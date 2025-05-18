Стубб у розмові з Трампом доводив йому, що РФ вже не є "великою державою", - The Guardian
Президент Фінляндії у розмові з американським лідером Дональдом Трампом 17 травня намагався пояснити йому, що Росія вже не є "великою державою" в економічній та військовій сферах.
Про це він сказав на конференції з безпеки імені Леннарта Мері в естонській столиці Таллінні, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Видання пише, що Стубб, один із небагатьох європейських лідерів, які мають прихильність Трампа, заявив, що використовував свій вплив, щоб переконати американського президента переглянути свою думку щодо економічної та військової могутності Росії.
"Економіка Росії менша за італійську, але трохи більша за іспанську. Три роки тому вона хотіла позбавити Україну незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, але цього року їй вдалося захопити менше одного відсотка нових територій. Її процентна ставка перевищує 20%, а резерви майже вичерпані", - заявив президент Фінляндії.
Стубб наголосив, що з огляду на це не можна вважати Росію так званою "великою державою". Він також закликає й інших лідерів доносити ці меседжі до Трампа.
"Це нелегка гра, але вам просто потрібно продовжувати взаємодіяти з американською адміністрацією", - сказав фінський президент.
Політик також сказав, що світогляд Трампа не надто відрізняється від бачення світу в епоху великих держав у XIX столітті, коли їхні відносини коливалися між конкуренцією та співпрацею.
"Ми маємо переконати адміністрацію США, що вільна торгівля та спільні правила кращі за угоди, засновані на миттєвій вигоді, і що Європа серйозно ставиться до своєї оборони, будучи не споживачем, а постачальником безпеки", - сказав лідер Фінляндії.
Нагадаємо, що 17 травня Стубб провів розмову з Трампом. Фінський президент розповів, що лідер США "починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна".
Если б не государственный терроризм, давно б никто и не вспоминал.
трампон на поводке у пуйла
Тому Стубб і роздупляє Трампа.
Це Віткоффу можна навішати вермішель на вуха, подарувати пляшку горілки в матрьошці і плавлений сирок "Дружба".
Сказати, що "всьо будет окей", але продовжувати робити прутню.
Эта фальшивая конструкция достигла своего апогея, когда Кара-Мурза в Сенате Франции высказался о "малых народах", которым "психологически сподручнее убивать украинцев". Поднялась волна гнева среди представителей колонизированных народов, которые претерпевают насилие со стороны Москвы, и которые действительно являются настоящими узниками совести, о которых "хорошие русские" упорно молчат. Занявшие все места по "абонементам", заполнившие собой все площадки в западных институциях, они блокируют информацию о замученных в российских тюрьмах представителях коренных народов.
В том числе этнических украинцах.