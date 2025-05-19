США без колебаний усилят санкции против РФ, если Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, - Бессент

У Трампа не будут медлить в вопросе введения новых санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры по завершению войны в Украине в духе доброй воли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью CBS News.

"Я думаю, мы увидим, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров. Президент Трамп очень четко дал понять, что если президент Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами", - отметил Бессент.

При этом он обвинил Джо Байдена, заявив, что санкции введенные при его президентстве, были очень неэффективными. Так, по словам Бессента, администрация Байдена держала ограничения на низком уровне, потому что боялась подтолкнуть вверх внутренние цены на нефть.

Насколько быстро США смогут ввести санкции - Бессент не отметил. Он лишь ответил, что не собирается "связывать президенту руки в его переговорах".

Как сообщалось, Трамп обещает ввести санкции против РФ, если не будет заключено мирное соглашение с Украиной.