, но в правильную сторону