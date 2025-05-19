Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ

Російський диктатор затягує переговори та сподівається, що це змусить Дональда Трампа відмовитися від допомоги Україні.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal

Автор нагадує, що Путін відмовився від зустрічі в Стамбулі, відправивши замість себе делегацію низького рівня.

"Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку - і здався б слабким - якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на якій Трамп також запропонував йому бути присутнім, не принесла б багато чого. Путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде змушена стати "дружнім" сусідом", - зазначає видання.

Трамп, очевидно, не розуміє, що Путін не готовий припинити воєнні дії, вважає автор.

Путін хоче, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої ​​розвідувальної інформації до України, щоб російські війська могли вийти за межі свого повільного наступу та захопити значні ділянки української території.

"З цією метою Путін продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання і взагалі піде від конфлікту. ... Трамп повинен чітко дати пану Путіну зрозуміти, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню та не відмовиться від своїх вимог, США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії", - йдеться в статті.

