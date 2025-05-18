Стубб после разговора с Трампом: Он теряет терпение, но в правильном направлении

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о телефонных разговорах с лидерами США и Украины, которые состоялись накануне.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на STT, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Стубб, вечером 17 мая он провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а утром в воскресенье, 18 мая, говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина",- рассказал президент Финляндии о разговорах с лидерами США и Украины.

Также Стубб отметил, что союзники Украины постоянно пытаются донести до Трампа, что Украина способна вести оборонительную войну, а ситуация в России хуже, чем предполагалось.

Кроме этого, финский лидер выразил уверенность, что несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.

