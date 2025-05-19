УКР
Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ

Путін хочу, щоб Трамп відмовився від допомоги Україні

Російський диктатор затягує переговори та сподівається, що це змусить Дональда Трампа відмовитися від допомоги Україні.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Автор нагадує, що Путін відмовився від зустрічі в Стамбулі, відправивши замість себе делегацію низького рівня.

"Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку - і здався б слабким - якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на якій Трамп також запропонував йому бути присутнім, не принесла б багато чого. Путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде змушена стати "дружнім" сусідом", - зазначає видання.

Трамп, очевидно, не розуміє, що Путін не готовий припинити воєнні дії, вважає автор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами: Путін має прийняти безумовне припинення вогню

Путін хоче, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої ​​розвідувальної інформації до України, щоб російські війська могли вийти за межі свого повільного наступу та захопити значні ділянки української території.

"З цією метою Путін продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання і взагалі піде від конфлікту. ... Трамп повинен чітко дати пану Путіну зрозуміти, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню та не відмовиться від своїх вимог, США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії", - йдеться в статті.

Читайте: Путін впевнений у свої перемозі на переговорах із Трампом, - Bloomberg

Топ коментарі
+6
Ха -ха. Нібито риже мурло колись підтримувало Неньку.
19.05.2025 09:27 Відповісти
19.05.2025 09:27 Відповісти
+4
а якщо ні тоді - от москви до Енісея на бутилках вся росея
19.05.2025 09:29 Відповісти
19.05.2025 09:29 Відповісти
+4
Донні рєзкій парєнь вообщє -то.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
19.05.2025 09:36 Відповісти
19.05.2025 09:36 Відповісти
від чого відмовиться? від неіснуючої підтримки драпом України?!
19.05.2025 09:27 Відповісти
19.05.2025 09:27 Відповісти
Ха -ха. Нібито риже мурло колись підтримувало Неньку.
показати весь коментар
19.05.2025 09:27 Відповісти
Вын вважає, що ми досі захищаємося тими самими джавелінами...
19.05.2025 09:46 Відповісти
19.05.2025 09:46 Відповісти
Яку ще Неньку?
19.05.2025 22:34 Відповісти
19.05.2025 22:34 Відповісти
То на сьогодні Трамп забив стрілку петлєру - куди вже затягувати
19.05.2025 09:27 Відповісти
19.05.2025 09:27 Відповісти
а якщо ні тоді - от москви до Енісея на бутилках вся росея
показати весь коментар
19.05.2025 09:29 Відповісти
Донні рєзкій парєнь вообщє -то.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
19.05.2025 09:36 Відповісти
19.05.2025 09:36 Відповісти
так це його мета, щоб сша вийшли з переговорів
19.05.2025 09:38 Відповісти
19.05.2025 09:38 Відповісти
Із-за постбальзаковського кохання двох збочених дідуганів страждає величезна кількість людей. Да досить тої Горбатої гори, пора давить ушльопків!
19.05.2025 09:38 Відповісти
19.05.2025 09:38 Відповісти
Підтримки від Трампа явної немає....одні проблеми від нього.
От головне ,щоб хоть те ,це що надають не обрізали.
19.05.2025 09:41 Відповісти
19.05.2025 09:41 Відповісти
Він сподівався і Київ за три дні окупувати, тепер продовжує "понти гнати".
19.05.2025 09:43 Відповісти
19.05.2025 09:43 Відповісти
Хто там у wsj це вигадує?
19.05.2025 09:51 Відповісти
19.05.2025 09:51 Відповісти
Трамп дійсно не розуміє навіщо ***** продовжує цю війну, бо вона зовсім не вигідна і приносить лише втрати. Він все чекає, що плєшівий запропонує йому якусь угоду, де буде йтися про зрозумілу Трампу річь - гроші. Рудий не розуміє - що путєн просто ******* потвора і гроші насправді його не цікавлять. Як його не цікавлять ні людські життя чи умовні території. Тільки влада та якась срана метафізика. Так що угода між парашею та США неможлива, бо вони живуть у світі різних цінностей. А от що можливо, те що США просто підуть від цього і залишать Європу наодинці с парашею.
19.05.2025 10:00 Відповісти
19.05.2025 10:00 Відповісти
Путін не тільки не визнає легітимність уряду Зеленського, а і цивілізаційну суб'єктність України.

Тому Путін бажає вирішувати долю України на переговорах з Трампом.

Подібні прецеденти відомі в історії - у Мюнхені38 європейські "миротворці" вирішували долю Чехословаччини без Чехословаччини, в Ялті45 - долю післявоєнної Європи на ніби на троїх, а насправді на користь Сталіна.

"Большие птицы всегда поладят между собой за счет мелких..." (с) Путін впевнений що умовний Захід "каким был, таким остался", а Трамп - нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" Н.В. Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США.

Така світова прем'єра ремейка "Ревизора" Н.В. Гоголя в ********* антуражі - одночасно і комедії ( для тих, хто під наркозом міражів TikTok &TV) і трагедія, - про відносність критеріїв життя, про абсурдність буття, про відмову від моральних цінностей, про непевність і зневіру у майбутті людства.



З тим Трампом -"великим переговорником" - ніби вже наступив «Закат Западного мира» по Освальду Шпенглеру".

Постільки результат такої діяльності Трампа "ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА", то публіці в США стануть впарюють щось подібне про побудову комунізму - спочатку рай в США, потім на всій планеті... (думка самодіяльного політолога на пенсії)
19.05.2025 10:09 Відповісти
19.05.2025 10:09 Відповісти
а яка у трумпа потужна переговорна позація? путін, ну пажалуста, прєкраті?
19.05.2025 10:24 Відповісти
19.05.2025 10:24 Відповісти
Так це, за словами ******, Трамп напав, у 2014 році, на Мирну Україну??
От же скотиняка!!
19.05.2025 10:40 Відповісти
19.05.2025 10:40 Відповісти
ху* ло впевнене ,тому шо кольйони трампа в його руках ...а трамп як і маск, два стандартні агенти фсб ...та і кабінет Білого дому теж ...а Україні з 🤡 ,який зі всією ОПою теж на годуванні фсб ,ловити нема чого , це як дві башти у кремлі , Білий дом,та Опа ,але оби дві проти України ...
19.05.2025 10:42 Відповісти
19.05.2025 10:42 Відповісти
Якщо хто ще сподівається, що Трепло ще особисто підтримує Україну, - почитайте тутешню інфу з його прямою мовою "Путін не є перешкодою укладення миру, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського"
19.05.2025 10:52 Відповісти
19.05.2025 10:52 Відповісти
Трамп - Зеленському:
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
19.05.2025 10:57 Відповісти
19.05.2025 10:57 Відповісти
Оскільки Трам - повністю непередбачувана людина і навіть він сам не знає, що скаже вранці, ТО - тре буди готовими і до того, що США зупинять будь-яку допомогу Україні
19.05.2025 11:06 Відповісти
19.05.2025 11:06 Відповісти
Трампону це можливо, а ось США як до цього будуть ставитися. Це вже буде крахом супер держави і уровень ху....лостану
19.05.2025 11:34 Відповісти
19.05.2025 11:34 Відповісти
Сдохни ху...ло, або окурок. Ліпше пиши роман - Від окурка до ху....ла .
19.05.2025 11:32 Відповісти
19.05.2025 11:32 Відповісти
*****, Трампон Трампакс зарабатывает на этой войне!!!
19.05.2025 12:22 Відповісти
19.05.2025 12:22 Відповісти
 
 