3 152 35

США без вагань посилять санкції проти РФ, якщо Путін не вестиме перемовини в дусі доброї волі, - Бессент

Санкції проти РФ

У Трампа не зволікатимуть у питанні запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не вестиме перемовини щодо завершення війни в Україні в дусі доброї волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент інтерв’ю CBS News.

"Я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що якщо президент Путін не буде вести переговори в дусі доброї волі, Сполучені Штати без вагань посилять санкції проти Росії разом з нашими європейськими партнерами", - зазначив Бессент.

При цьому він звинуватив Джо Байдена, заявивши, що санкції запроваджені за його президентства, були дуже неефективними. Так, за словами Бессента, адміністрація Байдена тримала обмеження на низькому рівні, тому що боялась підштовхнути вгору внутрішні ціни на нафту.

Читайте: Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію, - Каллас

Наскільки швидко США зможуть ввести санкції Бессент не зазначив. Він лише відповів, що не збирається "зв'язувати президенту руки в його переговорах".

Як повідомлялося, Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ, якщо не буде укладено мирної угоди з Україною

Автор: 

санкції (12585) США (24117) Бессент Скот (64)
Топ коментарі
+16
Уже месяц этот бубнёж слышим
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
+12
Маніпулятивні балачки. У ***** є добра воля до перемовин...де він ультиматуми виставляє.
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
+11
"останнє, китайське"?
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже месяц этот бубнёж слышим
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
Вам бубнёж, а в Крємлє, от етого бубнєжа чємоданьі тудьі-сюдьі нє успєвают !!!
19.05.2025 09:15 Відповісти
19.05.2025 09:15 Відповісти
в крумлі лише регочуть з драпа і черговий раз розповідають про імпотентність "піндосів".
19.05.2025 09:19 Відповісти
19.05.2025 09:19 Відповісти
на кутні вони зараз «регочуть»...
19.05.2025 09:23 Відповісти
19.05.2025 09:23 Відповісти
це тільки по тілівізору, а блохери не таки оптимістичні, навіть самі упороті.
19.05.2025 11:34 Відповісти
19.05.2025 11:34 Відповісти
Допоки трамп буде їздити зі своєю колодою карт на турніри по шахам, діла не буде.
19.05.2025 10:34 Відповісти
19.05.2025 10:34 Відповісти
зато у нього є козирі, а у шахматистів нема, хоча дошкою по голові, потужний аргумент.
19.05.2025 11:35 Відповісти
19.05.2025 11:35 Відповісти
Маніпулятивні балачки. У ***** є добра воля до перемовин...де він ультиматуми виставляє.
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
"останнє, китайське"?
19.05.2025 09:08 Відповісти
19.05.2025 09:08 Відповісти
Які ше санкції - торгівля США з рашкою 10 - 20 лярдів а рашки з Китаєм - 400 лярдів
19.05.2025 09:11 Відповісти
19.05.2025 09:11 Відповісти
так, але торгувати все важче і важче, і проблем можна отримати від торгівлі, плюс з тих умовних 400 лярдів, до кацапії доходить приблизно 300 а то й менше і не грошима.
19.05.2025 11:37 Відповісти
19.05.2025 11:37 Відповісти
Так і «гойдається» Трамп, на обіцянках (може, якщо, у разі, за умови …) за сценарієм московського фсб!!!
Московією, уже смердить весь Білий дім з ДержДепом!!
19.05.2025 09:12 Відповісти
19.05.2025 09:12 Відповісти
на кінчик )(уйлу драп солі насипе та дупу оближе, а не санкції. драп гандон і дуполиз )(уйла.
19.05.2025 09:16 Відповісти
19.05.2025 09:16 Відповісти
"Я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів" - взагалі то вже сіли. Що з того вийшло і що заливали кацапи, всі вже побачили в п'ятницю. Чи може треба, щоб вони трампу під двері насрали? І то ще рік буде бігати з тим гівном і допитуватися чиє...
19.05.2025 09:16 Відповісти
19.05.2025 09:16 Відповісти
трампу пора вже книгу видати і продавати реднекам. назвати:

трамп. Мистецтво вагань. Як через 100 днів ганьби зберегти покер-фейс
19.05.2025 09:16 Відповісти
19.05.2025 09:16 Відповісти
"Якщо не припинить війну" плавно перетворилося у "якщо не вестиме перемовини". Feel the difference так сказать. А взагалі читайте історію В'єтнамської війни, не буде здивувань, бо "це ж було вже".
19.05.2025 09:18 Відповісти
19.05.2025 09:18 Відповісти
Ага. Вже четвертий місяць як Тампакс завершив війну за 24 години і посилив без вагань санкції проти рашистів. ***** вже вилив на Тампакса весь вміст свого чемодана а той все розказує що ***** хороший хлопець і хоче миру
19.05.2025 09:19 Відповісти
19.05.2025 09:19 Відповісти
Той "танець" туди-сюди напевне Трампа заводить. Крок вперед-дваназад-один вліво-два вправо-поворот... Але результат - тупцяння в межах невеликої танцплощадки. З точки зору логіки - дурний рух, але скільки задоволення! Тим паче, що партнери знайшли одне одного!
19.05.2025 09:25 Відповісти
19.05.2025 09:25 Відповісти
150-те китайсько-трампівське попередження!!
А якщо не той, то ми як зберемося, як проведемо Потужну нараду! Як напишемо грізну резолюцію або й МимоРандум..
19.05.2025 09:25 Відповісти
19.05.2025 09:25 Відповісти
На час президенства трампа, треба на гербі США замінити орлу стріли у одній лапі й оливову гілку у другій, на ступу з водою й макогона...
19.05.2025 09:27 Відповісти
19.05.2025 09:27 Відповісти
Беззмістовна американська балаканина.
Донні боягуз, нічого він не посилить. І путлєр схоже це остаточно зрозумів.
19.05.2025 09:33 Відповісти
19.05.2025 09:33 Відповісти
Справа ж не тільки в Трампі, він таке ж відображення свого електорату, як і Путін свого. Ми ж знаємо, шо не тільки Путін марить імперією і хоче вбивати, там більшість таких. От і Трамп робить те, що хоче його народ. Це ще багато американців (61%) за підтримку України, тому він так акуратно підводить нас до ями, але як бензин різко подорожчає чи там доведеться в бомбосховища бігати, то думаю % підтримки швидко зменшиться.
19.05.2025 09:48 Відповісти
19.05.2025 09:48 Відповісти
От тільки все трохи не так.
По перше Трамп не марить імперією, він з тих хто виступає за ізоляцію США від світу (прихопивши по дорозі Гренландію та Канаду, але це взагалі-то звичайний популізм).
По друге, Трамп не робить те що хоче його народ - він говорить, що робитиме те що хоче десь так, половина американців. А от робить він зовсім інше. Його народ не хоче скасування Medicaid, звільнення низових службовців і т.п. Як це робить Донні. А зайнятий він загалом різними преференціями для частини багатих - за дивним збігом його прибічників.
А щодо підтримки України, то значна частина з цих 61%, за неї, але "щоб воно якось само". Без фінансових витрат, постачання техніки, чи втручання в війну. Конкретику в них запитувати не варто, вони про таке не думають. Тому і підтримка ця....реальна набагато менша.
19.05.2025 10:01 Відповісти
19.05.2025 10:01 Відповісти
Я й не казав шо Трамп марить імперією. Я казав шо Путін марить імперією - а з ним і більшість москалів, тому дії РФ саме такі які є. Трамп марить ізоляцією - а з ним і більшість (ну чи поки що просто багато) американців - тому дії США саме такі які є.

А стосовно того що вони не роблять в точності те саме що хоче народ - ну так це звична річ, Гітлер теж обіцяв усім процвітання і фольксваген в кожен дім, а воно вийшло шось геть не те. Та й москалі в більшості певно бажають імперії, але шоб вона якось непомітно утворилася, типу як з РБ, а не "всі під ружжо".
19.05.2025 10:09 Відповісти
19.05.2025 10:09 Відповісти
він не просто брехун, він - агент кгб під поганялом "Краснов"
19.05.2025 10:43 Відповісти
19.05.2025 10:43 Відповісти
Якщо
19.05.2025 09:38 Відповісти
19.05.2025 09:38 Відповісти
Гамерика остаточно здулася. Наступна ганьба буде в іранській справі.
19.05.2025 09:43 Відповісти
19.05.2025 09:43 Відповісти
Мабуть усім цікаво:
1. Коли наступить "якщо"?
2. Чи будуть санкції "ніщивними"?
19.05.2025 09:49 Відповісти
19.05.2025 09:49 Відповісти
Трампище ніколи не введе санкції, з погляду на його антиукраїнську позицію. Вона нікуди не ділась, бо у нього головний куратор сидить в кремлі. Трампище дуже переживає, що друх валодя неважно виглядає і стомився від війни.
19.05.2025 10:00 Відповісти
19.05.2025 10:00 Відповісти
Добра воля та орки, це поняття несумісні!
19.05.2025 10:02 Відповісти
19.05.2025 10:02 Відповісти
Дураку іхєр іграшка.
19.05.2025 10:11 Відповісти
19.05.2025 10:11 Відповісти
да уж, язиком ви там мастаки накладати
19.05.2025 10:16 Відповісти
19.05.2025 10:16 Відповісти
Тут же, в цьому в'ю https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/treasury-sec-bessent-says-countries-who-don-t-negotiate-could-see-tariffs-rise-full-interview-239839813704 CBS News. Скотт Бессент заявив, що попередні санкції США проти Росії виявилися малоефективними. Він звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена щодо цього: https://24tv.ua/geopolitics/skott-bessent-rozkritikuvav-baydena-19052025-stosuyetsya-sanktsiy_n2825482 "Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту".
https://24tv.ua/geopolitics/skott-bessent-rozkritikuvav-baydena-19052025-stosuyetsya-sanktsiy_n2825482 Попри вищезгадане, міністр фінансів не вказав жодних можливих термінів потенційного розширення санкції проти російської сторони, аби не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів із Володимиром Путіним, які заплановані на 19 травня. І не визнав, що наразі від США діють ті ж самі санкції, накладені ще Джо Байденом.
19.05.2025 11:05 Відповісти
19.05.2025 11:05 Відповісти
Путін веде жорстоку війну проти України, а при цьому «у нєго глаза такіє добриє, добриє». Саме це спонукає США утримуватись від санкцій?
19.05.2025 11:44 Відповісти
19.05.2025 11:44 Відповісти
 
 