С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается, - Стубб

Лидеры стран JEF провели переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали перспективы прекращения огня.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ужина лидеров JEF я вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре инициировал телефонные разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно. Мы обсудили ситуацию в Украине и перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается", - отметил он.

В комментариях Зеленский поблагодарил финского лидера и руководителей остальных стран JEF.

"Спасибо Вам, Александр, и всем лидерам JEF за Вашу непоколебимую поддержку Украины. Каждые усилия, направленные на приближение справедливого мира, искренне ценятся", - говорится в сообщении.

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