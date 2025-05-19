Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ
Російський диктатор затягує переговори та сподівається, що це змусить Дональда Трампа відмовитися від допомоги Україні.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Автор нагадує, що Путін відмовився від зустрічі в Стамбулі, відправивши замість себе делегацію низького рівня.
"Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку - і здався б слабким - якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на якій Трамп також запропонував йому бути присутнім, не принесла б багато чого. Путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде змушена стати "дружнім" сусідом", - зазначає видання.
Трамп, очевидно, не розуміє, що Путін не готовий припинити воєнні дії, вважає автор.
Путін хоче, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації до України, щоб російські війська могли вийти за межі свого повільного наступу та захопити значні ділянки української території.
"З цією метою Путін продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання і взагалі піде від конфлікту. ... Трамп повинен чітко дати пану Путіну зрозуміти, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню та не відмовиться від своїх вимог, США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії", - йдеться в статті.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
От головне ,щоб хоть те ,це що надають не обрізали.
Тому Путін бажає вирішувати долю України на переговорах з Трампом.
Подібні прецеденти відомі в історії - у Мюнхені38 європейські "миротворці" вирішували долю Чехословаччини без Чехословаччини, в Ялті45 - долю післявоєнної Європи на ніби на троїх, а насправді на користь Сталіна.
"Большие птицы всегда поладят между собой за счет мелких..." (с) Путін впевнений що умовний Захід "каким был, таким остался", а Трамп - нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" Н.В. Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США.
Така світова прем'єра ремейка "Ревизора" Н.В. Гоголя в ********* антуражі - одночасно і комедії ( для тих, хто під наркозом міражів TikTok &TV) і трагедія, - про відносність критеріїв життя, про абсурдність буття, про відмову від моральних цінностей, про непевність і зневіру у майбутті людства.
З тим Трампом -"великим переговорником" - ніби вже наступив «Закат Западного мира» по Освальду Шпенглеру".
Постільки результат такої діяльності Трампа "ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА", то публіці в США стануть впарюють щось подібне про побудову комунізму - спочатку рай в США, потім на всій планеті... (думка самодіяльного політолога на пенсії)
От же скотиняка!!
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!