Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав у комантарі пропагандистському агентству ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пєсков підтвердив, що телефонна розмова Путіна з Трампом готується", - пише російське ЗМІ.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп подзвонить Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"