Путин уверен в своей победе на переговорах с Трампом, - Bloomberg

Российский диктатор Путин входит в переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые запланированы на понедельник 19 мая, с ощущением силы, тогда как европейские лидеры пытаются помешать возможному поспешному компромиссу со стороны США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

По словам источника, знакомого с позицией Кремля российский диктатор уверен, что до конца текущего года армия РФ сможет полностью захватить четыре области, сломав украинскую оборону. Поэтому Путин не настроен на серьезные уступки во время диалога с Трампом. В Европе же усиливаются опасения, что президент США может склонить Киев к невыгодному миру.

Трамп, выступающий за скорейшее завершение войны, намерен договориться с Путиным напрямую. В то же время российский лидер не демонстрирует никакой готовности прекратить боевые действия - наоборот, его войска, хоть и медленно, но продвигаются вперед. Это вызывает беспокойство как в Киеве, так и в европейских столицах: растет риск потери новых украинских территорий. Как отметил старший исследователь Фонда Карнеги Майкл Кофман на конференции в Таллинне, "на этом этапе Кремль не видит веских причин соглашаться на прекращение огня".

Причем, несмотря на то, что американские инициативы по прекращению боевых действий, похоже, достигают пиковой точки, в Европе не уверены, будет ли Трамп оказывать давление на Москву или откажется от идеи в случае провала. Президент заверил, что после разговора с Путиным сразу сообщит Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о его результатах.

Несмотря на заявления о мире, Путин готов к затяжному противостоянию, если это позволит достичь его стратегических целей, утверждают два собеседника из круга, приближенного к Кремлю. По словам политолога Сергея Маркова, связанного с российскими властями, Путин не стремится к срыву переговоров - он пытается продолжать диалог на фоне военного давления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф считает, что разговор Трампа и Путина будет "успешным"

В пятницу канцлеры Германии, Франции и Великобритании - Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - совместно провели разговор с Трампом, пытаясь убедить его не попасть в ловушку Кремля. Один из европейских чиновников отметил, что лидеры пытаются не допустить, чтобы США навязали Украине невыгодную договоренность. На том же звонке присутствовал и Зеленский, который, по словам источника, выглядел истощенным событиями недели.

Европейские партнеры ожидали, что в случае отказа России от прекращения огня, администрация Трампа введет новые санкции. Однако этого не произошло, что лишь усилило беспокойство в Киеве. Как отметил аналитик лондонской компании Prism Бота Илиас, Путин пока не доверяет Трампу, но пытается склонить его к принятию российского сценария прекращения огня.

Оценки Запада относительно шансов России на поле боя существенно отличаются от видения Кремля. По словам эксперта Международного института стратегических исследований Бена Барри, Москва понесла значительные потери и вряд ли способна реализовать свои амбиции до конца года. Он подчеркнул, что только полный крах украинской обороны может изменить ситуацию, но пока такой сценарий маловероятен.

Как сообщил собеседник из российского Минобороны, похожие сомнения относительно возможностей Москвы разделяют и многие военные, особенно из-за эффективного применения Украиной дронов, что существенно усложнило масштабные наступательные действия РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио

Несмотря на это, в Стамбуле прошел первый за три года раунд очных переговоров между представителями России и Украины. Кремлевская делегация повторила требование о полном выходе ВСУ с территорий четырех областей, которые Россия считает своими, хоть и не контролирует их полностью.

Основной риск для Путина - ошибочно оценить собственные силы и вызвать решительный ответ Трампа, включая новые санкции, которые уже готовятся. Известно, что Трамп может сослаться на ограниченные полномочия и не останавливать принятие законопроекта, предложенного сенатором Линдси Грэмом.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS заявил, что в течение последних двух месяцев Вашингтон неоднократно предупреждал Москву о возможных последствиях отсутствия прогресса. Президент Финляндии Александр Стубб, который в марте играл в гольф с Трампом и Грэмом, выразил осторожный оптимизм относительно внесения законопроекта в Конгресс уже на следующей неделе.

"Все зависит от того, как пройдет разговор Путина с Трампом в понедельник", - отметил он.

Напомним, Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами заявил, что Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом