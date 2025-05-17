УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, - Рубіо

Рубіо каже, що Трамп хоче чим швидше зустрітися з Путіним

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним.

Про це він розповів у програмі Face the Nation на каналі CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Рубіо, зустріч Трампа з Путіним це "єдине, що може допомогти вийти з глухого кута".

"Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він (Трамп, - ред.) уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", - сказав глава американської дипломатії.

Також Рубіо вважає, що російська сторона теж готова до діалогу.

Водночас дипломат зауважив, що організація зустрічі лідерів потребує певної роботи.

Читайте також: Трамп подзвонить Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

"Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якомога швидше. Думаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати і вирішити де, коли і про що буде зустріч", - сказав очільник Держдепу.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом

+13
якого біса рудий не може жити без ***** ....

Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
показати весь коментар
17.05.2025 23:37 Відповісти
+6
Трамон куколд какой-то.
показати весь коментар
17.05.2025 23:37 Відповісти
+5
***** знов подарит йому картину або щось, скаже що тампон геній ....

І все, тампон поїде додому задоволенний
показати весь коментар
17.05.2025 23:40 Відповісти
якого біса рудий не може жити без ***** ....

Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
показати весь коментар
17.05.2025 23:37 Відповісти
Ті, які його обирали - ні, бо нема чим розуміти.
показати весь коментар
18.05.2025 00:07 Відповісти
Трамон куколд какой-то.
показати весь коментар
17.05.2025 23:37 Відповісти
Зауважте, що від ЗЄ взагалі нічого тепер не залежить.

"Люди, люди, цi дурнi козли! Як *********** менi мiстичнi ***** ... Вiн лишняя людина!". Павлік Морозов
показати весь коментар
17.05.2025 23:43 Відповісти
Він кращий спікер "коаліції імпотентів"
показати весь коментар
17.05.2025 23:45 Відповісти
Він декорація.
Як вазон з фікусом на задньому плані - куди поставлять, там і прикрашає.
показати весь коментар
17.05.2025 23:54 Відповісти
Пацани ділитимуть бабулєси і нас нагинатимуть
показати весь коментар
17.05.2025 23:38 Відповісти
А як щодо станцювати чічотку перед ******?
Може це допоможе?

Але точно не зброя та санкції.
показати весь коментар
17.05.2025 23:39 Відповісти
Трумп не зможе чечотку, старенький вже, фаберже вiдвалитися можуть
показати весь коментар
17.05.2025 23:41 Відповісти
***** знов подарит йому картину або щось, скаже що тампон геній ....

І все, тампон поїде додому задоволенний
показати весь коментар
17.05.2025 23:40 Відповісти
На цей раз вони даруватимуть одне одному один і той же подарунок. Так сказать, "вам крильце чи ніжку"?
показати весь коментар
17.05.2025 23:44 Відповісти
Зараз літаки по 400 млн в тренді
показати весь коментар
17.05.2025 23:46 Відповісти
От з цим у ***** якраз напряг. 😁

Папьемаше, поділка з берести - скільки завгодно. Може нафти налити і газу напустити.
Літаки та машини - нє.
показати весь коментар
17.05.2025 23:57 Відповісти
Може ще матрьошку подарувати із фізією Донні...
показати весь коментар
18.05.2025 00:21 Відповісти
Маніакальне бажання поговорити з ВВХ може і налякати ВВХ
показати весь коментар
17.05.2025 23:43 Відповісти
Хоче відчути путіна... Як це по голівудські - бсдм-кохання з маньяком.
Недаремно Трамп мліє від реаліті шоу з дибільним наповненням. тьфу.
показати весь коментар
17.05.2025 23:47 Відповісти
Так хоче почути про рюріка?

З І.а на зустрічі він погодиться на всі вимоги пуйла,а потім буде розповідати про те яку гарну угоду він уклав?
показати весь коментар
17.05.2025 23:48 Відповісти
Яка ганьба! Підстаркуватий коханець, як милостиню, випрошує побачення у молодого коханця.
показати весь коментар
17.05.2025 23:48 Відповісти
Єдине що могло би розв"язати цей глухий кут якби американці згадали хто агресор і що з ним треба розмовляти з позиції сили ,а не задобрювати.

З.І. навіть цікаво чим усе це закінчиться , третя світова ? Чи американці здадуть усе ще до прчатку.
показати весь коментар
17.05.2025 23:51 Відповісти
На зустрічі путін розкаже трампу про печенігів і про те що Україну створив Членін. Після розмови Трамп буде вимагати капітуляції України тому що є адін нарот і він повинен жити в вялікой расєї.
показати весь коментар
17.05.2025 23:52 Відповісти
У минулому році Дональд Трамп постійно виступав проти надання військової допомоги Україні і неодноразово заявляв, що у разі свого повернення на посаду президента, то негайно припинить війну, навіть якщо це буде на вигідних для Путіна умовах. Йому завжди було байдуже як на українців так і на Україну. А тому зараз на 99,99% впевнений, що ця війна закінчиться кулуарними домовленостями Трампа з Путіним, а українська сторона опиниться лише перед фактом принизливої угоди, укладеної без її участі України
показати весь коментар
18.05.2025 00:03 Відповісти
Трампу не терпиться негайно почати легімітизувати кремлівського утирка. Він робить надзусилля аби відбілити свого друга. Спілкування по телефону у них і так часті. Просто зустріч підштовхне процес легімітизації лайна.
показати весь коментар
18.05.2025 00:11 Відповісти
>> ... і вирішити де, коли і про що буде зустріч.

Імбецил, *лять.
показати весь коментар
18.05.2025 00:13 Відповісти
Навіть більше бажає зустрітися ніж Зелебоба? Ні, не вірю... Але це буде дуже добре якщо зустрінутся, відсодків 10% даю, бо Хло зассить зустрічатись з Трампом...
показати весь коментар
18.05.2025 00:22 Відповісти
Хоче якомога швидше зустрітись і одружитись на путіні. Отакі вони підори.
показати весь коментар
18.05.2025 00:33 Відповісти
зустріч американо- рашистських ворогів України не зупинить війну в Україні...ЄС дав чітко зрозуміти, що до повної деокупації України ЄС САНКЦІЇ З КУЙЛА НЕ БУДЕ ЗНІМАТИ.плюс.конгресмени США мабуть проголосують не визнавати окуповані рашистом українські території рашистськими.Отже два вороги українського народу.по3,14здіти можуть....
показати весь коментар
18.05.2025 00:39 Відповісти
Щоб ти там і подохло разом з путлом та всією вашою бандою фашистських вилупків
показати весь коментар
18.05.2025 00:49 Відповісти
Як стадо баранів, сказали гадити на Трампа вони і гадять.
показати весь коментар
18.05.2025 00:58 Відповісти
А чому з Бінладеном не хотіли зустрітися поговорити, а просто вбили?
показати весь коментар
18.05.2025 01:02 Відповісти
Навіщо? Це нестулепне руде чмо може тільки обсирати та здавати Україну.
показати весь коментар
18.05.2025 01:14 Відповісти
Той, хто хоче якомога швидше зустрітися, не пошкодував би пару томагавків або навіть мінyтмена для обʼєкта своєї мрії. А так, чекай поки викличуть.
показати весь коментар
18.05.2025 01:20 Відповісти
Так хоче що аж очима не бачить ...
показати весь коментар
18.05.2025 08:05 Відповісти
И как может война выйти из угла при встрече Трампа и путина? Это что США на нас напали? И остановятся?
И где Украина в этой встрече? Как трамп собирается остановить нападение росии, разве США участник войны? Новый пакт Риббентропа-Молотова?
показати весь коментар
18.05.2025 10:12 Відповісти
Та нехай вже одружаться та сплять разом!
показати весь коментар
18.05.2025 14:03 Відповісти
 
 