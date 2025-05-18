Стубб после разговора с Трампом: Он теряет терпение, но в правильном направлении
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о телефонных разговорах с лидерами США и Украины, которые состоялись накануне.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на STT, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Стубб, вечером 17 мая он провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а утром в воскресенье, 18 мая, говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина",- рассказал президент Финляндии о разговорах с лидерами США и Украины.
Также Стубб отметил, что союзники Украины постоянно пытаются донести до Трампа, что Украина способна вести оборонительную войну, а ситуация в России хуже, чем предполагалось.
Кроме этого, финский лидер выразил уверенность, что несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.
- - Да, да... И ещё "жёлтой жабой"!...
Він прекрасно розуміє що у нього нема ЖОДНИХ важелів впливу на ху-йла. Тому він ніколи навіть не пукне в ту сторону.
Інакше шо виходить Байден був правий? - та ні в жисть...
Пам`ятаете хто тут таке казав?
Зокрема, послабити Європу, щоб вона не була самостійним центром сили, а також не дати Росії розвалитись й колапсувати. Поки Україна стоїть, Росія наближається до колапсу й точно не посилюється. Поки Україна стоїть, Європа не послаблюється, а європейська єдність посилюється. Всі попередні президенти вірили в США як в сяюче місто на пагорбі, яке є світлом демократії для всього світу, який грунтується на правилах й принципах. Прийшов Трамп і повністю перевернув цю картинку. І самий неочікуваний сюрпріз приходу Трампа, це жалюгідність амеріканської політичної системи, яка завжди позицінювала себе як демократична... приход до влади фашиста із замашками диктатора й все - система повністю зламана й політика держави розгорнута на 180 градусів. Америка більше не та держава на яку можна покластися, Америка може відмовитись від своїх обов'язків в будь-якому союзі (навіть вийти з ООЗ, ООН, НАТО), Америка може підспівувати агресору...Тепер світ грунтується на інтересах і праві сильного.......
З глибоким сумом хочу повідомити, що мій
********коханий врізав дуб а, відкинув копита, зіграв у ящик, потрібне підставити, відійшов до пекла, де йому і місцев кращі світи.
Чому ти мене покинув?!
Так пізно!