Стубб у розмові з Трампом доводив йому, що РФ вже не є "великою державою", - The Guardian

Стубб переконував Трампа, що РФ не велика держава

Президент Фінляндії у розмові з американським лідером Дональдом Трампом 17 травня намагався пояснити йому, що Росія вже не є "великою державою" в економічній та військовій сферах.

Про це він сказав на конференції з безпеки імені Леннарта Мері в естонській столиці Таллінні, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що Стубб, один із небагатьох європейських лідерів, які мають прихильність Трампа, заявив, що використовував свій вплив, щоб переконати американського президента переглянути свою думку щодо економічної та військової могутності Росії.

"Економіка Росії менша за італійську, але трохи більша за іспанську. Три роки тому вона хотіла позбавити Україну незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, але цього року їй вдалося захопити менше одного відсотка нових територій. Її процентна ставка перевищує 20%, а резерви майже вичерпані", - заявив президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що з огляду на це не можна вважати Росію так званою "великою державою". Він також закликає й інших лідерів доносити ці меседжі до Трампа.

Читайте також: Із Зеленським та Трампом обговорили перспективи 30-денного припинення вогню. Ситуація рухається, - Стубб

"Це нелегка гра, але вам просто потрібно продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією", - сказав фінський президент.

Політик також сказав, що світогляд Трампа не надто відрізняється від бачення світу в епоху великих держав у XIX столітті, коли їхні відносини коливалися між конкуренцією та співпрацею.

"Ми маємо переконати адміністрацію США, що вільна торгівля та спільні правила кращі за угоди, засновані на миттєвій вигоді, і що Європа серйозно ставиться до своєї оборони, будучи не споживачем, а постачальником безпеки", - сказав лідер Фінляндії.

Нагадаємо, що 17 травня Стубб провів розмову з Трампом. Фінський президент розповів, що лідер США "починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна".

Читайте також: Стубб після розмови з Трампом: Він втрачає терпіння, але в правильний бік

США (24113) Трамп Дональд (6985) Стубб Александр (108)
Топ коментарі
+10
18.05.2025 21:13 Відповісти
+6
18.05.2025 21:35 Відповісти
+6
18.05.2025 21:52 Відповісти
Пацан сказав, пацан робить!
18.05.2025 21:03 Відповісти
Президент Стубб: (Россия больше не является великой державой, «по крайней мере, в экономическом плане». Он добавил: «Она меньше Италии, немного больше Испании [по экономике]. В военном отношении она хотела поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины три года назад. В этом году она продвинулась менее чем на один процентный пункт, ее процентная ставка ЦБ превышает 20%, а ее резервы исчерпаны. «Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу.)(с) Источник: https://www.ponomaroleg.com/terpenie-trampa-lopaetsya/
18.05.2025 21:13 Відповісти
ті нещасні 80-100 тис. ухилянтів погоди не роблять.
18.05.2025 21:47 Відповісти
Цей "Фридрих Кан" Реєстрація: 29.03.2025 - кацабот, але з "апгрейдом", - кацапська шваль вдає з себе людину, яка критично ставиться до ухилянтiв, але робить це в характерній "гіпертрофованій" манері. Кацабот не приховує своєї протухлої іронії - "то вже була б перемога над РФ", і відверто ображає людей - "Українські гниди". Зазвичай кацаботи завжди "критикують" ТЦК, але ця кацапсина "розпалює з іншого боку". I, головне, дивлюся, що на нього ведуться. Невже не видно, що це нелюдь кацапська, яка глумиться на форумі.
19.05.2025 03:24 Відповісти
Примітивність істоти можна визначити за тим ,як вона мислить.
18.05.2025 22:41 Відповісти
Она с натяжкой региональной является.
Если б не государственный терроризм, давно б никто и не вспоминал.
18.05.2025 21:24 Відповісти
а сенс ?

трампон на поводке у пуйла
18.05.2025 21:30 Відповісти
Бачення світу трампа - це бачення пастуха. Американці обрали імбіцила.
18.05.2025 21:35 Відповісти
Фіни знають на власному досвіді з ким НАТО має справу.
Тому Стубб і роздупляє Трампа.
Це Віткоффу можна навішати вермішель на вуха, подарувати пляшку горілки в матрьошці і плавлений сирок "Дружба".
Сказати, що "всьо будет окей", але продовжувати робити прутню.
18.05.2025 21:52 Відповісти
Был в Италии. Там много бедных. Они как цыгане эти итальянцы. Болоболят без остановки когда бельё особенно развесят во дворах
18.05.2025 21:56 Відповісти
бідолашні італьянці, це ж треба - вони можуть собі дозволити сходити до стоматолога і їсти смачну їжу - страждає нація... не те що руські - ж можуть дозволити собі на рік скороварку в кредит взяти, тільки зубів нема
18.05.2025 22:48 Відповісти
Предел мечтаний стоматолог. Конешно, у кого деньги есть то и позволить могут. Не помню когда был у стоматолога, лет 15 назад из-за скола зуба. А так все на месте. А у тебя с зубами проблема и голодаешь? Какую еду имеешь ввиду, напиши хоть. Голодный и без зубов
18.05.2025 22:56 Відповісти
занадто ти якось особисто сприйняв коли потреби не було, подивимось який замкадиш який жереб витягне, депортацій менше явно не ставатиме
19.05.2025 00:07 Відповісти
Не знаю. Видно будет 👀
19.05.2025 00:24 Відповісти
Може і Трамп пояснив цьому Стуббу, що "велич" країни вимірюється на економікою, а кількістю ядерних боєголовок.
18.05.2025 22:49 Відповісти
16 мая в Сенате Италии https://free-catalunya.livejournal.com/2219980.html состоялось важное событие. Сенатор Филиппо Сенси инициировал тему колонизированных Россией народов, представители которых являются настоящими узниками Российской Федерации и Путина. Презентация на западе всем известных "хороших русских", которых запустили в западные институции как этикетку "борьбы с путинизмом", наконец, стала вызывать большие сомнения.
Эта фальшивая конструкция достигла своего апогея, когда Кара-Мурза в Сенате Франции высказался о "малых народах", которым "психологически сподручнее убивать украинцев". Поднялась волна гнева среди представителей колонизированных народов, которые претерпевают насилие со стороны Москвы, и которые действительно являются настоящими узниками совести, о которых "хорошие русские" упорно молчат. Занявшие все места по "абонементам", заполнившие собой все площадки в западных институциях, они блокируют информацию о замученных в российских тюрьмах представителях коренных народов.
В том числе этнических украинцах.
18.05.2025 23:22 Відповісти
Своевременно и актуально. Либерастную сруцню гнать сцаными тряаками из европейских институций. Там место порабощенным империей коренным народам.
19.05.2025 04:15 Відповісти
********* - не вяликая держава, а ты, Трамп - рыжее ************* чмо.
19.05.2025 04:10 Відповісти
 
 