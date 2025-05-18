Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио
Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он рассказал в программе Face the Nation на канале CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Рубио, встреча Трампа с Путиным это "единственное, что может помочь выйти из тупика".
"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он (Трамп, - ред.) уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - сказал глава американской дипломатии.
Также Рубио считает, что российская сторона тоже готова к диалогу.
В то же время дипломат отметил, что организация встречи лидеров требует определенной работы.
"Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно скорее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - сказал глава Госдепа.
Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
"Люди, люди, цi дурнi козли! Як *********** менi мiстичнi ***** ... Вiн лишняя людина!". Павлік Морозов
Як вазон з фікусом на задньому плані - куди поставлять, там і прикрашає.
Може це допоможе?
Але точно не зброя та санкції.
І все, тампон поїде додому задоволенний
Папьемаше, поділка з берести - скільки завгодно. Може нафти налити і газу напустити.
Літаки та машини - нє.
Недаремно Трамп мліє від реаліті шоу з дибільним наповненням. тьфу.
З І.а на зустрічі він погодиться на всі вимоги пуйла,а потім буде розповідати про те яку гарну угоду він уклав?
З.І. навіть цікаво чим усе це закінчиться , третя світова ? Чи американці здадуть усе ще до прчатку.
Імбецил, *лять.
И где Украина в этой встрече? Как трамп собирается остановить нападение росии, разве США участник войны? Новый пакт Риббентропа-Молотова?