РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10148 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 683 36

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, - Рубио

Рубио говорит, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в программе Face the Nation на канале CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Рубио, встреча Трампа с Путиным это "единственное, что может помочь выйти из тупика".

"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он (Трамп, - ред.) уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - сказал глава американской дипломатии.

Также Рубио считает, что российская сторона тоже готова к диалогу.

В то же время дипломат отметил, что организация встречи лидеров требует определенной работы.

Читайте также: Трамп позвонит Путину и Зеленскому 19 мая: "Надеюсь, что будет прекращение огня"

"Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно скорее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - сказал глава Госдепа.

Напомним, что в субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он проведет телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Песков подтвердил, что готовится разговор между Путиным и Трампом

Автор: 

путин владимир (32061) Трамп Дональд (6464) Рубио Марко (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
якого біса рудий не може жити без ***** ....

Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:37 Ответить
+6
Трамон куколд какой-то.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:37 Ответить
+5
***** знов подарит йому картину або щось, скаже що тампон геній ....

І все, тампон поїде додому задоволенний
показать весь комментарий
17.05.2025 23:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якого біса рудий не може жити без ***** ....

Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:37 Ответить
Ті, які його обирали - ні, бо нема чим розуміти.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:07 Ответить
Трамон куколд какой-то.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:37 Ответить
Зауважте, що від ЗЄ взагалі нічого тепер не залежить.

"Люди, люди, цi дурнi козли! Як *********** менi мiстичнi ***** ... Вiн лишняя людина!". Павлік Морозов
показать весь комментарий
17.05.2025 23:43 Ответить
Він кращий спікер "коаліції імпотентів"
показать весь комментарий
17.05.2025 23:45 Ответить
Він декорація.
Як вазон з фікусом на задньому плані - куди поставлять, там і прикрашає.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:54 Ответить
Пацани ділитимуть бабулєси і нас нагинатимуть
показать весь комментарий
17.05.2025 23:38 Ответить
А як щодо станцювати чічотку перед ******?
Може це допоможе?

Але точно не зброя та санкції.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:39 Ответить
Трумп не зможе чечотку, старенький вже, фаберже вiдвалитися можуть
показать весь комментарий
17.05.2025 23:41 Ответить
***** знов подарит йому картину або щось, скаже що тампон геній ....

І все, тампон поїде додому задоволенний
показать весь комментарий
17.05.2025 23:40 Ответить
На цей раз вони даруватимуть одне одному один і той же подарунок. Так сказать, "вам крильце чи ніжку"?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:44 Ответить
Зараз літаки по 400 млн в тренді
показать весь комментарий
17.05.2025 23:46 Ответить
От з цим у ***** якраз напряг. 😁

Папьемаше, поділка з берести - скільки завгодно. Може нафти налити і газу напустити.
Літаки та машини - нє.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:57 Ответить
Може ще матрьошку подарувати із фізією Донні...
показать весь комментарий
18.05.2025 00:21 Ответить
Маніакальне бажання поговорити з ВВХ може і налякати ВВХ
показать весь комментарий
17.05.2025 23:43 Ответить
Хоче відчути путіна... Як це по голівудські - бсдм-кохання з маньяком.
Недаремно Трамп мліє від реаліті шоу з дибільним наповненням. тьфу.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:47 Ответить
Так хоче почути про рюріка?

З І.а на зустрічі він погодиться на всі вимоги пуйла,а потім буде розповідати про те яку гарну угоду він уклав?
показать весь комментарий
17.05.2025 23:48 Ответить
Яка ганьба! Підстаркуватий коханець, як милостиню, випрошує побачення у молодого коханця.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:48 Ответить
Єдине що могло би розв"язати цей глухий кут якби американці згадали хто агресор і що з ним треба розмовляти з позиції сили ,а не задобрювати.

З.І. навіть цікаво чим усе це закінчиться , третя світова ? Чи американці здадуть усе ще до прчатку.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:51 Ответить
На зустрічі путін розкаже трампу про печенігів і про те що Україну створив Членін. Після розмови Трамп буде вимагати капітуляції України тому що є адін нарот і він повинен жити в вялікой расєї.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:52 Ответить
У минулому році Дональд Трамп постійно виступав проти надання військової допомоги Україні і неодноразово заявляв, що у разі свого повернення на посаду президента, то негайно припинить війну, навіть якщо це буде на вигідних для Путіна умовах. Йому завжди було байдуже як на українців так і на Україну. А тому зараз на 99,99% впевнений, що ця війна закінчиться кулуарними домовленостями Трампа з Путіним, а українська сторона опиниться лише перед фактом принизливої угоди, укладеної без її участі України
показать весь комментарий
18.05.2025 00:03 Ответить
Трампу не терпиться негайно почати легімітизувати кремлівського утирка. Він робить надзусилля аби відбілити свого друга. Спілкування по телефону у них і так часті. Просто зустріч підштовхне процес легімітизації лайна.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:11 Ответить
>> ... і вирішити де, коли і про що буде зустріч.

Імбецил, *лять.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:13 Ответить
Навіть більше бажає зустрітися ніж Зелебоба? Ні, не вірю... Але це буде дуже добре якщо зустрінутся, відсодків 10% даю, бо Хло зассить зустрічатись з Трампом...
показать весь комментарий
18.05.2025 00:22 Ответить
Хоче якомога швидше зустрітись і одружитись на путіні. Отакі вони підори.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:33 Ответить
зустріч американо- рашистських ворогів України не зупинить війну в Україні...ЄС дав чітко зрозуміти, що до повної деокупації України ЄС САНКЦІЇ З КУЙЛА НЕ БУДЕ ЗНІМАТИ.плюс.конгресмени США мабуть проголосують не визнавати окуповані рашистом українські території рашистськими.Отже два вороги українського народу.по3,14здіти можуть....
показать весь комментарий
18.05.2025 00:39 Ответить
Щоб ти там і подохло разом з путлом та всією вашою бандою фашистських вилупків
показать весь комментарий
18.05.2025 00:49 Ответить
Як стадо баранів, сказали гадити на Трампа вони і гадять.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:58 Ответить
А чому з Бінладеном не хотіли зустрітися поговорити, а просто вбили?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:02 Ответить
Навіщо? Це нестулепне руде чмо може тільки обсирати та здавати Україну.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:14 Ответить
Той, хто хоче якомога швидше зустрітися, не пошкодував би пару томагавків або навіть мінyтмена для обʼєкта своєї мрії. А так, чекай поки викличуть.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:20 Ответить
Так хоче що аж очима не бачить ...
показать весь комментарий
18.05.2025 08:05 Ответить
И как может война выйти из угла при встрече Трампа и путина? Это что США на нас напали? И остановятся?
И где Украина в этой встрече? Как трамп собирается остановить нападение росии, разве США участник войны? Новый пакт Риббентропа-Молотова?
показать весь комментарий
18.05.2025 10:12 Ответить
Та нехай вже одружаться та сплять разом!
показать весь комментарий
18.05.2025 14:03 Ответить
 
 