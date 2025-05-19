Путин надеется, что Трамп откажется от поддержки Украины, - WSJ

Российский диктатор затягивает переговоры и надеется, что это заставит Дональда Трампа отказаться от помощи Украине.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Автор напоминает, что Путин отказался от встречи в Стамбуле, отправив вместо себя делегацию низкого уровня.

"Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку - и показался бы слабым - если бы встретился с Зеленским. Что еще важнее, встреча между ними, на которой Трамп также предложил ему присутствовать, не принесла бы многого. Путин наслаждается ролью лидера военного времени и полон решимости продолжать конфликт до тех пор, пока Украина не будет вынуждена стать "дружественным" соседом", - отмечает издание.

Трамп, очевидно, не понимает, что Путин не готов прекратить военные действия, считает автор.

Путин хочет, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации в Украину, чтобы российские войска могли выйти за пределы своего медленного наступления и захватить значительные участки украинской территории.

"С этой целью Путин продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конце концов откажется от мирного урегулирования и вообще уйдет от конфликта. ... Трамп должен четко дать господину Путину понять, что если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии", - говорится в статье.

