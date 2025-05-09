Із Зеленським та Трампом обговорили перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається, - Стубб

Лідери країн JEF провели перемовини із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Сторони обговорювали перспективи припинення вогню.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ.

"Під час вечері лідерів JEF я разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре ініціював телефонні розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відповідно. Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - зазначив він.

У коментарях Зеленський подякував фінському лідеру та очільникам решти країн JEF.

"Дякую Вам, Олександре, та всім лідерам JEF за Вашу непохитну підтримку України. Кожні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, щиро цінуються", - йдеться в повідомленні.

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