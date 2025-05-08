Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до "справжнього" припинення вогню.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говорили з Президентом Трампом про спільні дії: про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію – тиск заради миру. Обговорили ситуацію на фронті. Обговорили дипломатичну роботу.

Говорили про те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті.

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Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", - сказав Зеленський.