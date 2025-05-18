УКР
Стубб поговорив із Трампом та Зеленським
Стубб після розмови з Трампом: Він втрачає терпіння, але в правильний бік

Стубб розповів про розмови із Трампом та Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про телефонні розмови з лідерами США та України, які відбулись напередодні.

Про це пише "ЄП" з посиланням на STT, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Стубб, ввечері 17 травня він провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а вранці в неділю, 18 травня говорив з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна",- розповів президент Фінляндії про розмови з лідерами США та України.

Також Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося.

Окрім цього, фінський лідер висловив упевненість, що попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.

Зеленський Володимир (25227) Трамп Дональд (6985) Стубб Александр (108)
Топ коментарі
+17
Трамп - сраний флюгєр. Сьогодні він втрачає терпіння, а завтра - бабац і знову лиже сраку *****. І ніякими раціональними аргументами це не пояснюється.
18.05.2025 18:07 Відповісти
+8
Як би це грубо не звучало, але Україна стала для адміністрації Дональда Трампа прикрою перешкодою, яка заважає йому досягти двох важливих стратегічних цілей......
Зокрема, послабити Європу, щоб вона не була самостійним центром сили, а також не дати Росії розвалитись й колапсувати. Поки Україна стоїть, Росія наближається до колапсу й точно не посилюється. Поки Україна стоїть, Європа не послаблюється, а європейська єдність посилюється. Всі попередні президенти вірили в США як в сяюче місто на пагорбі, яке є світлом демократії для всього світу, який грунтується на правилах й принципах. Прийшов Трамп і повністю перевернув цю картинку. І самий неочікуваний сюрпріз приходу Трампа, це жалюгідність амеріканської політичної системи, яка завжди позицінювала себе як демократична... приход до влади фашиста із замашками диктатора й все - система повністю зламана й політика держави розгорнута на 180 градусів. Америка більше не та держава на яку можна покластися, Америка може відмовитись від своїх обов'язків в будь-якому союзі (навіть вийти з ООЗ, ООН, НАТО), Америка може підспівувати агресору...Тепер світ грунтується на інтересах і праві сильного.......
18.05.2025 19:03 Відповісти
+6
Трамп вже три місяці "втрачає терпіння"
18.05.2025 18:17 Відповісти
тобто злий на засранців
18.05.2025 18:05 Відповісти
- Они называли меня земляным червяком?!!!
- - Да, да... И ещё "жёлтой жабой"!...
18.05.2025 19:56 Відповісти
Чубатого крім грошей і гольфу в цьому світі більше нічого не цікавить.
18.05.2025 18:06 Відповісти
Трамп - сраний флюгєр. Сьогодні він втрачає терпіння, а завтра - бабац і знову лиже сраку *****. І ніякими раціональними аргументами це не пояснюється.
18.05.2025 18:07 Відповісти
Трамп мудак, але не тупий.
Він прекрасно розуміє що у нього нема ЖОДНИХ важелів впливу на ху-йла. Тому він ніколи навіть не пукне в ту сторону.
Інакше шо виходить Байден був правий? - та ні в жисть...
18.05.2025 18:07 Відповісти
втрачає терпіння, тому що Зе не хоче йти на поступки ху"ла
18.05.2025 18:11 Відповісти
Трамп вже три місяці "втрачає терпіння"
18.05.2025 18:17 Відповісти
Якби всі дружно включили ігнор в бік дебіла Доні, замість умовлянь, толку було б більше - Конгресс мізки за місяць вправив би недоумку.
18.05.2025 22:12 Відповісти
''Також Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося''... Ну звичайно ж здатна. Це ж не у Фінляндії зараз людей на вулицях як собак виловлюють для оборонної війни на роки... Стуббу сидячи спостерігаючи за цим як за шоу з безпечної відстані можна воювати скільки хочеш, та хоч 100 років
18.05.2025 18:21 Відповісти
Ивропа вам ничиво ни далжна, Америка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам гы-гы-гы.
Пам`ятаете хто тут таке казав?
18.05.2025 18:30 Відповісти
Ту-ту!
18.05.2025 18:33 Відповісти
"втрачає терпіння в напрямку путіна".. Так і хоче злитись з ****** в одне ціле.
18.05.2025 18:42 Відповісти
Головне, щоб до вбиральні встиг добігти. А то знову буде конфуз.
18.05.2025 18:44 Відповісти
Як би це грубо не звучало, але Україна стала для адміністрації Дональда Трампа прикрою перешкодою, яка заважає йому досягти двох важливих стратегічних цілей......
Зокрема, послабити Європу, щоб вона не була самостійним центром сили, а також не дати Росії розвалитись й колапсувати. Поки Україна стоїть, Росія наближається до колапсу й точно не посилюється. Поки Україна стоїть, Європа не послаблюється, а європейська єдність посилюється. Всі попередні президенти вірили в США як в сяюче місто на пагорбі, яке є світлом демократії для всього світу, який грунтується на правилах й принципах. Прийшов Трамп і повністю перевернув цю картинку. І самий неочікуваний сюрпріз приходу Трампа, це жалюгідність амеріканської політичної системи, яка завжди позицінювала себе як демократична... приход до влади фашиста із замашками диктатора й все - система повністю зламана й політика держави розгорнута на 180 градусів. Америка більше не та держава на яку можна покластися, Америка може відмовитись від своїх обов'язків в будь-якому союзі (навіть вийти з ООЗ, ООН, НАТО), Америка може підспівувати агресору...Тепер світ грунтується на інтересах і праві сильного.......
18.05.2025 19:03 Відповісти
Ми скоро прочитаємо допис Меланки в мережі Х?
З глибоким сумом хочу повідомити, що мій ******** коханий врізав дуба, відкинув копита, зіграв у ящик, потрібне підставити, відійшов до пекла, де йому і місце в кращі світи.
Чому ти мене покинув?! Так пізно!
18.05.2025 20:10 Відповісти
 
 