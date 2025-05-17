2 217 33
Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
Про це він сказав у комантарі пропагандистському агентству ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Пєсков підтвердив, що телефонна розмова Путіна з Трампом готується", - пише російське ЗМІ.
Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
