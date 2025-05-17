УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у комантарі пропагандистському агентству ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пєсков підтвердив, що телефонна розмова Путіна з Трампом готується", - пише російське ЗМІ. 

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп подзвонить Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972)
+7
17.05.2025 20:58 Відповісти
+5
17.05.2025 21:09 Відповісти
+3
В чому справа? Не для того Путін починав війну,щоб пійти неа умови Трампа.Путін Трампа зневажае.
17.05.2025 20:46 Відповісти
От як хочте. а з 19 травня буде притишення (закінчення) війни. Ось побачите.
І Трамп тут як декорація. Справа трохи в іншому....
17.05.2025 20:44 Відповісти
В чому справа? Не для того Путін починав війну,щоб пійти неа умови Трампа.Путін Трампа зневажае.
17.05.2025 20:46 Відповісти
Це їй розклад карт таро показав
17.05.2025 21:33 Відповісти
Не буде. І справа тут зовсім не в тому...
17.05.2025 20:51 Відповісти
не буде, на жаль…
17.05.2025 20:53 Відповісти
Вангуйте предметно! А то вроді, мір-труд-май, або жвачка-дрючба?!?
17.05.2025 21:03 Відповісти
Якого року ? 2026 мабуть...
17.05.2025 21:10 Відповісти
Арестович, перелогінься.
17.05.2025 23:10 Відповісти
Судячи з усіх заяв трампа , у нього поруч під руками є кремлівський куратор. Чому ніхто не бачить почерк москви? Все що виригує трамп- спечено в пекарні кремля.
17.05.2025 20:53 Відповісти
Ви думаєте, що Оманські, і там нагадили?.
17.05.2025 21:01 Відповісти
6 часов назад Набиуллина попросила Путина ВЫЙТИ ИЗ ВОЙНЫ!
17.05.2025 20:53 Відповісти
Ну раз сама Набиуллина, как он сможет отказать).
17.05.2025 20:55 Відповісти
Она заявила в письме, шо больше не может удерживать эту развалину и просит ее отаучтить.
17.05.2025 21:08 Відповісти
отаучтить = отпустить
17.05.2025 21:12 Відповісти
нагадайте, будь ласка, якого нациського промисловця судили в Нюрнберзі....

.
18.05.2025 01:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WNZ7ZXD_BZ4
17.05.2025 21:03 Відповісти
О, це буде дуже непроста розмова для... трампа.

.
17.05.2025 20:55 Відповісти
почнеться з питання:

"Ну, що харошего скажеш, Краснов ?"

.
17.05.2025 21:27 Відповісти
Трамп запропонує ***** спільну фірму з осушення українських боліт?
17.05.2025 20:56 Відповісти
Балакали,балакали.І Україну в труну вже завчасно підори поклали.
17.05.2025 20:56 Відповісти
А х@й вони вгадали!
17.05.2025 21:00 Відповісти
17.05.2025 20:58 Відповісти
"золоті дощі" вщент розмили доніну совість в бліжнєм підмосков'ї

.
17.05.2025 21:25 Відповісти
Прутін-******, терміново замовив нову картину для Трампа!!
На ній Трамп, з золотою шаблею сидить на «подарованому» йому літаку з Катару!! На зразок, як з картини про Наполеона!?!?
Бо коня ж, йому не подарували!?! А прутін, хоче лаврова йому всучить, майже за даром!!
17.05.2025 21:00 Відповісти
З трампо весело жити, а х**йло то йоґо антіпод.
17.05.2025 21:02 Відповісти
17.05.2025 21:09 Відповісти
А хіба вона вже не була?
17.05.2025 21:18 Відповісти
Що, Україну будуть ділити??
17.05.2025 21:33 Відповісти
Так її ще зєля поділив в 2022 році , просравши окуповані території ,а тепер істерично верещить ,що ми їх не визнаємо кацапською територією. Так кацапам похрін ,визнаєш чи не визнаєш ,всерівно тобі їх вже не повернуть .
17.05.2025 21:44 Відповісти
А може то такий договорняк був...
17.05.2025 21:58 Відповісти
Та всі знають що Трамп на підсосі
17.05.2025 21:53 Відповісти
Після того як США припинять постачання зброї та ***********, Україна протримається лише кілька місяців, передає Bloomberg.

Тим часом, на думку автора статті, Трамп схиляється саме до такого варіанту. Питання лише в тому, коли він про це оголосить.
17.05.2025 22:00 Відповісти
 
 