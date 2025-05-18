Стубб після розмови з Трампом: Він втрачає терпіння, але в правильний бік

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про телефонні розмови з лідерами США та України, які відбулись напередодні.

Як розповів Стубб, ввечері 17 травня він провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а вранці в неділю, 18 травня говорив з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна",- розповів президент Фінляндії про розмови з лідерами США та України.

Також Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося.

Окрім цього, фінський лідер висловив упевненість, що попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.

