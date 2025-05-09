Із Зеленським та Трампом обговорили перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається, - Стубб
Лідери країн JEF провели перемовини із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Сторони обговорювали перспективи припинення вогню.
Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ.
"Під час вечері лідерів JEF я разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре ініціював телефонні розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відповідно. Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається", - зазначив він.
У коментарях Зеленський подякував фінському лідеру та очільникам решти країн JEF.
"Дякую Вам, Олександре, та всім лідерам JEF за Вашу непохитну підтримку України. Кожні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру, щиро цінуються", - йдеться в повідомленні.
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Перемирие - это, в самом лучшем случае, заморозка нынешнего положения вещей. Что они все так жопу рвут?
- за 100 днів, не досягнуто жодного прогресу у війні. Цивільних жертв - тільки збільшилось.
- угода про копалини - немає відношення до наближення миру, про це вчора сам Держдеп сказав.
- не літали дрони і ракети на Пасху і останні 2 дні? Ну то все накоплене росіяни запускають на наступний же день..
А потім, після місяція підготовки, звинуватив Україну в порушенні та вдарив би аж за Харків і Дніпро.
адєпт сєкти люсі?
Ми завтра будемо кров'ю харкати. через сьогоднішній прояв слабкості....суки зелені....