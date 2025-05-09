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Новости Переговоры о прекращении огня
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С Зеленским и Трампом обсудили перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается, - Стубб

Прекращение огня. Провели переговоры с Зеленским и Трампом

Лидеры стран JEF провели переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали перспективы прекращения огня.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ужина лидеров JEF я вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре инициировал телефонные разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно. Мы обсудили ситуацию в Украине и перспективы 30-дневного прекращения огня. Ситуация продвигается", - отметил он.

Прекращение огня. Провели переговоры с Зеленским и Трампом

В комментариях Зеленский поблагодарил финского лидера и руководителей остальных стран JEF.

"Спасибо Вам, Александр, и всем лидерам JEF за Вашу непоколебимую поддержку Украины. Каждые усилия, направленные на приближение справедливого мира, искренне ценятся", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты - на 30 дней тишины, - Зеленский. ВИДЕО

Прекращение огня. Провели переговоры с Зеленским и Трампом

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Трамп Дональд (5403) Стубб Александр (85)


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Топ комментарии
+9
дурень? лох? чи просто береже обличчя трампа?

- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.

- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.

- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
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09.05.2025 12:11
+7
Куди рухається?

Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
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09.05.2025 12:10
+7
Нагнули зелену лошару на пабєдобєсіє, тепер можна потихенько щось кудись рухати.
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09.05.2025 12:14
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Куди рухається?

Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
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09.05.2025 12:10 Ответить
Я з сусідом теж "обговорювали перспективи припинення вогню" . Домовились зустрітись знову...
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09.05.2025 12:10 Ответить
дурень? лох? чи просто береже обличчя трампа?

- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.

- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.

- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
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09.05.2025 12:11 Ответить
Я б на місці ***** взяв і здивував всіх - згодився на пєрєміріє.
А потім, після місяція підготовки, звинуватив Україну в порушенні та вдарив би аж за Харків і Дніпро.
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09.05.2025 12:11 Ответить
***** й так готується влітку вдарити з ********* по Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Рівенщини, Волині у напрямку Києва, Житомира, Рівного, а також по Запоріжчині у напрямку Дніпра та Запоріжжя, незалежно від того буде "перемир'я" чи ні
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09.05.2025 12:20 Ответить
За три роки не вдарили а зараз почнуть, тобтовони ще нічого не починали. Не меліть дурниць.
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09.05.2025 13:04 Ответить
то нахіба нагнали чтіки о/с та техніки до *********? гриби збирати та бульбу смажити?
адєпт сєкти люсі?
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09.05.2025 13:06 Ответить
Нагнули зелену лошару на пабєдобєсіє, тепер можна потихенько щось кудись рухати.
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09.05.2025 12:14 Ответить
Ситуація рухається - не так як черепаха. Намічається застілля - посилають черепаху по горілку - пройшла година - думки ждунів в голос - мабуть вже під крамницею - та ні! - купила і вже валить назад - відкриваються двері - черепаха - ви тут ******** - то я зовсім нікуди не піду!
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09.05.2025 12:15 Ответить
Ситуація рухається по краснай площяді на масквабадє, а завтра поїде на фронт в Україну.
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09.05.2025 12:16 Ответить
куда оно там поедет?будет опять фарш на ендуро штурмовать,если чтото и поедет то максимум неделю там продержиться до разйоба фпвшками)
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09.05.2025 12:27 Ответить
"рухається ситуація"- а рашист стріляє і продовжує окупацію Україну
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09.05.2025 12:18 Ответить
Уїб-лани переговорні, відрухати б вас по польськи, разом з ******, можливо і був би якийсь рух....
Ми завтра будемо кров'ю харкати. через сьогоднішній прояв слабкості....суки зелені....
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09.05.2025 12:24 Ответить
Чому польські солдати не захищають свою країну разом з українськими? Вони чекають, коли ***** спочатку проковтне Україну, а потім за них візьметься? По одинці ми його не переможемо, але разом, об'єднавши зусилля є непогані шанси
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09.05.2025 12:30 Ответить
 
 