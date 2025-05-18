Стубб після розмови з Трампом: Він втрачає терпіння, але в правильний бік
Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про телефонні розмови з лідерами США та України, які відбулись напередодні.
Про це пише "ЄП" з посиланням на STT, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Стубб, ввечері 17 травня він провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а вранці в неділю, 18 травня говорив з президентом України Володимиром Зеленським.
"Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна",- розповів президент Фінляндії про розмови з лідерами США та України.
Також Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося.
Окрім цього, фінський лідер висловив упевненість, що попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.
Він прекрасно розуміє що у нього нема ЖОДНИХ важелів впливу на ху-йла. Тому він ніколи навіть не пукне в ту сторону.
Інакше шо виходить Байден був правий? - та ні в жисть...
Пам`ятаете хто тут таке казав?
Зокрема, послабити Європу, щоб вона не була самостійним центром сили, а також не дати Росії розвалитись й колапсувати. Поки Україна стоїть, Росія наближається до колапсу й точно не посилюється. Поки Україна стоїть, Європа не послаблюється, а європейська єдність посилюється. Всі попередні президенти вірили в США як в сяюче місто на пагорбі, яке є світлом демократії для всього світу, який грунтується на правилах й принципах. Прийшов Трамп і повністю перевернув цю картинку. І самий неочікуваний сюрпріз приходу Трампа, це жалюгідність амеріканської політичної системи, яка завжди позицінювала себе як демократична... приход до влади фашиста із замашками диктатора й все - система повністю зламана й політика держави розгорнута на 180 градусів. Америка більше не та держава на яку можна покластися, Америка може відмовитись від своїх обов'язків в будь-якому союзі (навіть вийти з ООЗ, ООН, НАТО), Америка може підспівувати агресору...Тепер світ грунтується на інтересах і праві сильного.......
