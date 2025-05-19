США без колебаний усилят санкции против РФ, если Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, - Бессент
У Трампа не будут медлить в вопросе введения новых санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры по завершению войны в Украине в духе доброй воли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью CBS News.
"Я думаю, мы увидим, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров. Президент Трамп очень четко дал понять, что если президент Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами", - отметил Бессент.
При этом он обвинил Джо Байдена, заявив, что санкции введенные при его президентстве, были очень неэффективными. Так, по словам Бессента, администрация Байдена держала ограничения на низком уровне, потому что боялась подтолкнуть вверх внутренние цены на нефть.
Насколько быстро США смогут ввести санкции - Бессент не отметил. Он лишь ответил, что не собирается "связывать президенту руки в его переговорах".
Как сообщалось, Трамп обещает ввести санкции против РФ, если не будет заключено мирное соглашение с Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Московією, уже смердить весь Білий дім з ДержДепом!!
трамп. Мистецтво вагань. Як через 100 днів ганьби зберегти покер-фейс
А якщо не той, то ми як зберемося, як проведемо Потужну нараду! Як напишемо грізну резолюцію або й МимоРандум..
Донні боягуз, нічого він не посилить. І путлєр схоже це остаточно зрозумів.
По перше Трамп не марить імперією, він з тих хто виступає за ізоляцію США від світу (прихопивши по дорозі Гренландію та Канаду, але це взагалі-то звичайний популізм).
По друге, Трамп не робить те що хоче його народ - він говорить, що робитиме те що хоче десь так, половина американців. А от робить він зовсім інше. Його народ не хоче скасування Medicaid, звільнення низових службовців і т.п. Як це робить Донні. А зайнятий він загалом різними преференціями для частини багатих - за дивним збігом його прибічників.
А щодо підтримки України, то значна частина з цих 61%, за неї, але "щоб воно якось само". Без фінансових витрат, постачання техніки, чи втручання в війну. Конкретику в них запитувати не варто, вони про таке не думають. Тому і підтримка ця....реальна набагато менша.
А стосовно того що вони не роблять в точності те саме що хоче народ - ну так це звична річ, Гітлер теж обіцяв усім процвітання і фольксваген в кожен дім, а воно вийшло шось геть не те. Та й москалі в більшості певно бажають імперії, але шоб вона якось непомітно утворилася, типу як з РБ, а не "всі під ружжо".
1. Коли наступить "якщо"?
2. Чи будуть санкції "ніщивними"?
https://24tv.ua/geopolitics/skott-bessent-rozkritikuvav-baydena-19052025-stosuyetsya-sanktsiy_n2825482 Попри вищезгадане, міністр фінансів не вказав жодних можливих термінів потенційного розширення санкції проти російської сторони, аби не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів із Володимиром Путіним, які заплановані на 19 травня. І не визнав, що наразі від США діють ті ж самі санкції, накладені ще Джо Байденом.