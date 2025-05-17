РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9259 посетителей онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
2 217 33

Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом

Песков подтвердил подготовку разговора Трампа и Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в комантаре пропагандистскому агентству ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится", - пишет российское СМИ.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Трамп позвонит Путину и Зеленскому 19 мая: "Надеюсь, что будет прекращение огня"

Автор: 

Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
17.05.2025 20:58 Ответить
+5
показать весь комментарий
17.05.2025 21:09 Ответить
+3
В чому справа? Не для того Путін починав війну,щоб пійти неа умови Трампа.Путін Трампа зневажае.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От як хочте. а з 19 травня буде притишення (закінчення) війни. Ось побачите.
І Трамп тут як декорація. Справа трохи в іншому....
показать весь комментарий
17.05.2025 20:44 Ответить
В чому справа? Не для того Путін починав війну,щоб пійти неа умови Трампа.Путін Трампа зневажае.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:46 Ответить
Це їй розклад карт таро показав
показать весь комментарий
17.05.2025 21:33 Ответить
Не буде. І справа тут зовсім не в тому...
показать весь комментарий
17.05.2025 20:51 Ответить
не буде, на жаль…
показать весь комментарий
17.05.2025 20:53 Ответить
Вангуйте предметно! А то вроді, мір-труд-май, або жвачка-дрючба?!?
показать весь комментарий
17.05.2025 21:03 Ответить
Якого року ? 2026 мабуть...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:10 Ответить
Арестович, перелогінься.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:10 Ответить
Судячи з усіх заяв трампа , у нього поруч під руками є кремлівський куратор. Чому ніхто не бачить почерк москви? Все що виригує трамп- спечено в пекарні кремля.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:53 Ответить
Ви думаєте, що Оманські, і там нагадили?.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:01 Ответить
6 часов назад Набиуллина попросила Путина ВЫЙТИ ИЗ ВОЙНЫ!
показать весь комментарий
17.05.2025 20:53 Ответить
Ну раз сама Набиуллина, как он сможет отказать).
показать весь комментарий
17.05.2025 20:55 Ответить
Она заявила в письме, шо больше не может удерживать эту развалину и просит ее отаучтить.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:08 Ответить
отаучтить = отпустить
показать весь комментарий
17.05.2025 21:12 Ответить
нагадайте, будь ласка, якого нациського промисловця судили в Нюрнберзі....

.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WNZ7ZXD_BZ4
показать весь комментарий
17.05.2025 21:03 Ответить
О, це буде дуже непроста розмова для... трампа.

.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:55 Ответить
почнеться з питання:

"Ну, що харошего скажеш, Краснов ?"

.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:27 Ответить
Трамп запропонує ***** спільну фірму з осушення українських боліт?
показать весь комментарий
17.05.2025 20:56 Ответить
Балакали,балакали.І Україну в труну вже завчасно підори поклали.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:56 Ответить
А х@й вони вгадали!
показать весь комментарий
17.05.2025 21:00 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 20:58 Ответить
"золоті дощі" вщент розмили доніну совість в бліжнєм підмосков'ї

.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:25 Ответить
Прутін-******, терміново замовив нову картину для Трампа!!
На ній Трамп, з золотою шаблею сидить на «подарованому» йому літаку з Катару!! На зразок, як з картини про Наполеона!?!?
Бо коня ж, йому не подарували!?! А прутін, хоче лаврова йому всучить, майже за даром!!
показать весь комментарий
17.05.2025 21:00 Ответить
З трампо весело жити, а х**йло то йоґо антіпод.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:02 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 21:09 Ответить
А хіба вона вже не була?
показать весь комментарий
17.05.2025 21:18 Ответить
Що, Україну будуть ділити??
показать весь комментарий
17.05.2025 21:33 Ответить
Так її ще зєля поділив в 2022 році , просравши окуповані території ,а тепер істерично верещить ,що ми їх не визнаємо кацапською територією. Так кацапам похрін ,визнаєш чи не визнаєш ,всерівно тобі їх вже не повернуть .
показать весь комментарий
17.05.2025 21:44 Ответить
А може то такий договорняк був...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:58 Ответить
Та всі знають що Трамп на підсосі
показать весь комментарий
17.05.2025 21:53 Ответить
Після того як США припинять постачання зброї та ***********, Україна протримається лише кілька місяців, передає Bloomberg.

Тим часом, на думку автора статті, Трамп схиляється саме до такого варіанту. Питання лише в тому, коли він про це оголосить.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:00 Ответить
 
 