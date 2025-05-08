Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты – на 30 дней тишины, – Зеленский.. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к "настоящему" прекращению огня.
Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.
"Мы говорили с Президентом Трампом о совместных действиях: о поддержке Соединенных Штатов Америки, которая так нужна, о давлении на Россию - давление ради мира. Обсудили ситуацию на фронте. Обсудили дипломатическую работу.
Говорили о том, как приблизить реальное и длительное прекращение огня - минимум на 30 дней. Это то, что может дать много шансов для дипломатии. Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты - на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте.
Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно - поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не впервые - мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", - сказал Зеленский.
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Треба будувати далекобійні ракети і пуляти то вразливим та чутливим місцям рф, щоб кацапи самі вили та просили про припиненя вогню!
і обратися на другий термін !!
Територіі Украіни Зе не цікавлять ,
так як жити тут він не збирається 😡