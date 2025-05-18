Віткофф вважає, що розмова Трампа й Путіна буде "успішною"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф очікує, що американський лідер Дональд Трамп в понеділок, 19 травня, матиме "успішну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в програмі This Week на каналі ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Віткоффа, розмова очільників США та РФ "матиме велике значення для визначення того, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори".

"Я вірю, що президент матиме успішну телефонну розмову Володимиром Путіним. Вони знають одне одного. Президент сповнений рішучості щось тут зробити ... якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе",- сказав спецпредставник Трампа.

Ведучий також запитав Віткоффа чи поділяє він думку віцепрезидента Джей Ді Венса, що "росіяни вимагають занадто багато на перемовинах".

"Я думаю, що на таких переговорах люди займають певні позиції... Мистецтво тут полягає в тому, щоб звузити цей, знаєте, широкий проміжок між сторонами. І я думаю, що певною мірою ми це зробили. Певною мірою кожна сторона... знаєте, визначає свої позиції. І я думаю, що понеділок значною мірою допоможе визначити, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори", - сказав американський посадовець, відповідаючи на питання.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

