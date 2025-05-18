Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в программе Face the Nation на канале CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Рубио, встреча Трампа с Путиным это "единственное, что может помочь выйти из тупика".

"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он (Трамп, - ред.) уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - сказал глава американской дипломатии.

Также Рубио считает, что российская сторона тоже готова к диалогу.

В то же время дипломат отметил, что организация встречи лидеров требует определенной работы.

Читайте также: Трамп позвонит Путину и Зеленскому 19 мая: "Надеюсь, что будет прекращение огня"

"Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно скорее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - сказал глава Госдепа.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом