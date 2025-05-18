Уиткофф считает, что разговор Трампа и Путина будет "успешным"
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ожидает, что американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, будет иметь "успешный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в программе This Week на канале ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Уиткоффа, разговор руководителей США и РФ "будет иметь большое значение для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры".
"Я верю, что президент будет иметь успешный телефонный разговор Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то здесь сделать ... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", - сказал спецпредставитель Трампа.
Ведущий также спросил Уиткоффа, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Венса, что "русские требуют слишком много на переговорах".
"Я думаю, что на таких переговорах люди занимают определенные позиции... Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить этот, знаете, широкий промежуток между сторонами. И я думаю, что в определенной степени мы это сделали. В определенной степени каждая сторона... знаете, определяет свои позиции. И я думаю, что понедельник в значительной степени поможет определить, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос.
Дєд явно відстає від трендів і подій.
В останні місяці, все що не відбувається з Трампушкою, автоматично стає "ПРЕКРАСНИМ".
Успішною буде тільки та дата, коли ви всі разом (старі забруднювачі повітря нетрадиційним способом) відійдете від влади.
сам- ти "ніхто , нікудишко ти тай годі! допоможе справжній ленд-ліз + томагавки