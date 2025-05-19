Трамп и Путин могут попытаться заключить мирное соглашение за спиной Украины, - аналитик Sky News

Мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделению Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.

Он предположил, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". Существует вероятность, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодную для украинцев сделку. От которой они откажутся.

Эксперт отмечает, что идея переговоров между двумя странами, одной из которых на этих переговорах нет, является абсурдной.

"Это то, что в дипломатии называется распределением. Еще не дошло до этого, возможно, и не дойдет, но это путь, по которому мы идем. Именно туда мы направляемся", - предупредил Кларк.

Кларк прогнозирует, что во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудят необходимость проведения двусторонней встречи. Он уверен, что российский диктатор хочет провести такой саммит как можно скорее, чтобы выйти из статуса изгоя. Однако после этой встречи на Путина будут оказывать большее давление, чтобы он согласился на прекращение огня.

Эксперт отмечает, что, несмотря на разговоры о мире, россияне каждую ночь атакуют Украину ракетами и дронами, а также продвигаются вдоль всей линии фронта.

"О чем бы ни шла речь на дипломатическом уровне, они идут на все, чтобы навредить Украине каждую ночь этими атаками. Они оказывают сильное давление по всей линии фронта", - подчеркнул Кларк.

Между тем, говорит Кларк, Путин использует тот же язык, что и в нацистской Германии, утверждая, что регионы с русскоязычным населением должны быть частью России.

Напомним, Трамп планирует провести в понедельник, 19 мая, телефонные разговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

