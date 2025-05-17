Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в комантаре пропагандистскому агентству ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится", - пишет российское СМИ.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

