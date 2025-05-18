Стубб после разговора с Трампом: Он теряет терпение, но в правильном направлении

РУС
Новости Стубб поговорил с Трампом и Зеленским
4 447 16

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о телефонных разговорах с лидерами США и Украины, которые состоялись накануне.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на STT, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Стубб, вечером 17 мая он провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а утром в воскресенье, 18 мая, говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина",- рассказал президент Финляндии о разговорах с лидерами США и Украины.

Также Стубб отметил, что союзники Украины постоянно пытаются донести до Трампа, что Украина способна вести оборонительную войну, а ситуация в России хуже, чем предполагалось.

Кроме этого, финский лидер выразил уверенность, что несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.

Читайте также: С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация движется, - Стубб

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Трамп Дональд (6464) Стубб Александр (106)
Топ комментарии
+17
Трамп - сраний флюгєр. Сьогодні він втрачає терпіння, а завтра - бабац і знову лиже сраку *****. І ніякими раціональними аргументами це не пояснюється.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:07 Ответить
+8
Як би це грубо не звучало, але Україна стала для адміністрації Дональда Трампа прикрою перешкодою, яка заважає йому досягти двох важливих стратегічних цілей......
Зокрема, послабити Європу, щоб вона не була самостійним центром сили, а також не дати Росії розвалитись й колапсувати. Поки Україна стоїть, Росія наближається до колапсу й точно не посилюється. Поки Україна стоїть, Європа не послаблюється, а європейська єдність посилюється. Всі попередні президенти вірили в США як в сяюче місто на пагорбі, яке є світлом демократії для всього світу, який грунтується на правилах й принципах. Прийшов Трамп і повністю перевернув цю картинку. І самий неочікуваний сюрпріз приходу Трампа, це жалюгідність амеріканської політичної системи, яка завжди позицінювала себе як демократична... приход до влади фашиста із замашками диктатора й все - система повністю зламана й політика держави розгорнута на 180 градусів. Америка більше не та держава на яку можна покластися, Америка може відмовитись від своїх обов'язків в будь-якому союзі (навіть вийти з ООЗ, ООН, НАТО), Америка може підспівувати агресору...Тепер світ грунтується на інтересах і праві сильного.......
показать весь комментарий
18.05.2025 19:03 Ответить
+6
Трамп вже три місяці "втрачає терпіння"
показать весь комментарий
18.05.2025 18:17 Ответить
тобто злий на засранців
показать весь комментарий
18.05.2025 18:05 Ответить
- Они называли меня земляным червяком?!!!
- - Да, да... И ещё "жёлтой жабой"!...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:56 Ответить
Чубатого крім грошей і гольфу в цьому світі більше нічого не цікавить.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:06 Ответить
Трамп мудак, але не тупий.
Він прекрасно розуміє що у нього нема ЖОДНИХ важелів впливу на ху-йла. Тому він ніколи навіть не пукне в ту сторону.
Інакше шо виходить Байден був правий? - та ні в жисть...
показать весь комментарий
18.05.2025 18:07 Ответить
втрачає терпіння, тому що Зе не хоче йти на поступки ху"ла
показать весь комментарий
18.05.2025 18:11 Ответить
Трамп вже три місяці "втрачає терпіння"
показать весь комментарий
18.05.2025 18:17 Ответить
Якби всі дружно включили ігнор в бік дебіла Доні, замість умовлянь, толку було б більше - Конгресс мізки за місяць вправив би недоумку.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:12 Ответить
''Також Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося''... Ну звичайно ж здатна. Це ж не у Фінляндії зараз людей на вулицях як собак виловлюють для оборонної війни на роки... Стуббу сидячи спостерігаючи за цим як за шоу з безпечної відстані можна воювати скільки хочеш, та хоч 100 років
показать весь комментарий
18.05.2025 18:21 Ответить
Ивропа вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам гы-гы-гы.
Пам`ятаете хто тут таке казав?
показать весь комментарий
18.05.2025 18:30 Ответить
Ту-ту!
показать весь комментарий
18.05.2025 18:33 Ответить
"втрачає терпіння в напрямку путіна".. Так і хоче злитись з ****** в одне ціле.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:42 Ответить
Головне, щоб до вбиральні встиг добігти. А то знову буде конфуз.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:44 Ответить
Ми скоро прочитаємо допис Меланки в мережі Х?
З глибоким сумом хочу повідомити, що мій ******** коханий врізав дуба, відкинув копита, зіграв у ящик, потрібне підставити, відійшов до пекла, де йому і місце в кращі світи.
Чому ти мене покинув?! Так пізно!
показать весь комментарий
18.05.2025 20:10 Ответить
 
 