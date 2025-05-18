УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
2 222 35

Віткофф вважає, що розмова Трампа й Путіна буде "успішною"

віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф очікує, що американський лідер Дональд Трамп в понеділок, 19 травня, матиме "успішну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав в програмі This Week на каналі ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Віткоффа, розмова очільників США та РФ "матиме велике значення для визначення того, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори".

"Я вірю, що президент матиме успішну телефонну розмову Володимиром Путіним. Вони знають одне одного. Президент сповнений рішучості щось тут зробити ... якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе",- сказав спецпредставник Трампа.

Ведучий також запитав Віткоффа чи поділяє він думку віцепрезидента Джей Ді Венса, що "росіяни вимагають занадто багато на перемовинах".

Читайте також: Трамп зателефонує Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

"Я думаю, що на таких переговорах люди займають певні позиції... Мистецтво тут полягає в тому, щоб звузити цей, знаєте, широкий проміжок між сторонами. І я думаю, що певною мірою ми це зробили. Певною мірою кожна сторона... знаєте, визначає свої позиції. І я думаю, що понеділок значною мірою допоможе визначити, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори", - сказав американський посадовець, відповідаючи на питання.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом

Автор: 

путін володимир (24668) Трамп Дональд (6985) Віткофф Стів (137)
Топ коментарі
+3
Та хто б сумнівався, що два отличних пацана порозуміються. А обнімашки та цьомки будуть?
18.05.2025 17:54 Відповісти
18.05.2025 17:54 Відповісти
+3
Горе-перемовник на паличці...
18.05.2025 17:55 Відповісти
18.05.2025 17:55 Відповісти
+3
Та всі, а принципі...

18.05.2025 18:02 Відповісти
18.05.2025 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто ще так вважає??)
18.05.2025 17:48 Відповісти
18.05.2025 17:48 Відповісти
Та всі, а принципі...

18.05.2025 18:02 Відповісти
18.05.2025 18:02 Відповісти
Верблюже пальто ніхто і звуть його ніяк.
18.05.2025 17:49 Відповісти
18.05.2025 17:49 Відповісти
Та хто б сумнівався, що два отличних пацана порозуміються. А обнімашки та цьомки будуть?
18.05.2025 17:54 Відповісти
18.05.2025 17:54 Відповісти
Понятное дело, Трамп с Путиным всегда говорит очень успешно. Претензии Трамп только к Украине выдвигает. Зеля будет снова крайним, потому что пошел на стамбульскую аферу - 2. Теперь будет выгребать. Заканчивайте танцы с бубнами вокруг Трампа
18.05.2025 20:41 Відповісти
18.05.2025 20:41 Відповісти
Горе-перемовник на паличці...
18.05.2025 17:55 Відповісти
18.05.2025 17:55 Відповісти
потрібно постійно підлізувати дупу трампу, щоб не звільнив з такої роботи - нічого складного їздишь собі і нічого важкого не потрібно носити
18.05.2025 17:56 Відповісти
18.05.2025 17:56 Відповісти
це вже вкотре так вважать і .і.і.і.і.і.і. на виході - усунути першопричини і захист русскоязичних, тобто до 1991 р. 👀
18.05.2025 17:57 Відповісти
18.05.2025 17:57 Відповісти
"Кто полюбит меня больше всех, Тот получит сладкую канхфету!" як себе не пофалити!... Скільки сторін, стільки і визначень успішності. навіть те, що підняли слухавку після третього гудка, а не після дванадцятого - то теж "успішно"...
18.05.2025 17:58 Відповісти
18.05.2025 17:58 Відповісти
ну раз сам ріелтор сказав...
18.05.2025 18:02 Відповісти
18.05.2025 18:02 Відповісти
Брєд
18.05.2025 18:03 Відповісти
18.05.2025 18:03 Відповісти
Путкін скаже Краснову кодове слово активації сплячого агента, і Трампон після розмови з куратором скаже, що рускій і амеріканец братья навек.
18.05.2025 18:07 Відповісти
18.05.2025 18:07 Відповісти
І буде не Аляска а НРА, і не Каліфорнія а НРК
18.05.2025 18:59 Відповісти
18.05.2025 18:59 Відповісти
та розмова вже була «успішною» 100500 тисяч раз
18.05.2025 18:08 Відповісти
18.05.2025 18:08 Відповісти
Наговорять одне одному компліментів і самозадоволені підуть розповідати пресі про свої перемоги...
18.05.2025 18:21 Відповісти
18.05.2025 18:21 Відповісти
"Он усё решит через 24 часа " - где-то я уже подобное слышал, как-то мене сильно мучает дежавю.
18.05.2025 18:34 Відповісти
18.05.2025 18:34 Відповісти
А Вітькофф чия шістка, Трампа, *****, чи він "передаст" для обох.
18.05.2025 18:35 Відповісти
18.05.2025 18:35 Відповісти
"розумний теля ріелтор у двох підрів сосе"
18.05.2025 18:39 Відповісти
18.05.2025 18:39 Відповісти
якщо він не зможе, то санкції і зброя це точно зможуть. чи Вітьок разом з Чубом цього ще не збагнули?
18.05.2025 18:36 Відповісти
18.05.2025 18:36 Відповісти
Взірець єврейської дурості.
18.05.2025 18:53 Відповісти
18.05.2025 18:53 Відповісти
Скорее американской наивности.
18.05.2025 19:14 Відповісти
18.05.2025 19:14 Відповісти
18.05.2025 18:54 Відповісти
18.05.2025 18:54 Відповісти
мнєніє ріелтора бєсценно.
18.05.2025 19:09 Відповісти
18.05.2025 19:09 Відповісти
Каким ********* надо быть, что б верить в эту глупость? Епаный дятел Витков никак не вкурит, что коммерческий риалстейт, которым он занимался всю жизнь не имеет ничего общего с дипломатией кроме заголовка "Договор" в начале подписанных документов.
18.05.2025 19:12 Відповісти
18.05.2025 19:12 Відповісти
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
18.05.2025 19:15 Відповісти
18.05.2025 19:15 Відповісти
якщо віткоф так важає, то нам чекати проблем
18.05.2025 19:16 Відповісти
18.05.2025 19:16 Відповісти
Рудий ідіот замість того, щоб допомогти Україні і дати потрібну зброю, йде на "обнімашки" з військовим злочинцем. важко уявити, щоб під час 2-ї світової Рузвельт став би домовлятися з гітлером. Але трамп не цієї аналогії не розуміє.
18.05.2025 19:18 Відповісти
18.05.2025 19:18 Відповісти
Успішною?
Дєд явно відстає від трендів і подій.
В останні місяці, все що не відбувається з Трампушкою, автоматично стає "ПРЕКРАСНИМ".
Успішною буде тільки та дата, коли ви всі разом (старі забруднювачі повітря нетрадиційним способом) відійдете від влади.
18.05.2025 19:35 Відповісти
18.05.2025 19:35 Відповісти
Успішною для кого, пуйла? Такого тупня як трамбон пуйло розведе як дитину.
18.05.2025 19:36 Відповісти
18.05.2025 19:36 Відповісти
Віткофф вважає…. Хто? Що робить?
18.05.2025 23:36 Відповісти
18.05.2025 23:36 Відповісти
Два впертих підоркина почнуть хизуватись вЯлічієм і нічого не станеться, Пуффф.
19.05.2025 00:48 Відповісти
19.05.2025 00:48 Відповісти
О, а шо тебя ***** так опомоило и на йух послало?
19.05.2025 03:54 Відповісти
19.05.2025 03:54 Відповісти
"... якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе" Джерело: https://censor.net/ua/n3552924"
сам- ти "ніхто , нікудишко ти тай годі! допоможе справжній ленд-ліз + томагавки
19.05.2025 17:50 Відповісти
19.05.2025 17:50 Відповісти
 
 