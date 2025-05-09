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Новини Переговори про припинення вогню
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Із Зеленським та Трампом обговорили перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається, - Стубб

Припинення вогню. Провели перемовини із Зеленським та Трампом

Лідери країн JEF провели перемовини із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Сторони обговорювали перспективи припинення вогню.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ.

"Під час вечері лідерів JEF я разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре ініціював телефонні розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відповідно. Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - зазначив він.

Припинення вогню. Провели перемовини із Зеленським та Трампом

У коментарях Зеленський подякував фінському лідеру та очільникам решти країн JEF.

"Дякую Вам, Олександре, та всім лідерам JEF за Вашу непохитну підтримку України. Кожні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, щиро цінуються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші, - Зеленський. ВIДЕО

Припинення вогню. Провели перемовини із Зеленським та Трампом

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Трамп Дональд (5846) Стубб Александр (87)


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Топ коментарі
+9
дурень? лох? чи просто береже обличчя трампа?

- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.

- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.

- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
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09.05.2025 12:11
+7
Куди рухається?

Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
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09.05.2025 12:10
+7
Нагнули зелену лошару на пабєдобєсіє, тепер можна потихенько щось кудись рухати.
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09.05.2025 12:14
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Куди рухається?

Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
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09.05.2025 12:10 Відповісти
Я з сусідом теж "обговорювали перспективи припинення вогню" . Домовились зустрітись знову...
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09.05.2025 12:10 Відповісти
дурень? лох? чи просто береже обличчя трампа?

- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.

- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.

- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
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09.05.2025 12:11 Відповісти
Я б на місці ***** взяв і здивував всіх - згодився на пєрєміріє.
А потім, після місяція підготовки, звинуватив Україну в порушенні та вдарив би аж за Харків і Дніпро.
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09.05.2025 12:11 Відповісти
***** й так готується влітку вдарити з ********* по Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Рівенщини, Волині у напрямку Києва, Житомира, Рівного, а також по Запоріжчині у напрямку Дніпра та Запоріжжя, незалежно від того буде "перемир'я" чи ні
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09.05.2025 12:20 Відповісти
За три роки не вдарили а зараз почнуть, тобтовони ще нічого не починали. Не меліть дурниць.
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09.05.2025 13:04 Відповісти
то нахіба нагнали чтіки о/с та техніки до *********? гриби збирати та бульбу смажити?
адєпт сєкти люсі?
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09.05.2025 13:06 Відповісти
Нагнули зелену лошару на пабєдобєсіє, тепер можна потихенько щось кудись рухати.
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09.05.2025 12:14 Відповісти
Ситуація рухається - не так як черепаха. Намічається застілля - посилають черепаху по горілку - пройшла година - думки ждунів в голос - мабуть вже під крамницею - та ні! - купила і вже валить назад - відкриваються двері - черепаха - ви тут ******** - то я зовсім нікуди не піду!
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09.05.2025 12:15 Відповісти
Ситуація рухається по краснай площяді на масквабадє, а завтра поїде на фронт в Україну.
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09.05.2025 12:16 Відповісти
куда оно там поедет?будет опять фарш на ендуро штурмовать,если чтото и поедет то максимум неделю там продержиться до разйоба фпвшками)
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09.05.2025 12:27 Відповісти
"рухається ситуація"- а рашист стріляє і продовжує окупацію Україну
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09.05.2025 12:18 Відповісти
Уїб-лани переговорні, відрухати б вас по польськи, разом з ******, можливо і був би якийсь рух....
Ми завтра будемо кров'ю харкати. через сьогоднішній прояв слабкості....суки зелені....
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09.05.2025 12:24 Відповісти
Чому польські солдати не захищають свою країну разом з українськими? Вони чекають, коли ***** спочатку проковтне Україну, а потім за них візьметься? По одинці ми його не переможемо, але разом, об'єднавши зусилля є непогані шанси
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09.05.2025 12:30 Відповісти
 
 