Трамп и Путин могут попытаться заключить мирное соглашение за спиной Украины, - аналитик Sky News
Мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделению Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.
Он предположил, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". Существует вероятность, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодную для украинцев сделку. От которой они откажутся.
Эксперт отмечает, что идея переговоров между двумя странами, одной из которых на этих переговорах нет, является абсурдной.
"Это то, что в дипломатии называется распределением. Еще не дошло до этого, возможно, и не дойдет, но это путь, по которому мы идем. Именно туда мы направляемся", - предупредил Кларк.
Кларк прогнозирует, что во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудят необходимость проведения двусторонней встречи. Он уверен, что российский диктатор хочет провести такой саммит как можно скорее, чтобы выйти из статуса изгоя. Однако после этой встречи на Путина будут оказывать большее давление, чтобы он согласился на прекращение огня.
Эксперт отмечает, что, несмотря на разговоры о мире, россияне каждую ночь атакуют Украину ракетами и дронами, а также продвигаются вдоль всей линии фронта.
"О чем бы ни шла речь на дипломатическом уровне, они идут на все, чтобы навредить Украине каждую ночь этими атаками. Они оказывают сильное давление по всей линии фронта", - подчеркнул Кларк.
Между тем, говорит Кларк, Путин использует тот же язык, что и в нацистской Германии, утверждая, что регионы с русскоязычным населением должны быть частью России.
Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.Нижче аналітична інформація мого ФБ друга Євгена Філіпішина на тему московії, де він використав невелику інформацію, яку я трохи розповідав.Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах.Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
У повара була кувалда (тобто його поважали, боялись і навіть підтримували) - та й та не допомогла, чекісти перехитрили.
А як ми могли на мАцкву сходити - в Курській області видно.
Давай, донни, без этой Украины всё решим. Мне - четыре области, тебе - недра на остальной территории - и дело в шляпе. На хохлов не обращай внимания. Откажутся - просто прекрати всякую поддержку, а там орлы мои сами со строптивыми справятся, не впервой. И будет у нас с тобой мир да взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
все буде Україна, хай і без США!
ху"ло будет кого обвинять и предъявлять претензии ?
Я б звісно міг подумати, що Трамп не розуміє наскільки він такими діями принижує США, але йому схоже пофіг - в нього в голові лише думки про гроші (свої та "друзів"). Або в голові каша - -іноді послухаєш його базікання і не зрозуміло, чому в США не поставили президентом ChatGPT або Genini, там сенсу у відповідях більше.
Куди точніше було би "Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
чи хіхлоїнчики мають вчитись тільки на своїх граблях (чи НЕ вчитися - 19 рік же нічому не навчив)