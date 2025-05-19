Путин надеется, что Трамп откажется от поддержки Украины, - WSJ
Российский диктатор затягивает переговоры и надеется, что это заставит Дональда Трампа отказаться от помощи Украине.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Автор напоминает, что Путин отказался от встречи в Стамбуле, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.
"Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку - и показался бы слабым - если бы встретился с Зеленским. Что еще важнее, встреча между ними, на которой Трамп также предложил ему присутствовать, не принесла бы многого. Путин наслаждается ролью лидера военного времени и полон решимости продолжать конфликт до тех пор, пока Украина не будет вынуждена стать "дружественным" соседом", - отмечает издание.
Трамп, очевидно, не понимает, что Путин не готов прекратить военные действия, считает автор.
Путин хочет, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, чтобы российские войска могли выйти за пределы своего медленного наступления и захватить значительные участки украинской территории.
"С этой целью Путин продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конце концов откажется от мирного урегулирования и вообще уйдет от конфликта. ... Трамп должен четко дать господину Путину понять, что если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии", - говорится в статье.
А «От любві до нєнавісті...» як то кажуть...
Так шо бабушка с яйцамі отнюдь нє застрахована от прорухі...
От головне ,щоб хоть те ,це що надають не обрізали.
Тому Путін бажає вирішувати долю України на переговорах з Трампом.
Подібні прецеденти відомі в історії - у Мюнхені38 європейські "миротворці" вирішували долю Чехословаччини без Чехословаччини, в Ялті45 - долю післявоєнної Європи на ніби на троїх, а насправді на користь Сталіна.
"Большие птицы всегда поладят между собой за счет мелких..." (с) Путін впевнений що умовний Захід "каким был, таким остался", а Трамп - нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" Н.В. Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США.
Така світова прем'єра ремейка "Ревизора" Н.В. Гоголя в ********* антуражі - одночасно і комедії ( для тих, хто під наркозом міражів TikTok &TV) і трагедія, - про відносність критеріїв життя, про абсурдність буття, про відмову від моральних цінностей, про непевність і зневіру у майбутті людства.
З тим Трампом -"великим переговорником" - ніби вже наступив «Закат Западного мира» по Освальду Шпенглеру".
Постільки результат такої діяльності Трампа "ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА", то публіці в США стануть впарюють щось подібне про побудову комунізму - спочатку рай в США, потім на всій планеті... (думка самодіяльного політолога на пенсії)
От же скотиняка!!
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!