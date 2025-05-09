С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается, - Стубб
Лидеры стран JEF провели переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали перспективы прекращения огня.
Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ.
"Во время ужина лидеров JEF я вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре инициировал телефонные разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно. Мы обсудили ситуацию в Украине и перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается", - отметил он.
В комментариях Зеленский поблагодарил финского лидера и руководителей остальных стран JEF.
"Спасибо Вам, Александр, и всем лидерам JEF за Вашу непоколебимую поддержку Украины. Каждые усилия, направленные на приближение справедливого мира, искренне ценятся", - говорится в сообщении.
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Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.
- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.
- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
А потім, після місяція підготовки, звинуватив Україну в порушенні та вдарив би аж за Харків і Дніпро.
адєпт сєкти люсі?
Ми завтра будемо кров'ю харкати. через сьогоднішній прояв слабкості....суки зелені....