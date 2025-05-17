Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, - Рубіо

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним.

Про це він розповів у програмі Face the Nation на каналі CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Рубіо, зустріч Трампа з Путіним це "єдине, що може допомогти вийти з глухого кута".

"Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він (Трамп, - ред.) уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", - сказав глава американської дипломатії.

Також Рубіо вважає, що російська сторона теж готова до діалогу.

Водночас дипломат зауважив, що організація зустрічі лідерів потребує певної роботи.

Читайте також: Трамп подзвонить Путіну та Зеленському 19 травня: "Сподіваюсь, що буде припинення вогню"

"Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якомога швидше. Думаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати і вирішити де, коли і про що буде зустріч", - сказав очільник Держдепу.

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Пєсков підтвердив, що готується розмова між Путіним і Трампом