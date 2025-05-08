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Новости Обращение Зеленского
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Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты – на 30 дней тишины, – Зеленский.. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к "настоящему" прекращению огня.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента, передает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили с Президентом Трампом о совместных действиях: о поддержке Соединенных Штатов Америки, которая так нужна, о давлении на Россию - давление ради мира. Обсудили ситуацию на фронте. Обсудили дипломатическую работу.

Говорили о том, как приблизить реальное и длительное прекращение огня - минимум на 30 дней. Это то, что может дать много шансов для дипломатии. Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты - на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Трамп поддерживает необходимость прекращения огня, - Зеленский после разговора с президентом США

Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно - поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не впервые - мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) обращение (753)


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Топ комментарии
+10
"Оман" вимагає проста пєрєстать стрєлять.
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08.05.2025 23:50
+9
Короче, трамп приказал вове по Москве не стрелять и тот, вот прямо с этой минуты взвился мирным голубем (думаю, он очень рад, что не нужно принимать решение). Мне кажется, что если перемирие и наступит, это будет означать бесповоротную сдачу всего, что у нас отжали. А вовино блеяние про "повернемо дипломатичним шляхом" - это чтобы отпетлять..
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08.05.2025 23:49
+8
Наказали нашим хлопцям не стріляти. Знову, плть!!!!! Скільки наших Героїв знову загине....тварина ти гнусява!!!!!
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08.05.2025 23:55
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Це ж скільки ще українських дітей ми готові прямо з цієї хвилини подарувати путіну?...
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08.05.2025 23:45 Ответить
шавка трампона - ти уже всих задарав з заморозкою. це ж уже було
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09.05.2025 00:11 Ответить
Чому? Чому дав себе зламати? Трампу конче потрібно було тебе зламати саме перед парадом. Бо пу наказав.
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08.05.2025 23:49 Ответить
Короче, трамп приказал вове по Москве не стрелять и тот, вот прямо с этой минуты взвился мирным голубем (думаю, он очень рад, что не нужно принимать решение). Мне кажется, что если перемирие и наступит, это будет означать бесповоротную сдачу всего, что у нас отжали. А вовино блеяние про "повернемо дипломатичним шляхом" - это чтобы отпетлять..
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08.05.2025 23:49 Ответить
"Оман" вимагає проста пєрєстать стрєлять.
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08.05.2025 23:50 Ответить
зеленський иди науог. трамп нам не указ. це ти йому служиш - не ми
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09.05.2025 00:12 Ответить
із тексту зрозуміло, що третя зміна у Рєутово може спокіно складати УМПК, трамп попросив їм не заважати, а також не лякати сі, щоб він зміг без страху післязавтра відірватись від путіна.
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08.05.2025 23:50 Ответить
Кацапи їбошать, а ми мовчим. Ось що таке припиненя вогню по кацапськи. Чого ти прагнеш досякти таким припиненям?
Треба будувати далекобійні ракети і пуляти то вразливим та чутливим місцям рф, щоб кацапи самі вили та просили про припиненя вогню!
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08.05.2025 23:53 Ответить
Наказали нашим хлопцям не стріляти. Знову, плть!!!!! Скільки наших Героїв знову загине....тварина ти гнусява!!!!!
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08.05.2025 23:55 Ответить
Я діка ізвіняюсь, це він через відосик до путіна звертається? Чи просто сцить на обличчя віруючим?
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08.05.2025 23:56 Ответить
Хто б сумнівався, що чмо прогнеться на побєдобєсіє, а з 10 числа все продовжиться, які там 30 днів? ЛОХ найвеличніших масштабів.
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08.05.2025 23:57 Ответить
А що і де зупинилось?
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08.05.2025 23:58 Ответить
Капітуляцією пахне , так як потерпілому потрібні нові вибори
і обратися на другий термін !!
Територіі Украіни Зе не цікавлять ,
так як жити тут він не збирається 😡
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09.05.2025 00:01 Ответить
Оригинальный план Победы: каждый день упрашивать противника о перемирии...
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09.05.2025 00:04 Ответить
Османська брехлива українофобська гнида
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09.05.2025 00:05 Ответить
Ну всьо. Копалини Срампу за амністію від переслідування фінорганами США, ***** капітуляцію, щоб новачком за невиконання оманського договорняка не пригостив, і в бєга - гроши є і нікому нічєго нє должен.
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09.05.2025 00:26 Ответить
Ця приїзжа ж...ська паскудь і недобите свого часу вонюче ж...ське кодло продовжують знущання з автохтонного народу - з українців. Ця паскудь робить все, щоб поступово і методично ослабити ЗСУ і народний супротив ворогу. Цей приїзжий недонародець вміє на свою меркантильну користь розвалювати суспільство і країну, які їх приютили.
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09.05.2025 00:32 Ответить
В переводе на факты:"мы не будем бить по Москве в период, когда путин приказал не бить по ней". Не смотря, на все ранее , мои , ура-патриотические, заявления"- Зеленский.
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09.05.2025 00:34 Ответить
Кого ти хочеш наїпати, зелений латентний совкодрочере? Вже встиг хильнути перед видосиком за пабєдабєсіє?
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09.05.2025 00:34 Ответить
Ну ось,все зрозуміло, дадуть ***** провести победобесие..
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09.05.2025 00:42 Ответить
 
 