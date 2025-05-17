Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал в комантаре пропагандистскому агентству ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом готовится", - пишет российское СМИ.
Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Топ комментарии
+7 YU ST
показать весь комментарий17.05.2025 20:58 Ответить Ссылка
+5 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий17.05.2025 21:09 Ответить Ссылка
+3 Merkator_R
показать весь комментарий17.05.2025 20:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Трамп тут як декорація. Справа трохи в іншому....
.
.
"Ну, що харошего скажеш, Краснов ?"
.
.
На ній Трамп, з золотою шаблею сидить на «подарованому» йому літаку з Катару!! На зразок, як з картини про Наполеона!?!?
Бо коня ж, йому не подарували!?! А прутін, хоче лаврова йому всучить, майже за даром!!
Тим часом, на думку автора статті, Трамп схиляється саме до такого варіанту. Питання лише в тому, коли він про це оголосить.