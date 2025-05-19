США без вагань посилять санкції проти РФ, якщо Путін не вестиме перемовини в дусі доброї волі, - Бессент

У Трампа не зволікатимуть у питанні запровадження нових санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не вестиме перемовини щодо завершення війни в Україні в дусі доброї волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент інтерв’ю CBS News.

"Я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що якщо президент Путін не буде вести переговори в дусі доброї волі, Сполучені Штати без вагань посилять санкції проти Росії разом з нашими європейськими партнерами", - зазначив Бессент.

При цьому він звинуватив Джо Байдена, заявивши, що санкції запроваджені за його президентства, були дуже неефективними. Так, за словами Бессента, адміністрація Байдена тримала обмеження на низькому рівні, тому що боялась підштовхнути вгору внутрішні ціни на нафту.

Наскільки швидко США зможуть ввести санкції Бессент не зазначив. Він лише відповів, що не збирається "зв'язувати президенту руки в його переговорах".

Як повідомлялося, Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ, якщо не буде укладено мирної угоди з Україною