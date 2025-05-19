РУС
Путин надеется, что Трамп откажется от поддержки Украины, - WSJ

Путин хочет, чтобы Трамп отказался от помощи Украине

Российский диктатор затягивает переговоры и надеется, что это заставит Дональда Трампа отказаться от помощи Украине.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Автор напоминает, что Путин отказался от встречи в Стамбуле, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.

"Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку - и показался бы слабым - если бы встретился с Зеленским. Что еще важнее, встреча между ними, на которой Трамп также предложил ему присутствовать, не принесла бы многого. Путин наслаждается ролью лидера военного времени и полон решимости продолжать конфликт до тех пор, пока Украина не будет вынуждена стать "дружественным" соседом", - отмечает издание.

Трамп, очевидно, не понимает, что Путин не готов прекратить военные действия, считает автор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон после разговора с Трампом и европейскими лидерами: Путин должен принять безусловное прекращение огня

Путин хочет, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, чтобы российские войска могли выйти за пределы своего медленного наступления и захватить значительные участки украинской территории.

"С этой целью Путин продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конце концов откажется от мирного урегулирования и вообще уйдет от конфликта. ... Трамп должен четко дать господину Путину понять, что если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии", - говорится в статье.

Читайте: Путин уверен в своей победе на переговорах с Трампом, - Bloomberg

путин владимир (32068) россия (96953) США (27763) Трамп Дональд (6465)
Топ комментарии
+6
Ха -ха. Нібито риже мурло колись підтримувало Неньку.
19.05.2025 09:27 Ответить
19.05.2025 09:27 Ответить
+4
а якщо ні тоді - от москви до Енісея на бутилках вся росея
19.05.2025 09:29 Ответить
19.05.2025 09:29 Ответить
+4
Донні рєзкій парєнь вообщє -то.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
19.05.2025 09:36 Ответить
19.05.2025 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
від чого відмовиться? від неіснуючої підтримки драпом України?!
19.05.2025 09:27 Ответить
19.05.2025 09:27 Ответить
Ха -ха. Нібито риже мурло колись підтримувало Неньку.
19.05.2025 09:27 Ответить
19.05.2025 09:27 Ответить
Вын вважає, що ми досі захищаємося тими самими джавелінами...
19.05.2025 09:46 Ответить
19.05.2025 09:46 Ответить
Яку ще Неньку?
19.05.2025 22:34 Ответить
19.05.2025 22:34 Ответить
То на сьогодні Трамп забив стрілку петлєру - куди вже затягувати
19.05.2025 09:27 Ответить
19.05.2025 09:27 Ответить
а якщо ні тоді - от москви до Енісея на бутилках вся росея
19.05.2025 09:29 Ответить
19.05.2025 09:29 Ответить
Донні рєзкій парєнь вообщє -то.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
19.05.2025 09:36 Ответить
19.05.2025 09:36 Ответить
так це його мета, щоб сша вийшли з переговорів
19.05.2025 09:38 Ответить
19.05.2025 09:38 Ответить
Із-за постбальзаковського кохання двох збочених дідуганів страждає величезна кількість людей. Да досить тої Горбатої гори, пора давить ушльопків!
19.05.2025 09:38 Ответить
19.05.2025 09:38 Ответить
Підтримки від Трампа явної немає....одні проблеми від нього.
От головне ,щоб хоть те ,це що надають не обрізали.
19.05.2025 09:41 Ответить
19.05.2025 09:41 Ответить
Він сподівався і Київ за три дні окупувати, тепер продовжує "понти гнати".
19.05.2025 09:43 Ответить
19.05.2025 09:43 Ответить
Хто там у wsj це вигадує?
19.05.2025 09:51 Ответить
19.05.2025 09:51 Ответить
Трамп дійсно не розуміє навіщо ***** продовжує цю війну, бо вона зовсім не вигідна і приносить лише втрати. Він все чекає, що плєшівий запропонує йому якусь угоду, де буде йтися про зрозумілу Трампу річь - гроші. Рудий не розуміє - що путєн просто ******* потвора і гроші насправді його не цікавлять. Як його не цікавлять ні людські життя чи умовні території. Тільки влада та якась срана метафізика. Так що угода між парашею та США неможлива, бо вони живуть у світі різних цінностей. А от що можливо, те що США просто підуть від цього і залишать Європу наодинці с парашею.
19.05.2025 10:00 Ответить
19.05.2025 10:00 Ответить
Путін не тільки не визнає легітимність уряду Зеленського, а і цивілізаційну суб'єктність України.

Тому Путін бажає вирішувати долю України на переговорах з Трампом.

Подібні прецеденти відомі в історії - у Мюнхені38 європейські "миротворці" вирішували долю Чехословаччини без Чехословаччини, в Ялті45 - долю післявоєнної Європи на ніби на троїх, а насправді на користь Сталіна.

"Большие птицы всегда поладят между собой за счет мелких..." (с) Путін впевнений що умовний Захід "каким был, таким остался", а Трамп - нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" Н.В. Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США.

Така світова прем'єра ремейка "Ревизора" Н.В. Гоголя в ********* антуражі - одночасно і комедії ( для тих, хто під наркозом міражів TikTok &TV) і трагедія, - про відносність критеріїв життя, про абсурдність буття, про відмову від моральних цінностей, про непевність і зневіру у майбутті людства.



З тим Трампом -"великим переговорником" - ніби вже наступив «Закат Западного мира» по Освальду Шпенглеру".

Постільки результат такої діяльності Трампа "ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА", то публіці в США стануть впарюють щось подібне про побудову комунізму - спочатку рай в США, потім на всій планеті... (думка самодіяльного політолога на пенсії)
19.05.2025 10:09 Ответить
19.05.2025 10:09 Ответить
а яка у трумпа потужна переговорна позація? путін, ну пажалуста, прєкраті?
19.05.2025 10:24 Ответить
19.05.2025 10:24 Ответить
Так це, за словами ******, Трамп напав, у 2014 році, на Мирну Україну??
От же скотиняка!!
19.05.2025 10:40 Ответить
19.05.2025 10:40 Ответить
ху* ло впевнене ,тому шо кольйони трампа в його руках ...а трамп як і маск, два стандартні агенти фсб ...та і кабінет Білого дому теж ...а Україні з 🤡 ,який зі всією ОПою теж на годуванні фсб ,ловити нема чого , це як дві башти у кремлі , Білий дом,та Опа ,але оби дві проти України ...
19.05.2025 10:42 Ответить
19.05.2025 10:42 Ответить
Якщо хто ще сподівається, що Трепло ще особисто підтримує Україну, - почитайте тутешню інфу з його прямою мовою "Путін не є перешкодою укладення миру, він прагне домовленостей. Головна перешкода - відсутність "козирів" у Зеленського"
19.05.2025 10:52 Ответить
19.05.2025 10:52 Ответить
Трамп - Зеленському:
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
19.05.2025 10:57 Ответить
19.05.2025 10:57 Ответить
Оскільки Трам - повністю непередбачувана людина і навіть він сам не знає, що скаже вранці, ТО - тре буди готовими і до того, що США зупинять будь-яку допомогу Україні
19.05.2025 11:06 Ответить
19.05.2025 11:06 Ответить
Трампону це можливо, а ось США як до цього будуть ставитися. Це вже буде крахом супер держави і уровень ху....лостану
19.05.2025 11:34 Ответить
19.05.2025 11:34 Ответить
Сдохни ху...ло, або окурок. Ліпше пиши роман - Від окурка до ху....ла .
19.05.2025 11:32 Ответить
19.05.2025 11:32 Ответить
*****, Трампон Трампакс зарабатывает на этой войне!!!
19.05.2025 12:22 Ответить
19.05.2025 12:22 Ответить
 
 