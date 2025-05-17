Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, - Рубіо
Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним.
Про це він розповів у програмі Face the Nation на каналі CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Рубіо, зустріч Трампа з Путіним це "єдине, що може допомогти вийти з глухого кута".
"Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він (Трамп, - ред.) уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", - сказав глава американської дипломатії.
Також Рубіо вважає, що російська сторона теж готова до діалогу.
Водночас дипломат зауважив, що організація зустрічі лідерів потребує певної роботи.
"Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якомога швидше. Думаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати і вирішити де, коли і про що буде зустріч", - сказав очільник Держдепу.
Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він проведе телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Це сором для США. Чи розуміють це громадяни США ?
"Люди, люди, цi дурнi козли! Як *********** менi мiстичнi ***** ... Вiн лишняя людина!". Павлік Морозов
Як вазон з фікусом на задньому плані - куди поставлять, там і прикрашає.
Може це допоможе?
Але точно не зброя та санкції.
І все, тампон поїде додому задоволенний
Папьемаше, поділка з берести - скільки завгодно. Може нафти налити і газу напустити.
Літаки та машини - нє.
Недаремно Трамп мліє від реаліті шоу з дибільним наповненням. тьфу.
З І.а на зустрічі він погодиться на всі вимоги пуйла,а потім буде розповідати про те яку гарну угоду він уклав?
З.І. навіть цікаво чим усе це закінчиться , третя світова ? Чи американці здадуть усе ще до прчатку.
Імбецил, *лять.
И где Украина в этой встрече? Как трамп собирается остановить нападение росии, разве США участник войны? Новый пакт Риббентропа-Молотова?