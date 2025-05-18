РУС
Уиткофф считает, что разговор Трампа и Путина будет "успешным"

віткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ожидает, что американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, будет иметь "успешный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в программе This Week на канале ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Уиткоффа, разговор руководителей США и РФ "будет иметь большое значение для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры".

"Я верю, что президент будет иметь успешный телефонный разговор Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то здесь сделать ... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", - сказал спецпредставитель Трампа.

Ведущий также спросил Уиткоффа, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Венса, что "русские требуют слишком много на переговорах".

"Я думаю, что на таких переговорах люди занимают определенные позиции... Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить этот, знаете, широкий промежуток между сторонами. И я думаю, что в определенной степени мы это сделали. В определенной степени каждая сторона... знаете, определяет свои позиции. И я думаю, что понедельник в значительной степени поможет определить, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос.

Автор: 

путин владимир (32061) Трамп Дональд (6464) Стив Уиткофф (136)
Топ комментарии
+3
Та хто б сумнівався, що два отличних пацана порозуміються. А обнімашки та цьомки будуть?
18.05.2025 17:54 Ответить
18.05.2025 17:54 Ответить
+3
Горе-перемовник на паличці...
18.05.2025 17:55 Ответить
18.05.2025 17:55 Ответить
+3
Та всі, а принципі...

18.05.2025 18:02 Ответить
18.05.2025 18:02 Ответить
А хто ще так вважає??)
18.05.2025 17:48 Ответить
18.05.2025 17:48 Ответить
Та всі, а принципі...

18.05.2025 18:02 Ответить
18.05.2025 18:02 Ответить
Верблюже пальто ніхто і звуть його ніяк.
18.05.2025 17:49 Ответить
18.05.2025 17:49 Ответить
Та хто б сумнівався, що два отличних пацана порозуміються. А обнімашки та цьомки будуть?
18.05.2025 17:54 Ответить
18.05.2025 17:54 Ответить
Понятное дело, Трамп с Путиным всегда говорит очень успешно. Претензии Трамп только к Украине выдвигает. Зеля будет снова крайним, потому что пошел на стамбульскую аферу - 2. Теперь будет выгребать. Заканчивайте танцы с бубнами вокруг Трампа
18.05.2025 20:41 Ответить
18.05.2025 20:41 Ответить
Горе-перемовник на паличці...
18.05.2025 17:55 Ответить
18.05.2025 17:55 Ответить
потрібно постійно підлізувати дупу трампу, щоб не звільнив з такої роботи - нічого складного їздишь собі і нічого важкого не потрібно носити
18.05.2025 17:56 Ответить
18.05.2025 17:56 Ответить
це вже вкотре так вважать і .і.і.і.і.і.і. на виході - усунути першопричини і захист русскоязичних, тобто до 1991 р. 👀
18.05.2025 17:57 Ответить
18.05.2025 17:57 Ответить
"Кто полюбит меня больше всех, Тот получит сладкую канхфету!" як себе не пофалити!... Скільки сторін, стільки і визначень успішності. навіть те, що підняли слухавку після третього гудка, а не після дванадцятого - то теж "успішно"...
18.05.2025 17:58 Ответить
18.05.2025 17:58 Ответить
ну раз сам ріелтор сказав...
18.05.2025 18:02 Ответить
18.05.2025 18:02 Ответить
Брєд
18.05.2025 18:03 Ответить
18.05.2025 18:03 Ответить
Путкін скаже Краснову кодове слово активації сплячого агента, і Трампон після розмови з куратором скаже, що рускій і амеріканец братья навек.
18.05.2025 18:07 Ответить
18.05.2025 18:07 Ответить
І буде не Аляска а НРА, і не Каліфорнія а НРК
18.05.2025 18:59 Ответить
18.05.2025 18:59 Ответить
та розмова вже була «успішною» 100500 тисяч раз
18.05.2025 18:08 Ответить
18.05.2025 18:08 Ответить
Наговорять одне одному компліментів і самозадоволені підуть розповідати пресі про свої перемоги...
18.05.2025 18:21 Ответить
18.05.2025 18:21 Ответить
"Он усё решит через 24 часа " - где-то я уже подобное слышал, как-то мене сильно мучает дежавю.
18.05.2025 18:34 Ответить
18.05.2025 18:34 Ответить
А Вітькофф чия шістка, Трампа, *****, чи він "передаст" для обох.
18.05.2025 18:35 Ответить
18.05.2025 18:35 Ответить
"розумний теля ріелтор у двох підрів сосе"
18.05.2025 18:39 Ответить
18.05.2025 18:39 Ответить
якщо він не зможе, то санкції і зброя це точно зможуть. чи Вітьок разом з Чубом цього ще не збагнули?
18.05.2025 18:36 Ответить
18.05.2025 18:36 Ответить
Взірець єврейської дурості.
18.05.2025 18:53 Ответить
18.05.2025 18:53 Ответить
Скорее американской наивности.
18.05.2025 19:14 Ответить
18.05.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 18:54 Ответить
мнєніє ріелтора бєсценно.
18.05.2025 19:09 Ответить
18.05.2025 19:09 Ответить
Каким ********* надо быть, что б верить в эту глупость? Епаный дятел Витков никак не вкурит, что коммерческий риалстейт, которым он занимался всю жизнь не имеет ничего общего с дипломатией кроме заголовка "Договор" в начале подписанных документов.
18.05.2025 19:12 Ответить
18.05.2025 19:12 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
18.05.2025 19:15 Ответить
18.05.2025 19:15 Ответить
якщо віткоф так важає, то нам чекати проблем
18.05.2025 19:16 Ответить
18.05.2025 19:16 Ответить
Рудий ідіот замість того, щоб допомогти Україні і дати потрібну зброю, йде на "обнімашки" з військовим злочинцем. важко уявити, щоб під час 2-ї світової Рузвельт став би домовлятися з гітлером. Але трамп не цієї аналогії не розуміє.
18.05.2025 19:18 Ответить
18.05.2025 19:18 Ответить
Успішною?
Дєд явно відстає від трендів і подій.
В останні місяці, все що не відбувається з Трампушкою, автоматично стає "ПРЕКРАСНИМ".
Успішною буде тільки та дата, коли ви всі разом (старі забруднювачі повітря нетрадиційним способом) відійдете від влади.
18.05.2025 19:35 Ответить
18.05.2025 19:35 Ответить
Успішною для кого, пуйла? Такого тупня як трамбон пуйло розведе як дитину.
18.05.2025 19:36 Ответить
18.05.2025 19:36 Ответить
Віткофф вважає…. Хто? Що робить?
18.05.2025 23:36 Ответить
18.05.2025 23:36 Ответить
Два впертих підоркина почнуть хизуватись вЯлічієм і нічого не станеться, Пуффф.
19.05.2025 00:48 Ответить
19.05.2025 00:48 Ответить
О, а шо тебя ***** так опомоило и на йух послало?
19.05.2025 03:54 Ответить
19.05.2025 03:54 Ответить
"... якщо він не зможе цього зробити, то ніхто не зможе" Джерело: https://censor.net/ua/n3552924"
сам- ти "ніхто , нікудишко ти тай годі! допоможе справжній ленд-ліз + томагавки
19.05.2025 17:50 Ответить
19.05.2025 17:50 Ответить
 
 